Будда, медитація і нірвана: цікаві факти про буддизм, які має знати кожен

Кожен із вас, хоч краєм вуха, але чув щось про буддизм. А чи знали ви, що в буддизмі немає віри в єдиного Бога-творця, а Будда це насправді титул, а не ім'я? На відміну від інших релігій, в буддизмі сотні законів, настанов і правил. Осягнути їх протягом короткого проміжку часу просто не можливо.

Що таке буддизм та як він зародився

Духовний лідер Тибету Далай-Лама зауважив, що кожна жива істота хоче бути щасливою. Будда ж виступає наставником, а от вчителем є сама людина. Отже, завдання Будди – показати тобі правильний шлях.

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Буддизм – це релігійно-філософське вчення, яке бере свій початок ще 2,5 тисячі років тому. Однак, по всьому світу в буддизм вірять приблизно півмільярда людей. Найбільше їх у Китаї, Таїланді, Японії та М'янмі.



У буддизм вірять приблизно півмільярда людей по всьому світу

Створення буддизму пов'язують з появою на світ принца Сіддгарта Ґаутами. За легендою, молодий принц побачив "чотири видовища": старого каліку, хвору людину, трупа і відлюдника. Усвідомлення того, що такий кінець чекає на всіх людей, і на нього в тому числі, Ґаутама вирішив піти шляхом ченця і відсторонитися від всього.



Частина легенди

Він медитував під деревом і пообіцяв собі не вставати доти, поки не знайде шляху до припинення страждань, тобто до просвітлення. Це дерево тепер називається деревом Бодгі й воно є одним із найголовніших символів буддизму. Ґаутама досяг просвітлення і відтоді його почали називати Буддою, тобто тим, хто "пробудився".

Це історія розповідає про трансформацію від звичайного і наївного ставлення до свого життя в щось таке, що хоче знати всю правду загалом,

– пояснила поетеса Джейн Хіршфілд.

Сутність та положення релігії

Ґаутама вирішив, що почне навчати інших. Так з'явилися "Чотири шляхетні істини", які є свого роду настановами й базовими вченнями.

Що передбачають "Чотири шляхетні істини":

– Дукха. Вона вчить, що від страждань нікуди не втекти, адже вони завжди повертаються.

– Дукха-Самуд, яка розповідає про причини страждань.

– Дукха-Ніродха: вчення Будди про те. як він досягнув припинення страждань.

– Дукха-Марга. Будда розповідає іншим, що позбутися тривог можна "Вісімковим шляхом".



Це дорога, яка допоможе осягнути істинні знання

Учитель буддизму Серконґ Рінпоче наголосив, що "Чотири шляхетні істини" – це перші та найважливіші вчення. Їх можна трактувати по-різному, але суть одна. Якщо вам погано, ви йдете до лікаря. За умови, що ви виконуєте всі його настанови – ви одужуєте. Так само із вченнями Будди.

1. Вчення про не постійність.

Ще одне не менш важливе вчення в буддизмі – Анітья, тобто вчення про непостійність. Ця доктрина про те, що у світі немає нічого вічного. Абсолютно все: і духовне, і матеріальне народжується, живе і помирає. Цикл життя, яким би він не був, рано чи пізно закінчиться.

2. Вчення про душу.

Після Анітьї йде Анатман, тобто вчення про душу. Якщо бути точними, то про її відсутність. Здавалось би, що буддизм сам собі суперечить, адже згідно із канонами релігії, душа постійно перероджується. Проте, як пояснюють самі ж буддисти, це вчення трактується як відсутність стабільності всередині людини.

Коли ви заплющуєте очі і намагаєтеся задуматися про своє існування, то до чіткого усвідомлення дійти буле практично неможливо. Адже людська душа і фізичний стан постійно змінюються.

3. Вчення про страждання.

Якщо скласти Дукху, тобто вчення про страждання, Анітью, вчення про непостійність і Анатман, вчення про душу, то разом вони утворюють фундаментальні основи буддизму – "Три ознаки існування". Загалом всі настанови, вчення і основи закладені в Тапітаці – це священні тексти буддизму. А ті в свою чергу поділені на кошики.

Тапітака складається з:

– Віная-пітака (кошик дисциплін).

– Сутта-пітака (кошик проповідей).

– Абхідхарма-пітака (кошик найвищої доктрини).



​Тапітаука – це священні тексти буддизму

Учитель буддизму Банте Сіленанда додав, аби осягнути всі вчення буддизму ми повинні практикувати три речі: Дану (щедрість), Силу (моральність) і Бхавану (медитацію).

Про медитацію

Щодо медитації, то це один із найсимволічніших принципів у буддизмі. Без неї цієї віри просто не було б. За допомогою медитації буддисти досліджують себе і свій мозок. Намагаються увійти в паралельну реальність, де немає ні болю, ні голоду, ні страждань, ні переживань. Це певною мірою усвідомлення повної природи реальності. А суть медитації полягає у тому, аби досягти всього, що досяг Сіддгарт Ґуатама.

Коли нас щось тривожить, то ми часто намагаємося втекти від цього. Мозок не може не думати про це. Для цього існує медитація. Ви заспокоюєте себе і відпочиваєте. Коли спокій і відпочинок зливаються в одне – розум звільняється і паніка щезає,

– зауважив учитель буддизму Мінгюр Рінпоче.

Про йогу в буддизмі

Насправді, це не лише вправи для підтримки фізичної форми, усе трохи складніше. В буддизмі – це комплекс для душі, тіла і розуму. Йогою займаються буддійські монахи і це ціле мистецтво. Але не всі буддисти обов'язково йоги. Проте, ті хто практикують це мистецтво рухаються рівнями від найпростішого, що вимагає концентрації, до найскладнішого, який відкриває двері до пізнання. До речі, йога – це один зі способів досягнення нірвани – стану абсолютної порожнечі та спокою.

Про течії в буддизмі

Буддизм, як і більшість світових релігій, має десятки течій. І кожна з них, вважає, що саме вона представляє справжні вчення Будди. Всі вони діляться на ранні та пізні періоди. Крім того, течії ще й розкидані регіонами. Але насправді, вони мало чим відрізняються, адже суть у них все одно єдина.



Буддисти вірять в карму

Крім того, буддисти вірять в реінкарнацію. А скажімо так "якість" переродження вже залежить від карми, тобто кількості вчинків, які людина зробила за життя: або добрих або поганих.

Загалом буддизм – це віра, яка вимагає неймовірного контролю, віри в себе, терпіння і концентрації. Як показує буддійська практика: ті, хто бажають знати про все й одразу ніколи нічого не дізнаються.