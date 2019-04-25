Будда, медитация и нирвана: интересные факты о буддизме, которые должен знать каждый

Каждый из вас хоть краем уха, но слышал что-то о буддизме. А знали ли вы, что в буддизме нет веры в единого Бога-творца, а Будда на самом деле это титул, а не имя? В отличие от других религий, в буддизме сотни законов, наставлений и правил. Постичь их в течение короткого промежутка времени просто невозможно.

Что такое буддизм и как он зародился

Духовный лидер Тибета Далай-Лама отметил, что каждое живое существо хочет быть счастливым. Будда же выступает наставником, а вот учителем является сам человек. Итак, задача Будды – показать тебе правильный путь.

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Буддизм – это религиозно-философское учение, которое берет свое начало еще 2,5 тысячи лет назад. По всему миру буддистами являются примерно полмиллиарда человек. Больше всего их в Китае, Таиланде, Японии и Мьянме.



Буддистами являются примерно полмиллиарда людей по всему миру

Создание буддизма связывают с появлением на свет принца Сиддхартха Гаутамы. По легенде, молодой принц увидел "четыре зрелища": старого калеку, больного человека, труп и отшельника. Осознание того, что такой конец ждет всех людей, и его в том числе, подтолкнуло Гаутаму к решению пойти по пути монаха и отстраниться от всего.



Часть легенды

Он медитировал под деревом и пообещал себе не вставать до тех пор, пока не найдет пути к прекращению страданий, то есть к просветлению. Это дерево теперь называется деревом Бодхи и оно является одним из главных символов буддизма. Гаутама достиг просветления, и с тех пор его начали называть Буддой, то есть тем, кто "пробудился".

Это история рассказывает о трансформации обычного и наивного отношения к своей жизни в нечто такое, что хочет знать всю правду в целом,

– объяснила поэтесса Джейн Хиршфилд.

Сущность и положение религии

Гаутама решил, что начнет обучать других. Так появились "Четыре благородные истины", которые являются своего рода установками и базовыми учениями.

Что подразумевают "Четыре благородные истины":

– Дуккха. Она учит, что от страданий никуда не убежать, ведь они всегда возвращаются.

– Дуккха самудая, которая рассказывает о причинах страданий.

– Дуккха ниродха: учение Будды о том, как он достиг прекращения страданий.

– Дуккха марга. Будда рассказывает другим, что избавиться от тревог можно Восьмеричным путем.



Это дорога, которая поможет постичь истинные знания

Учитель буддизма Серконг Ринпоче подчеркнул ,что "Четыре благородные истины" – это первые и важнейшие учения. Их можно трактовать по-разному, но суть одна. Если вам плохо, вы идете к врачу. При условии, что вы выполняете все его наставления, вы выздоравливаете. Так же и с учениями Будды.

1. Учение о непостоянстве.

Еще одно не менее важное учение в буддизме – анитья, то есть учение о непостоянстве. Эта доктрина о том, что в мире нет ничего вечного. Абсолютно все: и духовное, и материальное рождается, живет и умирает. Цикл жизни, каким бы он не был, рано или поздно закончится.

2. Учение о душе.

После анитьи идет анатман, то есть учение о душе. Если быть точными, то о ее отсутствии. Казалось бы, что буддизм сам себе противоречит, ведь согласно канонам религии, душа постоянно перерождается. Однако, как объясняют сами же буддисты, это учение трактуется как отсутствие стабильности внутри человека.

Когда вы закрываете глаза и пытаетесь задуматься о своем существовании, то к четкому осознанию прийти практически невозможно. Ведь человеческая душа и физическое состояние постоянно меняются.

3. Учение о страданиях.

Если сложить дуккху, то есть учение о страдании, анитью, учение о непостоянство и анатман, учение о душе, то вместе они образуют фундаментальные основы буддизма – "Три признака существования". В общем все наставления, учения и основы заложены в Трипитаке – это священные тексты буддизма. А те в свою очередь поделены на корзины.

Трипитака состоит из:

– Винайя-питака (корзина дисциплин).

– Сутта-питака (корзина проповедей).

– Абхидхарма-питака (корзина высшей доктрины).



​Трипитака – это священные тексты буддизма

Учитель буддизма Банте Силенанда добавил, чтобы постичь все учение буддизма мы должны практиковать три вещи: дану (щедрость), силу (нравственность) и бхавану (медитацию).

О медитации

Относительно медитации, то это один из самых символичных принципов в буддизме. Без нее этой веры просто не было бы. С помощью медитации буддисты исследуют себя и свой мозг. Пытаются войти в параллельную реальность, где нет ни боли, ни голода, ни страданий, ни переживаний. Это в определенной степени осознание полной природы реальности. А суть медитации заключается в том, чтобы достичь всего, что достиг Сиддхартха Гаутама.

Когда нас что-то тревожит, то мы часто пытаемся убежать от этого. Мозг не может не думать об этом. Для этого существует медитация. Вы успокаиваете себя и отдыхаете. Когда спокойствие и отдых сливаются в одно, ум освобождается и паника исчезает,

– заметил учитель буддизма Мингюр Ринпоче.

О йоге в буддизме

На самом деле, это не только упражнения для поддержания физической формы, все немного сложнее. В буддизме – это комплекс для души, тела и разума. Йогой занимаются буддийские монахи, и это целое искусство. Но не все буддисты обязательно йоги. Тем не менее, те кто практикуют это искусство, поднимаются по уровням от от простейшего, требующего концентрации, до самого сложного, открывающего дверь к познанию. Кстати, йога – это один из способов достижения нирваны – состояния абсолютной пустоты и покоя.

О течениях в буддизме

Буддизм, как и большинство мировых религий, имеет десятки течений. И каждое из них считает, что именно оно представляет истинное учение Будды. Все они делятся на ранние и поздние периоды. Кроме того, течения еще и разбросаны по регионам. Но на самом деле, они мало чем отличаются, ведь суть у них все равно единая.



Буддисты верят в карму

Кроме того, буддисты верят в реинкарнацию. А скажем так "качество" перерождения зависит от кармы, то есть количества поступков, которые человек сделал за жизнь: хороших или плохих.

В общем, буддизм – это вера, которая требует невероятного контроля, веры в себя, терпения и концентрации. Как показывает буддийская практика: те, кто желают знать все и сразу, никогда ничего не узнают.