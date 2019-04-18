Іслам: чи справді ця релігія така страшна, як про неї розповідають

Які асоціації викликає слово "Іслам"? Теракти? Вбивства? Або "Ісламська держава"? Воно й не дивно, враховуючи, що ісламофобія з 2015 року тільки посилюється у світі. Збільшення терактів та злочинів призвели до того, що це слово викликає у людей страх.

Іслам – це друга за кількістю вірян релігія після християнства. У всьому світі в Аллаха вірують майже два мільярди людей, а це більше, ніж чверть населення планети.

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Найбільше вірян живе в Індонезії, Пакистані, Індії, Ірані, Єгипті та Туреччині. У 2017 році іслам став релігією, яка найшвидше розвивається і поповнює свої ряди. За прогнозами, до 2070 року кількість мусульман у світі зросте майже до трьох мільярдів.

Історія ісламу

Близько 580 року у місті Мекка народилася ключова персона цієї релігії – пророк Мухаммед, який і започаткував мусульманство. А взагалі в ісламі було щонайменше 124 тисячі пророків. Згідно із легендою Мухаммед останній, а отже найсильніший.



Пророк Мухаммед

Мухаммед дуже часто молився Аллаху в печері Хіра, яка розташована в горі Джабаль ан-Нур за 3,5 кілометри від Мекки. Одного разу перед майбутнім пророком постав Джибриїл, який є одним з наближених до Бога янголів. Історія створення ісламу почалася з того, що Джибриїл передав Мухаммеду перші п’ять аятів сури аль-Алак.

Що таке аяти і сури

Сура – це розділ Корану, яких загалом 114. Аяти – святі вірші, яких є близько 6236. Також Коран поділений на сім та на 30 частин. Перший поділ для прочитання протягом тижня, а другий на кожен день.



Коран – священна книга мусульман



Суть ісламської релігії, як в більшості інших, – віра в єдиного бога та покірність йому. Основні положення віровчень викладені в Корані і Сунні. Остання – це книга зі священними розповідями про життя Мухаммеда. Після головної книги ісламу Сунна стоїть на другому місці. Вона, як приклад, показує мусульманам як діяти у різних випадках життя.

Основи мусульманства

Ця релігія тримається на п'ятьох стовпах ісламу. Перший і найважливіший стовп Шахада – це свого роду ворота до ісламу. Той, хто промовляє слова Шахади, готується стати на дорогу до Аллаха. Звучить це так: "Бог лише один, ім'я його Аллах, а Мухаммед – пророк його".

Шахада – це те, що об'єднує всіх мусульман де б вони не були. Їхній розум не тривожать інші думки під час молитов. Вони знають, що мусульмани єдині і вірують в одного Бога,

– пояснив канадський імам Шабер Еллі.

Другий стовп ісламу називається намаз. Кожен мусульманин, якщо він щиро вірить, має молитися п'ять разів на день: зранку, в полудень, після полудня, ввечері та вночі. На відміну від християн, де церква це інститут, мусульманські мечеті вважаються святинями для молитви. Хоча відвідувати її не обов'язково, бо молитися можна будь-де.



Рамадан

Третій стовп ісламу – Саум, тобто піст. Він не називається "Рамаданом", бо це місяць року за місячним календарем. У 2019 році Рамадан почнеться 5 травня, а закінчиться 4 червня. Протягом 30 днів мусульмани утримуються від їжі та води від ранку до заходу сонця, що вважається намаганням наблизитися думками до Бога.

Кожен день Рамадану це життєвий цикл. Ти починаєш день молодими і сильними, а ввечері слабшаєш і ніби вмираєш від старості. Після цього їси і відчуваєш насолоду, ніби рай. Це говорить про те, що за сумлінне терпіння ти отримаєш винагороду,

– розповів імам Сахейб Уебб.

Четвертий стовп – Закят. Раз на рік всі мусульмани сплачують податок для бідних. Гроші йдуть в мусульманські общини, а вже звідти розподіляються для тих, хто не має даху над головою. Своєрідний податок на майно і доходи.

Закят – це збільшення і процвітання. Ви його не бачите, бо ви віддаєте і не отримуєте нічого на заміну, але це бачить Аллах. Ви ростете і процвітаєте перед ним,

– повідомив шейх Абу Юсуф Рияд Аль-Хакк.

Останній п'ятий стовп – Хадж, тобто паломництво. Мусульмани зі всього світу приїздять до Мекки, щоб доторкнутися до Кааби – це велетенський чорний куб, який є головним святилищем ісламу.



Мусульмани з'їхалися до Кааби

Кааба зроблений з граніту, його чотири сторони символізують сторони світу, а в одну зі сторін вбудований чорний камінь – аль-Хаджар аль-Есвад. Що це за чорний камінь ніхто досі і не знає. За мусульманськими легендами, цей камінь впав з неба показуючи Адаму та Єві місце для будівництва першого храму. А от вчені вважають, що це просто метеорит або вулканічна порода.

Течії ісламу

Є дві найголовніші течії ісламу: Сунізм і Шиїзм. Їх перша відмінність в кількості парафіян. Суннізм сповідують близько 95% мусульман, а шиїзм – 15%.

Друга відмінність – суніти вважають, що лідером має бути халіф, тобто намісник Мухаммеда. А от шиїти визнають авторитетом імама, тобто духовного лідера, який є прямим спадкоємцем двоюрідного брата Мухаммеда – Алі ібн Абу Таліб.

Третя відмінність – це різне ставлення до Корану. Суніти читають його буквально, не використовуючи жодних трактувань. Шиїти вважають, що в книзі є прихований сенс, який зможе осягнути тільки імам.

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Іслам, як і християнство, мирна релігія. Але часто стає вмілим інструментом в руках маніпуляторів, завдяки якому можна майстерно керувати масами. Приклад тому "Ісламська держава", яка породила звіряче насильство і кривавий терор.