Ислам: действительно ли эта религия такая страшная, как о ней рассказывают

Какие ассоциации вызывает слово "Ислам"? Теракты? Убийства? Или "Исламское государство"? Оно и не удивительно, учитывая, что исламофобия с 2015 года только усиливается в мире. Увеличение терактов и преступлений привели к тому, что это слово вызывает у людей страх.

Ислам – это вторая по количеству верующих религия после христианства. Во всем мире в Аллаха веруют почти два миллиарда людей, а это больше, чем четверть населения планеты.

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Больше всего верующих живет в Индонезии, Пакистане, Индии, Иране, Египте и Турции. В 2017 году ислам стал религией, которая быстрее развивается и пополняет свои ряды. По прогнозам, к 2070 году число мусульман в мире возрастет почти до трех миллиардов.

История ислама

Около 580 года в городе Мекка родилась ключевая персона этой религии – пророк Мухаммед, который и основал мусульманство. А вообще в исламе было по меньшей мере 124 тысячи пророков. Согласно легенде, Мухаммед последний, а значит самый сильный.



Пророк Мухаммед

Мухаммед очень часто молился Аллаху в пещере Хира, которая расположена в горе Джабаль ан-Нур в 3,5 километрах от Мекки. Однажды перед будущим пророком предстал Джибриил, который является одним из приближенных к Богу ангелов. История создания ислама началась с того, что Джибриил передал Мухаммеду первые пять аятов суры аль-Алак.

Что такое аяты и суры

Сура – раздел Корана, которых всего 114. Аяты – святые стихи, которых около 6236. Также Коран поделен на семь и на 30 частей. Первое разделение для прочтения в течение недели, а второе на каждый день.



Коран – священная книга мусульман

Суть исламской религии, как в большинстве других, – вера в единого бога и поколонение ему. Основные положения вероучения изложены в Коране и Сунне. Последняя – это книга со священными рассказами о жизни Мухаммеда. После главной книги ислама Сунна стоит на втором месте. Она, как пример, показывает мусульманам, как действовать в разных случаях жизни.

Основы мусульманства

Эта религия держится на пяти столпах ислама. Первый и самый важный столп Шахада – это своего рода ворота к исламу. Тот, кто говорит слова шахады, готовится встать на дорогу к Аллаху. Звучит это так: "Бог только один, имя его Аллах, а Мухаммед – пророк его".

Шахада – это то, что объединяет всех мусульман, где бы они ни были. Их ум не тревожат другие мысли во время молитв. Они знают, что мусульмане едины и веруют в одного Бога,

– пояснил канадский имам Шабер Элли.

Второй столб ислама называется намаз. Каждый мусульманин, если он искренне верит, должен молиться пять раз в день: утром, в полдень, после полудня, вечером и ночью. В отличие от христиан, где церковь это институт, мусульманские мечети считаются святынями для молитвы. Хотя посещать ее не обязательно, потому что молиться можно где угодно.



Рамадан

Третий столп ислама – Саум, то есть пост. Он не называется "Рамаданом", потому что это месяц года по лунному календарю. В 2019 году Рамадан начнется 5 мая, а закончится 4 июня. В течение 30 дней мусульмане воздерживаются от пищи и воды с утра до заката солнца, что считается попыткой приблизиться мыслями к Богу.

Каждый день Рамадана это жизненный цикл. Ты начинаешь день молодым и сильным, а вечером ослабеваешь и будто умираешь от старости. После этого ешь и чувствуешь наслаждение, будто рай. Это говорит о том, что за добросовестное терпение ты получишь вознаграждение,

– рассказал имам Сахейб Уэбб.

Четвертый столп – Закят. Раз в год все мусульмане платят налог для бедных. Деньги идут в мусульманские общины, а уже оттуда распределяются для тех, кто не имеет крыши над головой. Своеобразный налог на имущество и доходы.

Закят – это увеличение и процветание. Вы его не видите, потому что вы отдаете и не получаете ничего взамен, но это видит Аллах. Вы растете и процветаете перед ним,

– сообщил шейх Абу Юсуф Рияд Аль-Хакк.

Последний пятый столп – Хадж, то есть паломничество. Мусульмане со всего мира приезжают в Мекку, чтобы прикоснуться к Каабе – это огромный черный куб, который является главным святилищем ислама.



Мусульмане съехались в Каабу

Кааба сделан из гранита, его четыре стороны символизируют стороны света, а в одну из сторон встроен черный камень-аль-Хаджар аль-Эсвад. Что это за черный камень, никто до сих пор и не знает. По мусульманским легендам, этот камень упал с неба, показывая Адаму и Еве место для строительства первого храма. А вот ученые считают, что это просто метеорит или вулканическая порода.

Течения ислама

Есть два главных течения ислама: сунизм и шиизм. Их первое отличие в количестве прихожан. Суннизм исповедуют около 95% мусульман, а шиизм – 15%.

Второе отличие – сунниты считают, что лидером должен быть халиф, то есть наместник Мухаммеда. А вот шииты признают авторитетом имама, то есть духовного лидера, который является прямым наследником двоюродного брата Мухаммеда – Али ибн Абу Талиб.

Третье отличие – это разное отношение к Корану. Сунниты читают его буквально, не используя никаких трактовок. Шииты считают, что в книге есть скрытый смысл, который сможет понять только имам.

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Ислам, как и христианство мирная религия. Но часто становится умелым инструментом в руках манипуляторов, благодаря которому можно искусно управлять массами. Пример тому "Исламское государство", которое породило зверское насилие и кровавый террор.