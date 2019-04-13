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      США, Китай или Россия: какая страна производит самые мощные истребители в мире

      Кома 290 Читати новину українською

      Война – это не только смерть и разруха, но и гонка вооружений, которая никогда не прекращается. Она влечет за собой прогресс и развитие технологий. Их миссия заключается в том, чтобы лучше и эффективнее вести бой с противником. Конечно же, прогресс не обошел стороной и стальных птиц – истребителей.

      Виды самолетов-истребителей

      Всего существуют пять поколений истребителей. Условно, каждое из них – это период, в течение которого занимались разработкой самолетов, у них схожее вооружение и характеристики.

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      Поколения самолетов-истребителей:

      Первое создано в 40-х и 50-х годах;
      Второе – 50-х и 60-х годах;
      Третье – 60-х и 70-х годах;
      Четвертое – середина 70-х годов и по сей день.

      Сейчас четвертое поколение самолетов является самым распространенным типом истребителей и основой тактической авиации большинства стран.

      Маневренность и скорость самолетов четвертого поколения можно увидеть на авиашоу. Но в бою все совсем иначе. На войне они не такие поворотливые, ведь к ним прикрепляются бомбы и ракеты. Они совершенны только без полного оснащения,
      – сказал пилот компании Lockheed Martin Билли Флинн.

      Истребители США

      Именно поэтому на свет появилось пятое поколение. Они мобильнее, маневреннее и быстрее своих предшественников. Основные характеристики таких аппаратов: сверхзвуковая скорость, то есть больше 1236 километров в час, малозаметность, все ракурсний обстрел и частичная автономность. И это далеко не все параметры. Такие аппараты сегодня считаются самыми совершенными среди всех истребителей.

      Переваги винищувачів п'ятого покоління
      Преимущества истребителей пятого поколения

      Один из крупнейших американских истребителей имеет название "F-35 Молния II". Его разработали в трех модификациях: А, В и С. Цена стальной птички стартует от 89 до 115 миллионов долларов. Американская компания Lockheed Martin, специализирующаяся в области авиастроения, аэрокосмических технологий и оборонных проектов уже выпустила более 355 таких истребителей.

      Характеристики истребителей пятого поколения

      F-35 – это сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Его максимальная скорость достигает 1960 километров в час. То есть из Киева до Москвы, а это 860 километров, он долетит менее чем за полчаса.

      Кроме того, он имеет мощную систему радиолокаторов: apg-81 – это тысяча электронных датчиков, которые сканируют территорию, отслеживают движение, делают снимок карты и, к тому же, с помощью лазерных систем делятся данными с другими истребителями. Пилотам даже не нужно сообщать об увиденном в рацию, потому что на корпусе самолета расположены шесть камер, которые позволяют осматривать поле боя на все 360 градусов.


      Истребитель F-35

      Благодаря новейшей системе камер и специальному шлему, я имею возможность видеть сквозь самолет. Это лучший вид, который я когда-либо видел,
      – заметил главный тест-пилот F-35 Ал Норман.

      А вот вооружение F-35 зависит от миссии. Например, в режиме stealth, или же "невидимости" эта машина может нести четыре ракеты класса "воздух – воздух", то есть предназначенных для самолетов противника. Или две ракеты и две корректированные авиационные бомбы.

      Невидимые самолеты это круто, но все не так буквально. Система stealth – это малозаметность. Простыми словами, F-35 при помощи специальных систем глушит свои датчики и частоты, а также блокирует чужие радары. Да, его не видят противники, но это не значит, что он буквально невидим.

      Винищувач F-35 невидимий для радарів
      Истребитель F-35 невидим для радаров

      Также F-35 имеет режим "зверя". В такой модификации он может нести 14 ракет класса "воздух – воздух" и две ракеты самонаведения. Или же: две ракеты класса "воздух – воздух", шесть бомб и две ракеты самонаведения.

      Истребители России

      Истребители пятого поколения есть и в России. Правда, их пока тестируют. Компания "Сухой" сконструировала 10 прототипов, два из которых направили в Сирию на испытания. В конце 2019 года, 12 истребителей планируется поставить на вооружение ВВС России. В Москве на 100% уверены, что аналогов их воздушным монстрам нет нигде в мире.

      На Западе больше ставку делают на дальний бой, чем на ближний. А мы делаем ставку и на то, и на другое, чтобы наш самолет был лучшим и в дальнем, и в ближнем бою,
      – сообщил главный конструктор Sukhoi Михаил Стрелец.

      Относительно характеристик, то Су-57 может развивать максимальную скорость в 2572 километра в час, а это уже вдвое больше, чем скорость звука. То же расстояние от Москвы до Киева, он теоретически преодолеет за 20 минут.

      Російський СУ-57
      Российский истребитель Су-57

      Если верить российским СМИ, то созданная специально для Су-57 система радиолокаторов "Гималаи" позволяет ему увидеть вражеский самолет с расстояния в 400 километров. Также он имеет автоматизированное управление ракетами и свойственную для пятого поколения систему stealth.

      Относительно оружия, то здесь без конкретики. Но точно можно сказать, что в наличии 30-миллиметровая авиационная пушка, которая в принципе стоит на большинстве российских истребителей. Разработчики "Сухого" уверяют, что на оснащении будут ракеты малой, средней и большой дальности. В наличии есть и корректируемые бомбы.

      В России Су-57 называют лучшим в мире, а вот на Западе так совсем не считают. Такие военные гиганты, как США и Китай, утверждают, что Су-57 так и останется сырым прототипом, даже не поступив на вооружение в ВВС России.

      Читайте также: Почему российский истребитель "Су-57" никогда не сможет конкурировать с американским F-35

      Фантастические снимки не могут отбросить факт, что в стране экономический спад. Как не могут подтвердить и того, что впоследствии появятся сотни stealth-истребителей. Су-57 может оставаться медиа-звездой, но на этом все. Он не сыграет важной роли в военной стратегии Москвы.

      Истребители Китая

      Третья страна, которая имеет истребители пятого поколения – это Китай. В распоряжении Поднебесной более 20 аппаратов Chengdu-20. Они могут развивать скорость до 2500 километров в час, в наличии система stealth и современные китайские системы радиолокации.

      Разработчики "Черного орла" типов вооружения пока не раскрывают, но военные эксперты страны предполагают, что истребитель может нести авиационные бомбы, разного класса ракеты: малой, средней и большой дальности. Фактический диапазон ракеты достигает 400 километров. Это больше, чем те ракеты, которые используют западные ВВС. Новая разработка даже может нырнуть за стратосферу.

      Создание Китаем истребителя Chengdu-20 – это огромный прогресс. Они не стали улучшать свои старые технологии, а создали что-то революционно новое для них. Шагнули в другую плоскость,
      – подытожил сотрудник Института аэрокосмических исследований Митчелла Дэвид Дептул.

      Правда, однозначно ставить Chengdu J-20 в ряд пятых нельзя. Ибо сами же китайцы относят его к четвертому поколению. А вот Западные эксперты отождествляют его с американским F-22 Raptor, который, к слову, тоже является машиной пятого поколения. Однако, Поднебесная активно работает над разработкой еще одного истребителя Shenyang J-31. По Китайским меркам, эта машина будет уже точно из серии пятого поколения, а вот по уровню технологий даже шестого.

      Винищувач Chengdu J-20
      Истребитель Chengdu J-20

      Какие еще страны работают над разработкой истребителей

      Япония разрабатывает истребитель X-2 Shinshin, что переводится, как душа. Он вступит в эксплуатацию не ранее 30-х годов. Индийский HAL AMCA поставят на вооружение уже в 2025 году. Иранский F-313 еще тестируют, а когда запустят в серийное производство пока не говорят. Шведские воздушные силы готовятся получить FS 2020 уже через год. А вот турецкий TF-X пока существует просто на бумаге. Согласно плану, он взлетит только в 2023 году.

      Истребители Украины

      У нас на вооружении есть истребители четвертого поколения. Как и большинство, это советский, но модернизированный Су-27. В отличие от своего российского предшественника, украинская модель имеет улучшенные радиолокационные системы, на 30% улучшенную систему обнаружения противника, оснащение камерами. И это не весь список обновлений, в общем их около 33. По состоянию на 2017 год в Украине таких истребителей насчитывалось 35.

      Наши штурмовики, истребители и бомбардировщики находятся в полной координации с центром управления. Выполняют боевые задачи вместе с F-15, F-16 стран-членов НАТО и получили самые высокие показатели, самые высокие оценки со стороны наших партнеров,
      – отчитался президент Петр Порошенко.

      Если верить данным ВВС, истребитель Су-27 может разгоняться почти до 2500 километров в час, а это значит, что расстояние от Киева до Москвы он пролетит всего за 21 минуту. Кроме того, максимальная высота на которую он может подняться составляет 18 километров, а боевая нагрузка 8 тонн.

      Тактический радиус действия, то есть расстояние, которое может преодолеть истребитель для решения боевой задачи и вернуться обратно – почти два километра. Многоцелевой Су-27 может бить на поражение воздушную и наземную технику. Да еще и страховать украинские наземные войска.

      Су-27
      Истребитель Су-27

      Эра пятого поколения истребителей рано или поздно закончится, им на замену придут новые. Над шестым уже работают Штаты, Япония, Британия, Франция и Канада. Согласно заявлениям, совершенные стальные птицы появятся на свет в период 30-х – 50-х годов. Конечно же, они будут быстрее и умнее, а роль пилота будет минимальной.

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      Теги: Новости Украины Оружие Новости России авиация Петр Порошенко Украина – Россия Новости США СМИ НАТО Китай Кома
      Источник: 24 канал
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