США, Китай или Россия: какая страна производит самые мощные истребители в мире

Война – это не только смерть и разруха, но и гонка вооружений, которая никогда не прекращается. Она влечет за собой прогресс и развитие технологий. Их миссия заключается в том, чтобы лучше и эффективнее вести бой с противником. Конечно же, прогресс не обошел стороной и стальных птиц – истребителей.

Виды самолетов-истребителей

Всего существуют пять поколений истребителей. Условно, каждое из них – это период, в течение которого занимались разработкой самолетов, у них схожее вооружение и характеристики.

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Поколения самолетов-истребителей:

– Первое создано в 40-х и 50-х годах;

– Второе – 50-х и 60-х годах;

– Третье – 60-х и 70-х годах;

– Четвертое – середина 70-х годов и по сей день.

Сейчас четвертое поколение самолетов является самым распространенным типом истребителей и основой тактической авиации большинства стран.

Маневренность и скорость самолетов четвертого поколения можно увидеть на авиашоу. Но в бою все совсем иначе. На войне они не такие поворотливые, ведь к ним прикрепляются бомбы и ракеты. Они совершенны только без полного оснащения,

– сказал пилот компании Lockheed Martin Билли Флинн.

Истребители США

Именно поэтому на свет появилось пятое поколение. Они мобильнее, маневреннее и быстрее своих предшественников. Основные характеристики таких аппаратов: сверхзвуковая скорость, то есть больше 1236 километров в час, малозаметность, все ракурсний обстрел и частичная автономность. И это далеко не все параметры. Такие аппараты сегодня считаются самыми совершенными среди всех истребителей.



Преимущества истребителей пятого поколения

Один из крупнейших американских истребителей имеет название "F-35 Молния II". Его разработали в трех модификациях: А, В и С. Цена стальной птички стартует от 89 до 115 миллионов долларов. Американская компания Lockheed Martin, специализирующаяся в области авиастроения, аэрокосмических технологий и оборонных проектов уже выпустила более 355 таких истребителей.

Характеристики истребителей пятого поколения

F-35 – это сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Его максимальная скорость достигает 1960 километров в час. То есть из Киева до Москвы, а это 860 километров, он долетит менее чем за полчаса.

Кроме того, он имеет мощную систему радиолокаторов: apg-81 – это тысяча электронных датчиков, которые сканируют территорию, отслеживают движение, делают снимок карты и, к тому же, с помощью лазерных систем делятся данными с другими истребителями. Пилотам даже не нужно сообщать об увиденном в рацию, потому что на корпусе самолета расположены шесть камер, которые позволяют осматривать поле боя на все 360 градусов.



Истребитель F-35

Благодаря новейшей системе камер и специальному шлему, я имею возможность видеть сквозь самолет. Это лучший вид, который я когда-либо видел,

– заметил главный тест-пилот F-35 Ал Норман.

А вот вооружение F-35 зависит от миссии. Например, в режиме stealth, или же "невидимости" эта машина может нести четыре ракеты класса "воздух – воздух", то есть предназначенных для самолетов противника. Или две ракеты и две корректированные авиационные бомбы.

Невидимые самолеты это круто, но все не так буквально. Система stealth – это малозаметность. Простыми словами, F-35 при помощи специальных систем глушит свои датчики и частоты, а также блокирует чужие радары. Да, его не видят противники, но это не значит, что он буквально невидим.



Истребитель F-35 невидим для радаров

Также F-35 имеет режим "зверя". В такой модификации он может нести 14 ракет класса "воздух – воздух" и две ракеты самонаведения. Или же: две ракеты класса "воздух – воздух", шесть бомб и две ракеты самонаведения.

Истребители России

Истребители пятого поколения есть и в России. Правда, их пока тестируют. Компания "Сухой" сконструировала 10 прототипов, два из которых направили в Сирию на испытания. В конце 2019 года, 12 истребителей планируется поставить на вооружение ВВС России. В Москве на 100% уверены, что аналогов их воздушным монстрам нет нигде в мире.

На Западе больше ставку делают на дальний бой, чем на ближний. А мы делаем ставку и на то, и на другое, чтобы наш самолет был лучшим и в дальнем, и в ближнем бою,

– сообщил главный конструктор Sukhoi Михаил Стрелец.

Относительно характеристик, то Су-57 может развивать максимальную скорость в 2572 километра в час, а это уже вдвое больше, чем скорость звука. То же расстояние от Москвы до Киева, он теоретически преодолеет за 20 минут.



Российский истребитель Су-57

Если верить российским СМИ, то созданная специально для Су-57 система радиолокаторов "Гималаи" позволяет ему увидеть вражеский самолет с расстояния в 400 километров. Также он имеет автоматизированное управление ракетами и свойственную для пятого поколения систему stealth.

Относительно оружия, то здесь без конкретики. Но точно можно сказать, что в наличии 30-миллиметровая авиационная пушка, которая в принципе стоит на большинстве российских истребителей. Разработчики "Сухого" уверяют, что на оснащении будут ракеты малой, средней и большой дальности. В наличии есть и корректируемые бомбы.

В России Су-57 называют лучшим в мире, а вот на Западе так совсем не считают. Такие военные гиганты, как США и Китай, утверждают, что Су-57 так и останется сырым прототипом, даже не поступив на вооружение в ВВС России.

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Фантастические снимки не могут отбросить факт, что в стране экономический спад. Как не могут подтвердить и того, что впоследствии появятся сотни stealth-истребителей. Су-57 может оставаться медиа-звездой, но на этом все. Он не сыграет важной роли в военной стратегии Москвы.

Истребители Китая

Третья страна, которая имеет истребители пятого поколения – это Китай. В распоряжении Поднебесной более 20 аппаратов Chengdu-20. Они могут развивать скорость до 2500 километров в час, в наличии система stealth и современные китайские системы радиолокации.

Разработчики "Черного орла" типов вооружения пока не раскрывают, но военные эксперты страны предполагают, что истребитель может нести авиационные бомбы, разного класса ракеты: малой, средней и большой дальности. Фактический диапазон ракеты достигает 400 километров. Это больше, чем те ракеты, которые используют западные ВВС. Новая разработка даже может нырнуть за стратосферу.

Создание Китаем истребителя Chengdu-20 – это огромный прогресс. Они не стали улучшать свои старые технологии, а создали что-то революционно новое для них. Шагнули в другую плоскость,

– подытожил сотрудник Института аэрокосмических исследований Митчелла Дэвид Дептул.

Правда, однозначно ставить Chengdu J-20 в ряд пятых нельзя. Ибо сами же китайцы относят его к четвертому поколению. А вот Западные эксперты отождествляют его с американским F-22 Raptor, который, к слову, тоже является машиной пятого поколения. Однако, Поднебесная активно работает над разработкой еще одного истребителя Shenyang J-31. По Китайским меркам, эта машина будет уже точно из серии пятого поколения, а вот по уровню технологий даже шестого.



Истребитель Chengdu J-20

Какие еще страны работают над разработкой истребителей

Япония разрабатывает истребитель X-2 Shinshin, что переводится, как душа. Он вступит в эксплуатацию не ранее 30-х годов. Индийский HAL AMCA поставят на вооружение уже в 2025 году. Иранский F-313 еще тестируют, а когда запустят в серийное производство пока не говорят. Шведские воздушные силы готовятся получить FS 2020 уже через год. А вот турецкий TF-X пока существует просто на бумаге. Согласно плану, он взлетит только в 2023 году.

Истребители Украины

У нас на вооружении есть истребители четвертого поколения. Как и большинство, это советский, но модернизированный Су-27. В отличие от своего российского предшественника, украинская модель имеет улучшенные радиолокационные системы, на 30% улучшенную систему обнаружения противника, оснащение камерами. И это не весь список обновлений, в общем их около 33. По состоянию на 2017 год в Украине таких истребителей насчитывалось 35.

Наши штурмовики, истребители и бомбардировщики находятся в полной координации с центром управления. Выполняют боевые задачи вместе с F-15, F-16 стран-членов НАТО и получили самые высокие показатели, самые высокие оценки со стороны наших партнеров,

– отчитался президент Петр Порошенко.

Если верить данным ВВС, истребитель Су-27 может разгоняться почти до 2500 километров в час, а это значит, что расстояние от Киева до Москвы он пролетит всего за 21 минуту. Кроме того, максимальная высота на которую он может подняться составляет 18 километров, а боевая нагрузка 8 тонн.

Тактический радиус действия, то есть расстояние, которое может преодолеть истребитель для решения боевой задачи и вернуться обратно – почти два километра. Многоцелевой Су-27 может бить на поражение воздушную и наземную технику. Да еще и страховать украинские наземные войска.



Истребитель Су-27

Эра пятого поколения истребителей рано или поздно закончится, им на замену придут новые. Над шестым уже работают Штаты, Япония, Британия, Франция и Канада. Согласно заявлениям, совершенные стальные птицы появятся на свет в период 30-х – 50-х годов. Конечно же, они будут быстрее и умнее, а роль пилота будет минимальной.