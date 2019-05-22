Жертвоприношення, духи й танці: що варто знати про таємну релігію Сантерія

Сантерія – це таємна афро-карибська релігія. Незвичне вірування зародилося у 16 столітті шляхом змішування із католицизмом.

Зародження релігії

Іспанські завойовники привозили африканців для роботи на кубинських плантаціях. Серед 700 тисяч рабів опинилися і представники народу Йоруба. Вони таємно продовжували культивувати свої релігійні традиції, маскуючи їх під християнські обряди.

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В перемішку із католицизмом і ще кількома дрібними африканськими релігіями на світ з'явилося нове вірування – Сантерія.



Представники народу Йоруба

Кубинська католицька церква була дуже толерантною до етнічних традицій, а тому дозвляла різним африканським групам створювати свої власні "зібрання". Згодом такі зібрання стали називати Кабільдос.

Структура релігії

Якщо у християнстві, буддизмі чи ісламі є найголовніші святині та голови, то Сантерія взагалі не має централізованого управління. А тому, сказати, скільки вірян у світі практично неможливо.

Сантерія – це скоріше стиль життя і традиція. Тут немає церков, тому люди родинами збираються у домівках священиків. Вони називають це вівтарем. Географічно Сантерія розкинулась у Африканських країнах, в Латинській Америці, США, Нідерландах, Німеччині та Франції. За різними даними, прихильників налічується від 300 тисяч до 5 мільйонів.

Сантерія – це аморфна, усна і практична традиція, яка пропонує мудрість і владу в боротьбі із життєвими труднощами,

– сказав письменник Гектор Авалос.

Чому її називають усною релігією? На відміну від інших світових вірувань, ця не має жодних книг, священних текстів чи одкровень. Немає і ключової персони. Є тільки міфи і легенди, вони називаються Патакі. Віряни передають їх виключно із уст в уста. За їх же словами, таким чином краще зберігається культура і традиції Сантерії.



Одна з церемоній Сантерії

"Історії та легенди набагато ефективніші. Книжку ви можете прочитати і забути. А от казочки, які вам у дитинстві розповідали батьки ви пам'ятаєте досі", – зазначив священик Чарльз Гельперін.

У що вірять прихильники Сантерії

Попри синкретизм, Бог лише один – Олодумаре. Згідно із легендами він найвище всюдисуще єство, яке створило Всесвіт. А от моляться люди не йому, а Оріша – духам природи. Свого роду янголам: неба, води, землі, тварин, і так далі.



Люди моляться Оріші – духам природи

Загалом їх є 400+1. Сантеріїсти вважають, що 401 – це завершене число, а тому додають 1 на випадок, якщо їхній Бог захоче створити ще кілька духів.

Жертвоприношення – найголовнішимй символ віри. Цю процедуру виконують для Оріша, коли просять у них допомоги чи прощення за гріхи. За легендами, духи живуть доти, поки люди їх годують кров'ю тварин. Найчастіше в жертву приносять курей.

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Ще є Бамбе, яке теж виконують для Оріша, але тільки у тих випадках, коли хочуть поговорити з духами. Під барабанний ритм, який до речі змінюється в залежності від того, кого з духів викликають: люди співають і танцюють. А коли Оріша вселяється у когось із присутніх для розмови, то людина впадає у транс.

От саме через такі випадки, Сантерію найчастіше прирівнюють до сатанізму чи вуду. Насправді ж, нічого спільного між ними немає, хоча сантеріїсти геть не бояться проливати кров.

Про священників

Вони мають кілька років вивчати основи народної медицини, ритуальні танці та різні легенди, наприканці зобов'язані пройти посвяту.

І це дуже незвичний обряд. Навчання триває тиждень і проводять його в будинку іншого священика. Протягом цих семи днів відбуваються жертвоприношення кількох десятків виключно чотириногих тварин. Їхня кількість залежить від того скільки учнів хочуть пройти таку посвяту.



Сантерійці приносять у жертву кількох десятків чотириногих тварин

Одну частину тварин залишають для духів Оріша, а іншу – їдять самі. Така процедура інколи коштує від 10 тисяч доларів. враховуючи, що тварин треба купити, приготувати і крім цього – витратитися на реквізити для інших обрядів.

Що таке Іфа

Це своєрідна система передбачення. Її у 2005 році ЮНЕСКО внесло до списку шедеврів усної і нематеріальної спадщини людства.

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Система працює досить просто: є 16 пальмових горішків. Їх хаотично розкидають і вони складаються у комбінацію. Всього таких комбінацій є 256. В результаті священик підбирає відповідну історію, легенду чи казку. Далі кожен вже виносить для себе якусь мораль. Ось таким нехитрим способом і працюють сантерійські передбачення.

Ми використовуємо тільки 16. Чому? 8 – символізує нескінченність. Двічі по 8 – це 16, а 16 – це число присутності Бога, – розповів священик Чарльз Гельперін.

В чому ж суть Сантерії

Люди покликані підтримувати баланс сил природи між усіма живими істотами. Вони постійно шукають його і намагаються жити так, щоб усе їхнє оточення процвітало у мирі, злагоді та об'єднанні. Простіше – сантерійці намагаються прожити свій вік із користю для суспільства.

Сантеріїсти вірять, що Всесвіт складається із 5 рівнів влади. На першому стоїть Бог Олодумаре з ним Оріша. Нижче – люди. Після них предки. А останній рівень – це тварини, рослини і все що є на землі.



П'ять рівнів влади у вірі

Загалом же Сантерія дуже таємне вірування. Усі ритуали і символи намагаються не демонструвати на широкий загал. Тому дізнатися про найсакральніші практики можна тільки тим, кого посвятили у цю релігію.