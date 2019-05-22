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      Жертвоприношение, духи и танцы: что следует знать о тайной религии Сантерия

      Кома 34 Читати новину українською

      Сантерия – это тайная афро-карибская религия. Необычное верование зародилось в 16 веке путем смешивания с католицизмом.

      Зарождение религии

      Испанские завоеватели привозили африканцев для работы на кубинских плантациях. Среди 700 тысяч рабов оказались и представители народа Йоруба. Они тайно продолжали культивировать свои религиозные традиции, маскируя их под христианские обряды.

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      В перемешку с католицизмом и еще несколькими мелкими африканскими религиями на свет появилось новое верование – Сантерия.


      Представители народа Йоруба

      Кубинская католическая церковь была очень толерантной к этническим традициям, а потому позволяла разным африканским группам создавать свои собственные "собрания". Впоследствии такие собрания стали называть Кабильдос.

      Структура религии

      Если в христианстве, буддизме или исламе есть главные святыни и головы, то Сантерия вообще не имеет централизованного управления. Поэтому, сказать сколько верующих в мире практически невозможно.

      Сантерия – это скорее стиль жизни и традиция. Здесь нет церквей, поэтому люди семьями собираются в домах священников. Они называют это алтарем. Географически Сантерия раскинулась в Африканских странах, в Латинской Америке, США, Нидерландах, Германии и Франции. По разным данным, сторонников насчитывается от 300 тысяч до 5 миллионов.

      Сантерия – это аморфная, устная и практическая традиция, которая предлагает мудрость и власть в борьбе с жизненными трудностями,
      – сказал писатель Гектор Авалос.

      Почему ее называют устной религией? В отличие от других мировых верований, эта не имеет никаких книг, священных текстов или откровений. Нет и ключевой персоны. Есть только мифы и легенды, они называются Патаки. Верующие передают их исключительно из уст в уста. По их же словам, таким образом лучше сохраняется культура и традиции Сантерии.


      Одна из церемоний Сантерия

      "Истории и легенды гораздо эффективнее. Книгу можно прочитать и забыть. А вот сказки, которые вам в детстве рассказывали родители вы помните до сих пор", – отметил священник Чарльз Гельперин.

      Во что верят сторонники Сантерия

      Несмотря на синкретизм, Бог только один – Олодумаре. Согласно легендам он самое высокое вездесущее существо, которое создало Вселенную. А вот молятся люди не ему, а Ориша – духам природы. Своего рода ангелам: неба, воды, земли, животных, и так далее.

      оріша релігія сантерія
      Люди молятся Ориша – духам природы

      Всего их есть 400+1. Сантериисты считают, что 401 – это завершенное число, а потому добавляют 1 в случае, если их Бог захочет создать еще несколько духов.

      Жертвоприношение – самый главный символ веры. Эту процедуру выполняют для Ориша, когда просят у них помощи или прощения за грехи. Согласно легендам, духи живут до тех пор, пока люди их кормят кровью животных. Чаще всего в жертву приносят кур.

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      Еще есть Бамбе, которое тоже выполняют для Ориша, но только в тех случаях, когда хотят поговорить с духами. Под барабанный ритм, который кстати меняется в зависимости от того, кого из духов вызывают: люди поют и танцуют. А когда Ориша вселяется в кого-то из присутствующих для разговора, то человек впадает в транс.

      Вот именно из-за таких случаев, Сантерия зачастую приравнивают к сатанизму или вуду. На самом деле, ничего общего между ними нет, хотя сантериисты совсем не боятся проливать кровь.

      О священниках

      Они должны несколько лет изучать основы народной медицины, ритуальные танцы и различные легенды, в конце обязаны пройти посвящение.

      И это очень необычный обряд. Обучение длится неделю и проводят его в доме другого священника. В течение этих семи дней происходят жертвоприношения нескольких десятков исключительно четвероногих животных. Их количество зависит от того, сколько учеников хотят пройти такое ​​посвящение.

      сангерія
      Сантерийцы приносят в жертву несколько десятков четвероногих животных

      Одну часть животных оставляют для духов Ориша, а другую – едят сами. Такая процедура иногда стоит от 10 тысяч долларов, учитывая, что животных надо купить, приготовить и кроме этого – потратиться на реквизиты для других обрядов.

      Что такое ИФА

      Это своеобразная система предсказания. Ее в 2005 году ЮНЕСКО внесло в список шедевров устного и нематериального наследия человечества.

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      Система работает довольно просто: есть 16 пальмовых орешков. Их хаотично разбрасывают и они складываются в комбинацию. Всего таких комбинаций есть 256. В результате священник подбирает соответствующую историю, легенду или сказку. Далее каждый уже выносит для себя какую-то мораль. Вот таким нехитрым способом и работают сантерийские предвидения.

      Мы используем только 16. Почему? 8 символизирует бесконечность. Дважды 8  это 16, а 16 это число присутствия Бога, – рассказал священник Чарльз Гельперин.

      В чем же суть Сантерии

      Люди призваны поддерживать баланс сил природы между всеми живыми существами. Они постоянно ищут его и пытаются жить так, чтобы все их окружение процветало в мире, согласии и объединении. Проще – сантерийцы пытаются прожить свой век с пользой для общества.

      Сантериисты верят, что Вселенная состоит из 5 уровней власти. На первом стоит Бог Олодумаре с ним Ориша. Ниже – люди. После них предки. А последний уровень – это животные, растения и все что есть на земле.

      сантерія
      Пять уровней власти в вере

      В целом же Сантерия очень тайное верование. Все ритуалы и символы стараются не демонстрировать широкой публике. Поэтому узнать о самых сакральных практиках можно только тем, кого посвятили в эту религию.

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      Теги: Религия Африка История Кома
      Источник: 24 канал
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