Шаббат, звезда Давида и несколько священных книг: интересные факты об иудаизме

Иудаизм – еврейская религия одна из старейших в мире. Несмотря на это, представителей данного верования в мире не так уж и много – примерно 15 миллионов.

В Израиле их почти 7, 6 миллионов, а еще 2 миллиона разбросаны по другим частям земного шара. И это менее 0,2% от всего населения Планеты.

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Распространение иудаизма в мире

Верования иудеев

Они считают себя избранным народом. Согласно верованиям, Бог заключил с ними договор: в обмен на спасение из египетского рабства они будут следовать его правилам, установкам и указаниям.

Все поступки будут отражаться в их культуре, традициях и жизни. Поэтому, иудаизм часто называют не только религией, но и единым целым, объединяющим в себе все признаки народа, культуры и расы.

История

Начинается за 1300 лет до нашей эры с пророка Моисея. Хотя, некоторые евреи считают, что все началось гораздо раньше – с Авраама, а это уже за 1750 лет. Так вот, согласно легенде, однажды Моисею явился Господь и повелел вывести евреев из египетского рабства.

Чтобы дать людям шанс на побег, Бог наслал на Египет 10 бед: болезни, нашествие жуков, грозы и смерть.



10 бед, которых наслал Бог на Египет

Моисей повел евреев к Обетованной земле, через Красное море и довел до горы Синай. Сам провел на горе 40 дней и 40 ночей. Там он и получил от Бога 10 заповедей. С которых собственно и начался иудаизм.

Моисей – это самый главный пророк, который подарил нам Ветхий Завет, 10 заповедей. Нет никакой другой трактовки, нет Нового Завета, нет другого прокорока. Есть только Моисей и его священные писания,

– заявил раввин Хаим Минц.

Иудаизм, как мусульманство и христианство - религия откровения. То есть основанная вследствие явления Господа перед пророком. Если в христианстве ключевая персона и наставник - это Иисус, в мусульманстве пророк Мухаммед, то в иудаизме оба - обычные люди. Единственный пророк, вождь и законодатель еврейского народа – Моисей.

Символы веры

Главная книга иудаизма называется Тора или как еще принято называть – "Пятикнижие Моисеево". Она состоит из пяти книг.

Первая – Берешит (Книга Бытия), в которой рассказывается о происхождении евреев.

Вторая – Шмот (Книга Исход) – она рассказывает об освобождении евреев из египетского рабства и о жизни Моисея.

Третья-Ваикра (Книга Левит) - поучает различным нормам и ритуалам, рассказывает о жертвоприношении и обрядах.

Четвертая-Бемидбар (Книга Числа) – она повествует о жизни израильского народа в течение разных времен.

Пятая книга Дварим (Второзаконие) – предписания и наставления для иудеев.

"Тора учит во всем искать правду и истину. Представьте, что я закопал 20 миллионов долларов где-то в Голливуде. Вы бы пошли туда с лопатами, тракторами и экскаваторами. Ищите правду точно так же, как искали бы эти 20 миллионов долларов", – подчеркнул раввин Ярон Рувен.

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Тора – не единственная священная книга иудеев. В списке еще Невеим - это истории о пророках и их жизни. А также Ктувим - это притчи, псалмы и истории. Вместе Тора, Невиим и Ктувим составляют Священное Писание иудаизма, которое называется Танах, то есть еврейская Библия. А вот основы и учения иудаизма складываются в Талмуд. Это огромный кодекс, которому следуют все евреи. Своего рода толковый словарь всех заповедей, законов, наставлений и правил.

Талмуд – устный закон. Например, в Библии сказано построить хижину. Талмуд для того чтобы объяснить сколько в доме должно быть дверей, ее высота, сколько окон и так далее,

– рассказал раввин (1951 - 2019) Ехиэль Экстайн.

В чем же суть иудаизма

Как и в мусульманстве, и в христианстве - вера в Единого Бога и верности ему. Но как объясняют сами же раввины, этого мало для того чтобы описать суть еврейской религии. Одна из ключевых основ - жить по законам Божьим и учить этому других людей.

Есть одна притча. Однажды астрофизик сказал раввину, что суть иудаизма можно описать одним предложением – стараться не делать того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе. А раввин описал работу астофизика так: "мелькают и горят маленькие звезды, как мне интересно кто вы...". Суть притчи в том, что кратко суммировать невозможно,

- сказал Рабин Яков Барбер.

Если суть этой религии описать достаточно трудно, то с целями все гораздо проще.

"Знаете, цель многих людей в мире – делать добрые поступки, чтобы получить хорошую жизнь после смерти. Тора ставит перед нами немного другие цели – делать добрые поступки, чтобы хорошо провести эту жизнь " - добавил Рабин Давид Арон.

В иудаизме есть свой символ – звезда Давида: два правильных треугольника, наложенных друг на друга. Один верхушкой вниз, а другой вверх.



Звезда Давида

Существует множество трактовок этого символа, но единой и истинной так и нет. Одни раввины говорят, что это символ белой лилии в еврейской Библии, а другие, что эта звезда символизирует связь Бога с евреями. А вот а средневековой легендой был знаком иудейского царя Давида, который применяли на щитах войска воинов.

По некоторым трактовкам, треугольныки символизирует связь Господа, Торы и Израиля. А вот шесть углов символизируют внешние размеры этой связи,

- рассказал Рабин Ехуда Блэк.

Структура иудаизма

Как и в большинстве религий мира, иудаизм имеет свои ответвления. Наибольшие течения: консервативная, либеральная, Реформистская, ортодоксальная и реконструктивистская. Отличаются они тем, что каждое течение по-своему трактует законы и наставления.

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Однако, в целом у всех у них больше общего, чем отличного. А сказать кто из них более прав – практически невозможно. Ведь эти течения исторически развивались в разных регионах и при разных обстоятельствах. Соответственно и трактовка разная.



Течения иудаизма

Что такое Шаббат

В Иудаизме есть один особый день – Шаббат – по еврейскому календарю это суббота или седьмой день недели. Согласно Торе, евреи должны воздержаться практически от всех видов работ, начиная от захода солнца в пятницу и заканчивая закатом в субботу. Все чем нужно заниматься – кушать, отдыхать и изучать священное писание.

"Бог 6 дней создавал мир. На седьмой решил отдохнуть. Вот и мы делаем так же. В течение Шаббата мы читаем и посвящаем себя Богу. Кстати, в течение этого периода мы не пользуемся соцсетями и не отвечаем на электронные письма", – подчеркнул раввин Джон Карьер.