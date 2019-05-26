Зороастризм: интересные и странные факты о малоизвестной религии

В мире, кроме христианства, ислама и иудаизма существуют десятки других верований. Все они абсолютно разные, каждая имеет свои особенности, историю и легенды. Одна из таких – зороастризм. Это иранское верования в списке старейших в мире и вместе с тем – одно из самых маленьких – всего меньше 200 тысяч последователей.

По меньшей мере 50% из них живут в Индии, 25 тысяч – в Иране, 11 – в США, 10 – в Афганистане, 5 – в Канаде и Пакистане, 4,5 – в Сингапуре и 2 тысячи – в Новой Зеландии.

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С чего начался зороастризм

Эта религия появилась еще до христианства, ислама и даже иудаизма – за 300 лет до нашей эры. Зороастризм был самым большим и мощным верованием в тогдашнем Иране. Так было до появления ислама, который постепенно вытеснил зороастризм своими масштабами.

Отцом этого верования считается древнеиранский пророк Заратустра, чье пророчество заключается в двух отчаянных противостояниях:

Воистину есть два изначальных духа, которые явились миру как близнецы, известные своей противоположностью. В мысли, в слове и в действии – они оба, добрый и злой... Когда эти два духа впервые сошлись в борьбе, то они создали бытие и небытие, и то, что ждет в конце концов тех, кто идет путем лжи, – это самое худшее, а тех, кто идет путем добра, ждет самое лучшее,

– учение из книги молитв.

Зороастрийцев очень часто приравнивают к верующим, которые поклоняются огню. На самом деле это не так. Хотя во время различных молитв и ритуалов, огонь действительно присутствует. Люди считают, что огонь символизирует свет и мудрость, которую им посылает их Бог Агура Мазда.

Боги в этой религии

Первый – Агура Мазда – бог мудрости и воплощение всего светлого, что есть на свете. Согласно верованиям зороастризма – он абстрактная всесильная сущность, как бог в христианстве. И точно так же имеет антагониста – злого духа Ангро Майню. Первый правит на небесах, а второй – под землей.

Агура Мазда в этой религии рассматривается как единственный и неповторимый Бог. В принципе, как и во всех монотеистических религиях. Агура Мазда создал 6 бессмертный святых духов, вместе с которыми он создал 7 творений, из которых сложился мир: огонь, воду, землю, воздух, растения, животных и людей.



Святые духи в зороастризме

Бессмертных святых можно трактовать по-разному. По сути, они как бы характеристики Бога, которые описывают его. Это будто его свет, который Агура Мазда бросает на людей чтобы показать им правильный путь,

– рассказал религиовед Скот Нельсон.

Собственно, в этих истинах и заключается суть зороастризма. Люди, которые следуют этим законам должны прожить достойную жизнь. Они будто в постоянной борьбе против всего злого на земле. И чем больше хороших дел выполняет человек, тем ближе он приближается к хорошей жизни после смерти. Все эти установки и правила описаны в священных текстах зороастризма – это гимны, молитвы, изречения и легенды. В общем – сборник из 21 книги, который называется Авеста.

Как проходят захоронения в зороастризме?

В отличие от большинства мировой религий, где умерших кремируют или закапывают в землю, в этой вере процедура захоронения немного другая. Умерших кладут на так называемые "Башни молчания", где тело съедают разные животные. Почему? Сторонники зороастризма считают, что кремация и закапывание порочат огонь, землю и воду.



"Башни молчания", в которых сбрасывают мертвых людей, чтобы их съели птицы

Когда дьявол полностью ослабнет, его правлению придет конец. Встанет новый мир. Агура Мазда соберет воедино всех мертвых из маленьких частиц и вернет их к жизни, – считают верующие.

Рай или ад после смерти

Согласно канонам Авесты, когда наступит конец света, начнется суд. Ну, как и в христианстве: праведные в рай, грешные – в ад. Как это происходит? Все люди должны будут перейти через реку из лавы. Те, кто жил по законам – пройдут без боли и страданий, а грешники сгорят в огне в страшных муках.



Чтобы попасть в рай, люди должны пройти через лаву

Кстати, зороастрийцы считают, что после смерти человек становится на мост "Чинват". Там встречается со своей Даеной, то есть воплощением внутреннего духовного мира. Если преобладает добро, то человек увидит красивую девушку, которая покажет дорогу до небес. А если будет преобладать зло, то Даена превратится в страшную ведьму, которая заведет в самое пекло.

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Зороастризм как мирная религия по-немногу угасает. По данным Юнеско, из-за давления со стороны других верований и миграции сторонников зороастризма ежегодно уменьшается. В той же Индии, где проживает больше всего верующих, с каждой декадой количество приверженцев этой религии уменьшается на 10%. Если в 2009 году их было более 75 тысяч, то уже в 2019 осталось менее 70 тысяч.