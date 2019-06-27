Чому синтоїсти взимку приймають холодну ванну на вулиці: цікаві факти про японську релігію

Вони носять богів на спеціальних ношах, а щоб відсвяткувати початок нового року – приймають холодну ванну надворі взимку. У них не існує традиційного для Заходу поняття "гріха". Усе це – про національну релігію Японії – синтоїзм. Що це за вірування та чому прихильники релігії не вірять у життя після смерті – читайте нижче.

Бути чистим, світлим, чесним і відвертим – це головні принципи однієї із найдревніших релігій Японії – синтоїзму. Вірування зародилося за різними даними ще триста років до нашої ери. Сьогодні у 120-мільйонній Японії майже 85 мільйонів – синтоїсти.

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Оскільки це національна релігія, то поширена вона лише в цій країні. По своїй суті синтоїзм – це скоріше суміш традицій і легенд, а не строга релігія із заповідями та покараннями.

Що відомо про релігію

Скільки богів возвеличують у релігії? З японської слово "синто" – "шлях богів". А кількість божеств тут рахують у мільйонах. "На відміну від монотеїстичних релігій, у Японії не існує єдиного бога. Термін "Яо йор Озу" дослівно перекладається як вісім мільйонів, але насправді означає дуже велике число", – розповідає релігієзнавець Пітер Баракан.



За переказами, світ створили бог Ізанамі і богиня Ітанагі

Насправді богів набагато більше, ніж кілька мільйонів. Для японців "Яо йор Озу" – це синонім нескінченності. Боги, за синтоїстськими переказами, живуть в усьому, що оточує людину: в деревах, горах, містах і навіть домах. Цих богів називають "камі", дослівно – "духи". Кожен із камі має своє призначення – хтось відповідає за злагоду у всій Японії, а хтось – просто охороняє гірську річку.

В чому головна ідея синтоїзму? Жити в єдності з природою та людьми. Немає нічого абсолютно хорошого чи абсолютно поганого – є лише ти, твоє життя, гармонія у світі і боги.

Ритуали перед входом до храму

За повір’ями, боги мешкають у святинях – "джинджа". Саме сюди вшановувати богів приходять японці. Часто ці храми розташовані у мальовничих місцях.

Перед тим, як зайти до храму, синтоїсти омивають руки та рот чистою водою – так вони очищаються від земного бруду. Тоді підходять до вівтаря, присвяченого камі, двічі низько вклоняються і плескають у долоні. На завершення "говорять" з богом (моляться, – 24 канал).



Ритуал з вмиванням чистою водою

У країні є близько вісімдесяти тисяч святинь. Кожне місто чи село в Японії має свій храм, присвячений одному чи кільком місцевим камі» – божеству гори, річки чи лісу.

Чим вражає найважливіша синтоїстська святиня – Великий храм Ісе?

Цей храм та його околиці – просто-таки гігантських масштабів. Лише ліс навколо святилища охоплює площу понад 5 тисяч гектарів, а це – немов 320 стадіонів "Олімпійський". Там є 125 вівтарів, присвячених різним камі. На території святині – городи та сади, де вирощують продукти.



Святилище Ісе в Японії

Щороку тут проводять понад півтори тисячі ритуалів – японці моляться за здоров'я імператорської родини, за мир у всьому світі та за великий врожай. А за кілька перших днів після Нового року сюди приходять мільйони японців щодня.

Чому в храмах постійно роблять ремонти? Всі ці храми і вівтарі в Японії перебудовують кожні двадцять років. Таким чином люди очищають житло божеств. Востаннє "ремонти" для богів робили 2013-го року.

Як моляться синтоїсти?

Все дуже просто: ритуальні молитви називаються "норіто". Їх під час церемоній зачитує священик. Є навіть список офіційних молитов, затверджений урядом. Але священик може придумати власну "норіто". Головне, аби в ньому були красиві слова. Японці вірять, що зачитування саме гарних слів притягує добро.

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Ушановують і богів на фестивалях, що звуться матсурі. Це – свято, яке не має визначеної дати. У кожному регіоні вшановують богів на фестивалях, які проводять під час жнив або ж у символічний для місцевого камі день. Японці вірять, що лише під час цього фестивалю місцеве божество може мандрувати з храму усім містом на спеціальних ношах – мікоші. Їх несуть чоловіки.

Чому віряни взимку приймають холодну воду на вулиці? Є ще один цікавий ритуал синто – синіми від холоду губами старі й молоді перед храмом у Токіо зачитують молитву. А у розпал зими синтоїсти так святкують новий рік: спершу моляться під відкритим небом в одній білизні, а тоді – купаються просто надворі. Вода у бані має приблизно 3°C. Така процедура символізує щорічне очищення.

Як вдягаються жінки на синтоїстську службу?

Відвідуючи велику синтоїстську святиню, ви обов'язково побачите жінку, вдягнену в червоні штани чи спідницю та в білу блузу. Вранці вона продає сувеніри біля входу, ввечері – прислуговує священикам під час ритуалів.



Традиційний одяг жінок, які сповідують синтоїзм

А ще – виконує ритуальний танець "міко маі". У давні часи імператори відряджали своїх доньок принцес прислуговувати богині сонця Аматерасу. Перед тим, як потрапити до помешкання богині – Святині Ісе, дівчата мали три роки очищатися в іншому храмі.

Чи вірять синтоїсти в життя після смерті?

Скоріше, ні. В синтоїзмі немає морального поняття "гріх", тому смерть – це не плата за життєві діяння. Одна із цілей релігії – жити сьогоднішнім днем – любити, творити добро кожної хвилини, бо наступного етапу, тобто іншого світу, не буде.

Душі віруючих після смерті "мандрують" до гір, над небом, під землю або ж за горизонт спокійного японського небокраю. Звичайно, у всіх цих місцях мешкають камі.