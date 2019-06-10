Бахаї: цікавинки про релігію без примусових медитацій

Уявіть релігію, у якій фізична праця прирівнюється до молитви, наука – не суперечить віруванням, а люди спілкуються єдиною міжнародною мовою? Ви будете здивовані, але вона існує. Саме таким світ навколо бачать прихильники наймолодшої монотеїстичної релігії – віри бахаї.

Як виникла релігія

Все почалось у середині 19 століття у перському місті Шираз. Зараз це територія Ірану. Місцевий торговець Сеїд Алі-Мухаммад оголосив себе пророком, заявивши що готує світ до приходу нового месії. Після чого він прийняв титул під назвою "Баб". Так з'явився новий напрям ісламу – "бабізм".

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Рух швидко знайшов прихильників, які називали себе "бабі". Та разом із тим – це не сподобалось уряду. Усіх бабі назвали єретиками. Та навіть розпочали їх масове знищення і за перші п'ять років існування релігії вбили майже 23 тисяч людей. Загинув і сам Баб.

А через 13 років після його смерті заявив про себе один із перших його послідовників – Мірза Хусейн-Алі, відомий як Бахаулла. Мовляв, він і є тим самим божим посланцем, до приходу якого Баб готував суспільство. Бахаулла фактично трансформував рух бабізму у бахаїзм.



Мірза Хусейн-Алі, відомий як Бахаулла, трансформував рух бабізму у бахаїзм

Яка кількість вірян

Бахаї вірять, що сьогодні він є останнім посланцем бога і продовжує місію засновників світових релігій – тобто Будди, Магомета та Ісуса Христа. Послідовників віри бахаї на планеті приблизно сім мільйонів людей у 218 країнах. Найбільше – два мільйони – живуть в Індії, а в Ірані – 350 тисяч. Спільнота бахаї в Україні налічує приблизно 800 людей.



Кількість бахаїв у всьому світі

У що вони вірять

Основний принцип віри бахаї – у єдності бога, релігій та всього людства. Земля – це одна країна, а усі релігії світу походять з одного джерела і є послідовними етапами однієї віри в бога.

Загалом є одна книга Бога та одна релігія. Просто пророки приходять у різний час, щоб явити одкровення саме тієї групи людей, тієї нації, у тій країні, де це одкровення найбільш необхідно. А взагалі всі вони говорять про одну духовну істину,

– сказала волонтерка Тетяна.

Усі вірування бахаї містяться у їхніх священних писаннях. А самі книги перекладені на 800 мов світу. Найвідоміші з них написані Бахауллою – "Потаємні слова" та "Крупини з писань".



Священні писання бахаїв

Ритуали у бахаїв

Ритуали у бахаїв доволі прості:

• Усі бахаї віком від 15 років повинні читати обов'язкову щоденну молитву.

• Інші молитви та медитації – необов'язкові, але заохочуються.

• Щороку, у березні, бахаї дотримуються посту.

• Віддають на благодійність 19% свого заробітку.

• Уникають політики та не мають права просити милостиню.

• Алкоголь, наркотики та азартні ігри – під забороною.

• Шлюб та інтимний зв'язок – лише гетеросексуальний.

• А роботу вважають частиною духовної практики.

Як зазначив лікар та бахай Девід Рутштейн, бахаї вірять, що праця, яка полягає в служінні іншим, є рівноцінною молитві. Його робота як лікаря полягає саме у служінні, тож можна сказати, що він молиться кожен день.

Крім того, у бахаїв є власний календар, який запровадив раніше згаданий Баб. Рік складається з 19 місяців по 19 днів. Цей період у 361 день називається Кулл-і Шай. Крім цього, є ще чотири "вставні" дні. Ноу-руз, тобто Новий рік, який бахаї святкують 21 березня. Тиждень у них семиденний, а вихідний – щоп'ятниці.

Які символи є у релігії

Найголовнішими знаками бахаї є дві зірки: п'ятикутна та дев'ятикутна. Ще одним символом є знак персня, три горизонтальні лінії якого символізують три світи: світ бога-творця, світ богоявлень і світ людей. Їх з'єднує вертикальна лінія, а зліва і справа розташовані по одній зірці – тобто Баб і Бахаулла.

Інший знак: каліграфічно написане слово "Баха". Воно, за віруваннями бахаї, є найвеличнішим іменем бога. А от число 9 у релігїї використовують найчастіше, адже воно є священним.

Символи релігії Бахаї

Храми бахаїв

Особливі храми бахаїв називають континентальними будинками поклоніння. Зараз у світі є вісім таких будівель – по одній в Німеччині, Панамі, Уганді, Австралії, Самоа, США, Індії та Чилі. Був храм бахаїв і в Росії. Та у 1962 році його зруйнували. Усі будинки поклоніння мають схожу будову. Обов'язкова умова – дев'ять кутів та входів, а також наявність купола. Потрапити у ці храми може кожен охочий. Вхід – безкоштовний, а віросповідання не має значення.

Храми бахаїв

У храмах бахаїв немає священиків, проповідей чи обрядів. Працюють там звичайні волонтери. Самі ж богослужіння складаються з читання молитов і уривків зі священних писань різних світових релігій. А ще храми нерідко використовують у якості освітніх центрів для молоді.

Найвеличнішим будинком поклоніння бахаї називають "храм лотоса" в індійському Делі. Споруда вміщує 2,5 тисячі людей і є одним з найбільш відвідуваних місць світу. Перший континентальний будинок поклоніння бахаї з'явився у 1961 році в Австралії. А наймолодшому – лише три роки.

Будівля складається з двох тисяч сталевих вузлів, дев'яти тисяч сталевих частин, 7800 елементів з каменю, 10 тисяч пластів скла – і усе це різної форми. Будівля продумана, спроектована та зібрана за допомогою аерокосмічної технології,

– зауважив архітектор храму бахаї в Чилі Сіамак Харірі.

Бахайські сади

Їх ще називають восьмим чудом світу. Ці сади в ізраїльському місті Хайфа – частина Всесвітнього центру віри бахаї. Там працює її найвищий керівний орган – Всесвітній Дім Справедливості. На будівництво садів витратили 250 мільйонів доларів, згодом їх внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

19 майже кілометрових терас доглядає група з 90 людей. Більшість з них – це волонтери бахаї. До речі лише вони – тобто бахаї – мають право підніматись терасами знизу вгору. Туристи ж завжди спускаються зверху вниз. На території комплексу ви не знайдете жодної лавки для сидіння. Адже спеціально облаштованих місць для відвідувачів там немає. Із собою не можна приносити їжу, напої та навіть жувальну гумку. З дозволеного – лише пляшка води.

Бахайські сади у Хайфі

Як ставляться до віри бахаї віряни інших релігій

Найгірша ситуація в Ірані, де бахаї – найбільша немусульманська релігійна меншина. З 1978 до 1998 в країні стратили понад 200 членів спільноти. А зараз в Ірані бахаї фактично безправні: не можуть влаштуватись на роботу, отримати освіту та навіть офіційно зареєструвати шлюб.