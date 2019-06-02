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      Наймолодша релігія каодаїзм: власна армія та спіритичні сеанси

      Кома 126 Читать новость на русском

      Прихильники каодаїзму моляться чотири рази на добу. Релігії немає навіть сотні років, а за такий короткий період вона вже встигала потримати на балансі навіть власну армію. Вони називалися "силами Каодай". А у списку святих поряд із Мухаммадом та Ісусом стоїть Юлій Цезар, Віктор Гюго і Володимир Ленін.

      Загалом прихильників каодаїзму всього п’ять мільйонів: 2,5 у В'єтнамі – не дуже багато, як на країну з населенням 95,5 мільйонів. А ще 2,5 розкидані по в'єтнамських громадах у світі: переважно у США, Канаді, Британії, Німеччині і Франції.

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      Релігія з'явилася 93 роки тому у В'єтнамі. Заснував її чиновник Нго Ванг Тьеу. За легендою, під час посиленого вивченням релігій, перед ним постало божество – Као Дай. Його зображують у вигляді всевидящого ока – ліве око духа, яке у свою чергу має здатність заглядати у душі людей. Так от, Као Дай навчив чиновника ритуалам, філософії, правилам і наказав заснувати релігію.

      Всевидяще око
      Всевидяще око

      "Три головних кольори у нашій релігії: голубий, червоний і жовтий. Найчастіше вони зустрічаються у наших храмах", – пояснив вірянин Хао.

      Каодаїзм поєднує у собі одразу кілька релігій: католицизм, іслам, буддизм, конфуціанство та ще декілька інших. Кольори символізують ті релігії, з яких найбільше запозичено. Наприклад, голубий – це даосизм, червоний – конфуціанство, а жовтий – буддизм.

      Кольори Каодаїзму
      Кольори каодаїзму

      Згідно із віруваннями каодаїзму – їхній Бог єдиний, неповторний і об'єднує у собі всіх інших. Взагалі, повна назва цієї релігії – "Великий шлях третьої епохи спасіння".

      Перша епоха – це "Творіння". Туди можна віднести Будду.

      Друга епоха – "Прогрес і Творіння". Представники Ісус, Конфуцій і Лао-цзи.

      Третя епоха – "Розруха і Нове творіння". Це якраз те, що відбувається сьогодні. В цьому і полягає мета каодаїзму – об'єднати всі релігії разом і нести мир усьому світу.

      Сьогодні люди почали спілкуватися один з одним і дізналися про звичаї своїх сусідів. Однак вони не стали жити в гармонії через різноманіття своїх релігій. Тому я явився їм, щоб об'єднати всі релігії в одну і повернути до початкової єдності,
      – одкровення божества Каодай до Нго Ван Тьеу.

      Каодаїсти вірять, що їхнє божество у всі попередніх епохах посилало людям пророків, які не змогли виконати своєї місії. Тому в останній, третій епосі божество спілкується із людьми напряму – це називається спіритичним сеансом.

      Одного дня Бог відділив від себе інші життя. Ті люди, які спустилися на Землю стали медіумами,
      – заявив старший кардинал Тун Там Тан.

      Ось така проста легенда появи медіумів у світі. Вони спілкуються не тільки із божеством Каодай, а й з покійними людьми. Прихильники цієї релігії вважають, що душа не зникає. Вона постійно перероджується. Із тими хто пішов говорять на спіритичних сеансах. Способів є безліч: починаючи від звичайної молитви і закінчуючи дошкою, яка показує, що говорить покійник.

      Збройні сили Каодай

      За спіритизм прихильники Каодай найчастіше і піддавалися репресіям. Наприклад, 43-го, коли японці напали на В'єтнам. Дізнавшись про масштаби прихильників цієї релігії допомогли створити каодаїстські збройні формування. Однак тримали їх на короткому повідку і використовували у своїх політичних цілях. А 46-го французи переманили каодаїстів на свою сторону.

      Вектор діяльності збройних сил Каодай постійно мінявся. Під керівництвом французів в армійських рядах нараховувалося більш близько 50 тисяч осіб. Щоправда, у 70-х із приходом комуністів, храми Каодай закривали, не дозволяли проводити сеанси та пропагувати релігію на публіці. Тож на ноги вона знову стала тільки у 90-х.

      Священні тексти каодаїзму

      Попри синкретизм, тобто поєднання у собі кількох релігій, вона має свої священні тексти. Тхай нгон – це збірник одкровень. І Тан Люат – це свого роду збірка коментарів і пояснень до одкровень.

      З них випливають п'ять заповідей, які мають сповідувати прихильники цієї релігії: не убивати, не красти, не вживати алкоголю і м'яса, не піддаватися порокам і не брехати. Дотримання цих правил у комбінації з молитвами приводять до головної мети вірян – перервати коло Сансари і після смерті об'єднатися із богом Каодай.

      Заповіді каодаїзму
      Заповіді каодаїзму

      Ми молимося чотири рази на добу: у час миші, коня, кота і курки. Це частина із тих 12 тварин китайського зодіаку. Наприклад, час кота і курки – це 06:00 ранку і 18:00 вечора. Час миші і коня – це 12:00 дня і північ, – пояснив монах Тан.

      Цікавою особливістю каодаїзму є його пантеон святих. Існує п’ять рівнів. На першому стоїть Будда. На другому – Конфуцій, китайський поет Лі Тай-бо і Богиня-мати. На третьому рівні – Ісус, Мухаммад, Мойсей, Шекспір, французький письменник Віктор Гюго, Жанна Д'Арк, китайський політик Сунь Ятсен і Володимир Лєнін. На четвертому рівні герої, які віддали своє життя за В'єтнам і поважні духи померлих людей. А от п'ятий рівень присвячений усьому людству.

      Каодаїзм
      Пантеон святих каодаїзму

      Сутність Бога ніби натякає на те, що всі інші – це є Као Дай. У храмах часто можна побачити фігурки Ісуса, Мойсея, Конфуція, Будди і багатьох інших як релігійних так і культурних діячів.

      Прихильників релігії ділять на три групи:

      1. Священнослужителі. Щось на кшталт монахів. Їхнє життя повністю присвячене релігії.
      2. Медіуми. Це посередники між людиною і богом. Вони теж живуть як монахи, але правила у них суттєво відрізняються. Вони набагато пристосованіші, до "цивільного життя".
      3. Віряни, тобто прості люди, які відвідують храми.

      Каодаїзм одна із наймолодших релігій у світі. Завдяки поєднанню різноманітних течій інших вірувань та комбінації своїх обрядів і правил, вона не тільки змогла вижити під час репресій і постійного тиску, а ще й поширилася практично у всьому світі.

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      Теги: Історія Кома Релігія
      Джерело: 24 канал
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