Самая молодая религия – каодаизм: собственная армия и спиритические сеансы

Сторонники каодаизма молятся четыре раза в сутки. Религии нет даже сотни лет, но за такой короткий период она уже успевала подержать на балансе даже собственную армию. Они назывались "силами Каодай". А в списке святых рядом с Мухаммедом и Иисусом стоят Юлий Цезарь, Виктор Гюго и Владимир Ленин.

В целом сторонников каодаизма всего пять миллионов: 2,5 во Вьетнаме – не очень много, как для страны с населением 95,5 миллионов. А еще 2,5 разбросаны по вьетнамским общинам в мире: преимущественно в США, Канаде, Британии, Германии и Франции.

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Религия появилась 93 года назад во Вьетнаме. Основал ее чиновник Нго Ванг Тьеу. По легенде, во время усиленного изучением религий перед ним стояло божество – Као Дай. Его изображают в виде всевидящего ока – левый глаз духа, который в свою очередь имеет способность заглядывать в души людей. Так вот, Као Дай научил чиновника ритуалам, философии, правилам и приказал основать религию.



Всевидящее око

"Три главных цвета в нашей религии: голубой, красный и желтый. Чаще всего они встречаются в наших храмах", – пояснил прихожанин Хао.

Каодаизм сочетает в себе сразу несколько религий: католицизм, ислам, буддизм, конфуцианство и еще несколько других. Цвета символизируют те религии, из которых больше всего что-то позаимствовано. Например, голубой – это даосизм, красный – конфуцианство, а желтый – буддизм.



Цвета каодаизма

Согласно верованиям каодаизма – их Бог един, неповторим и объединяет в себе всех остальных. Вообще, полное название этой религии – "Великий путь третьей эпохи спасения".

• Первая эпоха – это "Творение". Туда можно отнести Будду.

• Вторая эпоха – "Прогресс и Творение". Представители Иисус, Конфуций и Лао-цзы.

• Третья эпоха – "Разруха и Новое творение". Это как раз то, что происходит сегодня. В этом и заключается цель каодаизма – объединить все религии вместе и нести мир всему миру.

Сегодня люди начали общаться друг с другом и узнали об обычаях своих соседей. Однако они не стали жить в гармонии из-за многообразия своих религий. Поэтому я явился им, чтобы объединить все религии в одну и вернуть к начальному единству,

– откровение божества Каодай к Нго Ван Тьеу.

Каодаисты верят, что их божество во всех предыдущих эпохах посылало людям пророков, которые не смогли выполнить свою миссию. Поэтому в последней, третьей, эпохе божество общается с людьми напрямую – это называется спиритическим сеансом.

Однажды Бог отделил от себя другие жизни. Те люди, которые спустились на Землю, стали медиумами,

– заявил старший кардинал Тун Там Тан.

Вот такая простая легенда появления медиумов в мире. Они общаются не только с божеством Каодай, но и с усопшими людьми. Приверженцы этой религии считают, что душа не исчезает. Она постоянно перерождается. С ушедшими говорят на спиритических сеансах. Способов есть множество: начиная от обычной молитвы и заканчивая доской, которая показывает, что говорит покойник.

Вооруженные силы Каодай

За спиритизм сторонники Каодай чаще всего и подвергались репрессиям. Например, в 43-м, когда японцы напали на Вьетнам. Узнав о масштабах сторонников этой религии помогли создать каодаистские вооруженные формирования. Однако держали их на коротком поводке и использовали в своих политических целях. А в 46-м французы переманили каодаистов на свою сторону.

Вектор деятельности вооруженных сил Каодай постоянно менялся. Под руководством французов в армейских рядах насчитывалось более 50 тысяч человек. Правда, в 70-х с приходом коммунистов, храмы Каодай закрывали, не позволяли проводить сеансы и пропагандировать религию на публике. Поэтому на ноги она снова встала только в 90-х.

Священные тексты каодаизма

Несмотря на синкретизм, то есть сочетание в себе нескольких религий, она имеет свои священные тексты. Тхай нгон – это сборник откровений. И Тан Люат – это своего рода сборник комментариев и объяснений к откровениям.

Из них вытекают пять заповедей, которые должны исповедовать приверженцы этой религии: не убивать, не воровать, не употреблять алкоголь и мясо, не поддаваться порокам и не врать. Соблюдение этих правил в сочетании с молитвами приводит к главной цели верующих – прервать круг Сансары и после смерти соединиться с богом Каодай.



Заповеди каодаизма

Мы молимся четыре раза в сутки: в час мыши, лошади, кота и курицы. Это часть из тех 12 животных китайского зодиака. Например, время кота и курицы – это 06:00 утра и 18:00 вечера. Время мыши и лошади – это 12:00 дня и север, – объяснил монах Тан.

Интересной особенностью каодаизма является его пантеон святых. Существует пять уровней. На первом стоит Будда. На втором – Конфуций, китайский поэт Ли Тай-бо и Богиня-мать. На третьем уровне – Иисус, Мухаммед, Моисей, Шекспир, французский писатель Виктор Гюго, Жанна д'Арк, китайский политик Сунь Ятсен и Владимир Ленин. На четвертом уровне герои, отдавшие свою жизнь за Вьетнам, и уважаемые духи умерших людей. А вот пятый уровень посвящен всему человечеству.



Пантеон святых каодаизма

Сущность Бога как бы намекает на то, что все остальные – это Као Дай. В храмах часто можно увидеть фигурки Иисуса, Моисея, Конфуция, Будды и многих других религиозных и культурных деятелей.

Сторонников религии делят на три группы:

Священнослужители. Что-то вроде монахов. Их жизнь полностью посвящена религии. Медиумы. Это посредники между человеком и богом. Они тоже живут как монахи, но правила у них существенно отличаются. Они гораздо более приспособлены к "гражданской жизни". Верующие, то есть простые люди, которые посещают храмы.

Каодаизм – одна из самых молодых религий в мире. Благодаря сочетанию разнообразных течений других верований и комбинации своих обрядов и правил, она не только смогла выжить во время репрессий и постоянного давления, а еще и распространилась практически во всем мире.