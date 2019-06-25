Індуїзм: що відомо про давню релігію та яких правил змушені дотримуватися жінки

Індуїзм – релігія, яка практично поєднує у собі кілька вірувань одразу, але, на відміну від інших монотеїстичних релігій, вона по-своєму особлива. В ній ніби один Бог, але одночасно їх багато, ніби немає догми, але її просто замінили істиною.

Перші згадки про індуїзм починаються разом із священними писаннями, а це 1400-1500 років до нашої ери. Якщо говорити про весь світ, то загалом індуїзм сповідують близько мільярда людей. Найбільше їх в Індії – 870 мільйонів, а це майже 80% всіх вірян. У Непалі більше 21-го мільйона, в Бангладеші – 13, у Пакистані – 4,5, а в Індонезії – 4.

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Якому Богу поклоняються в індуїзмі?

На відміну від інших світових релігій, в індуїзмі немає єдиної ключової персони, такої як Ісус, Мухаммад чи Мойсей. А тому, релігієзнавці часто називають індуїзм "способом життя" або "традицією". А от щодо Бога, то він одночасно один, і разом з тим його аж 330 мільйонів. Згідно із віруваннями індуїстів – це не окремі боги, а його форми, характеристики і проявлення. Але всі форми та імена означають одне – верховного Брахму.

Хто такий Брахма? Згідно із віруваннями індуїстів – це найголовніший Бог, єдине ціле всіх тих 330-ти мільйонів форм і назв. Часто Брахму зображують із трьома обличчями. Це його форми, які утворюють Тримурті. Отож, перший: Брахма, тобто Бог творець, другий: Вішна – Бог охоронець і третій: Шива – Бог руйнівник.

За легендою, Брахма народився із лотоса і одразу після цього своїм подихом створив Веди, тобто священні тексти індуїзму. Вони поділені на 4 частини: Рігведи – веди гімнів богам; Самаведи – веди пісень; Яджурведи – веди жертвоприношень; Артхарведи – веди закликань. Всі вони націлені на духовне збагачення індуїстів, у них зібрані різні легенди, історії та міфи, які розповідають про сотні інших Богів.

В чому ж суть індуїзму, якщо догми не існує?

В цьому і є його унікальність. Попри те, що жодного вірування нема, і нічого крім сутності Брахми не сприймається як абсолютна правда, індуїсти вірять у вічність істини, кінцева мета якої стати єдиним цілим із Брахмою.



Бог Брахма в індуїзмі може мати три голови

От, наприклад, християнство: у людини є всього одне життя, яке треба прожити достойно, щоб потрапити до раю. А згідно із віруваннями індуїстів, цикл життя людини буде продовжуватися до тих пір, поки людська душа не об'єднається із Брахмою. Простіше – це реінкарнація. В кожної людини є карма, яка напряму впливає на те ким ви будете у наступному житті: багатим чи бідним, рослиною чи твариною чи навіть непорушним каменем.

На які касти поділяють вірян в індуїзмі? Індуїстське суспільство має чіткий поділ і структуру, які називаються касти. На самій вершині стоять Брахмани – це священники і вчителі, нижче – Кштатрії, воїни і багатії. За ними стоять Вайші, тобто середній клас. І найнижче – Шудри, тобто слуги і різноробочі. Змінити свою касту за життя заборонено, а перейти від Шудри до Кшатрії можна тільки після реінкарнації.

Правила для жінок в індуїзмі

Роль жінок в індуїзмі часто є предметом дискусій – їхнє становище розглядається як благополучне або як нетерпиме. У індуїзмі вважається, що жінки повинні обов'язково виходити заміж і залишатися чистими до весілля будь-якою ціною.

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Згідно зі стародавньою індуїстською традицією, після весілля чоловік повинен бути як бог для своєї дружини. На сьогодні багато жінок-індусок дотримуються запропонованих ритуалів у спілкуванні зі своїм чоловіком, доторкаючись до його стіп, омивши їх і отримуючи від нього благословення.

Ще одне досить радикальне правило в індуїзмі стосується жінок, а точніше вдов. Після смерті чоловіка вони повинні носити біле сарі – це традиційний індійський одяг. А ще відмовитися від прикрас, зістригти волосся і решту свого життя присвятити духовному розвитку.



Вдови повинні були носити біле сарі

Індуїсти вірять, якщо жінка залишилася одна, то це дурний знак і вона повинна бути покараною. До речі, за кастовий поділ і за таке ставлення до вдов індуїзм найбільше і критикують. Так, звичайно, що з плином часу таке радикальне ставлення до традицій потрохи стирається. Хоча, в окремих бідних регіонах і малонаселених регіонах такі правила досі практикуються.