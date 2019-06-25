15:15
25 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ображені почуття Путіна. Підвищена безпека через грузинське вино в Росії
      Вєсті Кремля
      22:18, 24 червня
      Вєсті. UA: Цікавий спосіб відновлення Донбасу Коломойським. Український Амстердам Саакашвілі
      Вєсті.UA
      19:48, 24 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Програми Кома
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Індуїзм: що відомо про давню релігію та яких правил змушені дотримуватися жінки

      Кома 264 Читать новость на русском

      Індуїзм – релігія, яка практично поєднує у собі кілька вірувань одразу, але, на відміну від інших монотеїстичних релігій, вона по-своєму особлива. В ній ніби один Бог, але одночасно їх багато, ніби немає догми, але її просто замінили істиною.

      Перші згадки про індуїзм починаються разом із священними писаннями, а це 1400-1500 років до нашої ери. Якщо говорити про весь світ, то загалом індуїзм сповідують близько мільярда людей. Найбільше їх в Індії – 870 мільйонів, а це майже 80% всіх вірян. У Непалі більше 21-го мільйона, в Бангладеші – 13, у Пакистані – 4,5, а в Індонезії – 4.

      Прочитайте також: Бахаї: цікавинки про релігію без примусових медитацій

      Якому Богу поклоняються в індуїзмі?

      На відміну від інших світових релігій, в індуїзмі немає єдиної ключової персони, такої як Ісус, Мухаммад чи Мойсей. А тому, релігієзнавці часто називають індуїзм "способом життя" або "традицією". А от щодо Бога, то він одночасно один, і разом з тим його аж 330 мільйонів. Згідно із віруваннями індуїстів – це не окремі боги, а його форми, характеристики і проявлення. Але всі форми та імена означають одне – верховного Брахму.

      Хто такий Брахма? Згідно із віруваннями індуїстів – це найголовніший Бог, єдине ціле всіх тих 330-ти мільйонів форм і назв. Часто Брахму зображують із трьома обличчями. Це його форми, які утворюють Тримурті. Отож, перший: Брахма, тобто Бог творець, другий: Вішна – Бог охоронець і третій: Шива – Бог руйнівник.

      За легендою, Брахма народився із лотоса і одразу після цього своїм подихом створив Веди, тобто священні тексти індуїзму. Вони поділені на 4 частини: Рігведи – веди гімнів богам; Самаведи – веди пісень; Яджурведи – веди жертвоприношень; Артхарведи – веди закликань. Всі вони націлені на духовне збагачення індуїстів, у них зібрані різні легенди, історії та міфи, які розповідають про сотні інших Богів.

      В чому ж суть індуїзму, якщо догми не існує?

      В цьому і є його унікальність. Попри те, що жодного вірування нема, і нічого крім сутності Брахми не сприймається як абсолютна правда, індуїсти вірять у вічність істини, кінцева мета якої стати єдиним цілим із Брахмою.

      Бог Брахма в індуїзмі може мати три голови
      Бог Брахма в індуїзмі може мати три голови

      От, наприклад, християнство: у людини є всього одне життя, яке треба прожити достойно, щоб потрапити до раю. А згідно із віруваннями індуїстів, цикл життя людини буде продовжуватися до тих пір, поки людська душа не об'єднається із Брахмою. Простіше – це реінкарнація. В кожної людини є карма, яка напряму впливає на те ким ви будете у наступному житті: багатим чи бідним, рослиною чи твариною чи навіть непорушним каменем.

      На які касти поділяють вірян в індуїзмі? Індуїстське суспільство має чіткий поділ і структуру, які називаються касти. На самій вершині стоять Брахмани – це священники і вчителі, нижче – Кштатрії, воїни і багатії. За ними стоять Вайші, тобто середній клас. І найнижче – Шудри, тобто слуги і різноробочі. Змінити свою касту за життя заборонено, а перейти від Шудри до Кшатрії можна тільки після реінкарнації.

      Правила для жінок в індуїзмі

      Роль жінок в індуїзмі часто є предметом дискусій – їхнє становище розглядається як благополучне або як нетерпиме. У індуїзмі вважається, що жінки повинні обов'язково виходити заміж і залишатися чистими до весілля будь-якою ціною.

      Цікаво: Зороастризм: цікаві та дивні факти про маловідому релігію

      Згідно зі стародавньою індуїстською традицією, після весілля чоловік повинен бути як бог для своєї дружини. На сьогодні багато жінок-індусок дотримуються запропонованих ритуалів у спілкуванні зі своїм чоловіком, доторкаючись до його стіп, омивши їх і отримуючи від нього благословення.

      Ще одне досить радикальне правило в індуїзмі стосується жінок, а точніше вдов. Після смерті чоловіка вони повинні носити біле сарі – це традиційний індійський одяг. А ще відмовитися від прикрас, зістригти волосся і решту свого життя присвятити духовному розвитку.

      Вдови повинні були носити біле сарі
      Вдови повинні були носити біле сарі

      Індуїсти вірять, якщо жінка залишилася одна, то це дурний знак і вона повинна бути покараною. До речі, за кастовий поділ і за таке ставлення до вдов індуїзм найбільше і критикують. Так, звичайно, що з плином часу таке радикальне ставлення до традицій потрохи стирається. Хоча, в окремих бідних регіонах і малонаселених регіонах такі правила досі практикуються.

      blog_ava
      Торт "Наполеон": рецепт приготування популярного десерту
      сьогодні
      8415
      Теги: Релігія Кома Історія Індія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Рада Європи схилилась перед Росією, – Neu Zürcher Zeitung
      сьогодні , 15:00 Рада Європи схилилась перед Росією, – Neu Zürcher Zeitung
      Світові Медіа 1761
      Екстрадиція Дмитра Фірташа у США: що відомо про справу
      сьогодні , 13:55 Екстрадиція Дмитра Фірташа у США: що відомо про справу
      Яніна Ткачук 1067
      Сонце, море та гроші: як заробляти на нерухомості в Грузії
      24 червня , 11:00 Сонце, море та гроші: як заробляти на нерухомості в Грузії
      Перші кроки Зеленського у боротьбі з корупцією: оцінка експертів
      сьогодні , 13:30 Перші кроки Зеленського у боротьбі з корупцією: оцінка експертів
      Віталій Шабунін 1198
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 12:31 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      26063
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук