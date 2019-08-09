Медведчук "атакует" аналитиков VoxCheck с помощью подконтрольных СМИ

VoxCheck проанализировала несколько тезисов пророссийского олигарха Виктора Медведчука и все они оказались ложными. После этого подконтрольные куму Путина медиа начали атаковать и пытались дискредитировать аналитиков.

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" выступил в эфире подконтрольного ему "112 канала" 24 июля. В рамках проверки политиков VoxCheck проанализировал его выступление и выделил три фактологических утверждения для проверки. Все три утверждения оказались ложными, говорится в статье "Виктор Медведчук против VoxCheck".

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Что такое VoxCheck?Это часть VoxUkraine – независимой аналитической платформы. И команда не "внезапно выползла", а была основана еще после революции Достоинства в 2014 году группой высококвалифицированных экономистов и юристов, которые работают в Украине и за рубежом. VoxCheck проверяет слова политиков, чиновников и публичных лиц на достоверность и работает над экономическими исследованиями. Это не "рейтинговое агентство" и оно не делает социологические исследования, а проверяет, правильно ли на такие исследования ссылаются политики.

Видеоанализ заявлений Медведчука был опубликован 5 августа около 15 часов на voxukraine.org. Менее чем за два часа в разделе "Мнения" на сайте 112.ua появился материал от "Оппозиционная платформа – За жизнь" с заголовком "VoxCheck отрабатывает соросовский заказ, распространяя ложь о Викторе Медведчуке". Параллельно на сайте политсилы появился аналогичный материал, но с измененным заголовком "VoxCheck, вооружившись ложью и дебилизмом, неудачно атаковал Медведчука".

22 подобных материала в течение дня вышли еще на 10 подконтрольных Медведчку ресурсах. Из них 6 звучали как "ложь и дебилизм", в 5 речь шла только о "лжи", 4 цитировали экспертов, которые пытались опровергнуть проверки VoxCheck о закупке газа и соцопросы, и 3 материалы сообщали о "соросовском заказе".

Материалы продолжают появляться до сих пор. Все они имеют признаки фейков – эмоциональность, повторение, подмена понятий.



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Какие эксперты защищали Медведчука и критиковали VoxCheck?

6 августа в эфире 112.ua проверки VoxCheck комментировали трое экспертов: Валентин Землянский, Сергей Лозовский и Виктор Скаршевский.

Все они есть в базе скрытых пиарщиков на портале texty.org. В исследовании "Текстов" речь идет о том, что все они связаны с Медведчуком и 112 каналом, а в своих статьях и комментариях регулярно пиарят лидера "ОПЗЖ" и использует присущую ему пророссийскую риторику.

VoxCheck проанализировал их доводы.

На эфире с Валентином Землянским, экспертом по вопросам энергетики, ведущие попросили его прокомментировать их проверку. Впрочем, сформулировали это как "VoxCheck говорит, что мы не покупаем у Российской Федерации газ, мы покупаем его у европейских партнеров", тогда как в проверке речь шла не об этом, а о существовании реверсных поставок газа. Землянский заявил, что формально к "заявлению" VoxCheck никаких вопросов нет, потому что у Украины контракты с 15 европейскими компаниями.

Далее эксперт рассказывал о том, что на самом деле реверс существует, чем и подтверждает настоящий вывод VoxCheck, а не то, что в своем эфире озвучили ведущие 112-го. Напомним, опровержение аналитиками газового вопроса касалось именно физического существования "реверса".

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Скаршевского также спросили почему существуют "разночтения" в вопросе реверса газа.

Эксперт на этот вопрос прямо не ответил, но, как и команда ОПЗЖ, опроверг данные о поступлении газа в Украину, которые видны в режиме реального времени. Кроме того, он віразил надежду, что новая украинская власть возобновит прямые поставки газа из России.

С другим экспертом, теперь уже политическим, Сергеем Лозовским говорили в эфире 112-го и об остальных опровержениях – социологические исследования и бедность в Украине.

Но, Лозовскому, например, даже не известно, чем занимается VoxCheck.

"Это обслуживающий, сервисный (персонал – 24 канал) – политологи, политтехнологи, всякие рейтинговые агентства, сейчас он какое-то новое агентство вышло – Vox как-то оно там Change или что-то так, что дает совершенно, о, VoxCheck. Где оно взялось, откуда оно вдруг выползло? Непонятно. Но они вдруг начали давать совершенно отличные от всех других рейтинговых и социологических агентств, начали давать совсем другие показатели. Откуда они их берут, зачем и для кого? Непонятно", – сказал Лозовский.

Смотрите видео: кто такой Виктор Медведчук

Виктор Медведчук в своих заявлениях неправильно сослался на результаты социсследований. Поэтому, в беседе с Лозовским ведущий повторил заявление "Оппозиционной платформы – За жизнь" о том, что VoxCheck ошибся, а Украина действительно стала самой бедной в Европе, ведь "данные Всемирного банка за 2018 год четко свидетельствуют, что Молдова обошла Украину как по уровню ВВП, так и по уровню среднемесячной зарплаты". Ведущий, как и политсила, вводит в заблуждение зрителей, сравнивая ВВП на лицо в номинальном долларовом выражении. Тогда как правильно сравнивать по паритету покупательной способности – с учетом цен в странах.

Впоследствии на вопрос ведущей, кому же тогда верить, Лозовский отмечает, что "люди не могут сами проверить информацию" и что "практически только политические партии имеют возможность получить объективную или более-менее объективную информацию – если они ее сами заказывают". Это утверждение не соответствует действительности. Ведь если эксперт имеет в виду информацию соцопросов, то существует достаточно организаций, которые проводят качественные опросы, и которым можно доверять. Что же до остальной информации – люди могут самостоятельно получить данные, например, с сайта Госстата, других государственных органов и международных организаций. VoxCheck пользуется данными только из открытых источников. Поэтому любой может проверить правильность их выводов.

Аналитики отмечают, что иногда ошибаются в проверках, о чем им и сообщают их читатели, в том числе герои проверок. В таких случаях они всегда корректируют проверки и приносят извинения читателям. В случае данных трех цитат их первоначальные проверки являются правильными.

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Что говорил Медведчук и как это комментировали "эксперты"?

Представляем результаты проверки VoxCheck без изменений

Тезис №1

Медведчук: "Украина стала самой бедной страной в Европе".

Проверка VoxCheck: "Неправда, Украина на предпоследней позиции в Европе по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности".

Защита Медведчука: Оппозиционная платформа считает, что VoxCheck ошиблись. Ведь по информации Всемирного банка Молдова имеет ВВП 3189,4 долларов на человека и она действительно обошла Украину по ВВП на одного человека в 3095,2 доллара. Также они приводят пример среднемесячной заработной платы по итогам 2018 года: там Украина также уступает Молдове. Если по итогам 2018 года уровень среднемесячной заработной платы в Украине составил 325,9 доллара, то в Молдове – 383,7 доллара.

Вывод: Для сравнения стран следует использовать показатель ВВП на человека не в текущих долларах, а по паритету покупательной способности. Этот показатель учитывает разницу в уровнях цен между странами, а следовательно показывает, сколько товаров и услуг можно купить в стране за доллар. По этому показателю в 2018 году Украина обошла Молдову на 1932 доллара по ППС и осталась на предпоследнем месте в Европе, как и в предыдущие 7 лет. VoxCheck не отрицает, что Украина является одной из беднейших стран Европы, но уверен, что высказывания должны быть точными.

Тезис №2

Медведчук: "80-85% украинцев считают главной проблемой боевые действия на Донбассе".

Проверка VoxCheck: "Неправда, по данным различных соцопросов, война в Украине – самая большая проблема для 45-64%".

Защита Медведчука: В политсиле говорят, что 80-85% украинцев считают главной проблемой боевые действия на Донбассе, ссылаясь на исследование "Ваше мнение: май 2019", которое проводили Центр "Социальный мониторинг", Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко и Социологическая группа "Рейтинг" с 30 апреля по 10 мая. Вопрос опроса звучал так: "Оцените, насколько для вас лично важны такие проблемы. Далее приводился список из 22 проблем, каждой из которых респондент должен был поставить определенный балл – от 1 (совсем неважно) до 5 (очень важно).

Вывод: Однако, для того, чтобы сделать вывод, что "люди считают главной (определенную проблему)", вопрос должен звучать так "Какая проблема (или несколько) из перечисленных являются важнейшими для Украины / для Вас лично?"

Именно так, например, сформулирован вопрос в опросе, который проводила социологическая группа "Рейтинг" с 12 по 23 июня. Согласно ему, 45% респондентов "военные действия на Донбассе" считают одной из трех важнейших проблем для Украины, а 33% опрошенных считают эту проблему важной для себя лично.

Для сравнения VoxCheck взяли еще и мартовские данные Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс" – тогда важнейшей проблемой в стране для себя лично военный конфликт на Востоке Украины назвали 63.7% опрошенных.

Тезис №3

Медведчук: "Реверса газа не существует. Украина отбирает российский газ, проходящий транзитом в ЕС, и рассчитывается за него с европейскими операторами".

Проверка VoxCheck: "Неправда, импортируемый газ Украина не отбирает во время транзита на территории Украины, а физически получает из стран ЕС".

Защита Медведчука: Команда Виктора Медведчука говорит, что российский газ, который покупает Украина, она получает на основании договоров с европейскими операторами, но физически отбирает его в то время, как он идет из РФ в Европу. А открытые онлайн-данные европейских посредников, которые свидетельствуют об обратном, политсила называет "сказкой" и "немодным анекдотом для дебилов, коррупционеров и европейских посредников".

Вывод: К вопросу о происхождении газа можно подходить с двух точек зрения – физической и экономической. "Физически" газ Украина импортирует из Словакии, Польши и Венгрии, и это видно из онлайн-данных. Например, мы на самом деле получаем этот газ через газораспределительную станции в Велке Капушанах, что в Словакии.

"Экономически" имеет значение, у кого и на каких условиях Украина покупает газ, а его происхождение неважно. Газ, который получают Словакия, Польша и Венгрия транзитом из Украины, юридически перестает быть русским после его поступления на их пограничные пункты приема газа.

Итак, когда Украина покупает газ в Европе (а за пять лет страна не имела никаких проблем с европейскими поставщиками, в отличие от предыдущих отношений с российским "Газпромом"), получает газ, который принадлежит европейским операторам, а не "Газпрому". Поэтому не имеет значения, где был добыт этот газ.