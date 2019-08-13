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      Медведчук у парламенті – загроза нацбезпеці України, – Данилюк

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      Данилюк переконаний, Що Медведчук загрожує нацбезпеці України
      Данилюк переконаний, Що Медведчук загрожує нацбезпеці України / 112.ua

      Присутність кума Путіна і проросійського політика Віктора Медведчука у новообраній Верховній Раді може становити загрозу безпеці України.

      Секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Данилюк в інтерв'ю BBC зауважив, що лідер "опозиційної платформи – За життя" зможе використовувати Раду у своїх проросійських цілях.

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      Зрозуміло, що Медведчук має чітку прокремлівську орієнтацію, і він буде мати можливість використовувати майданчик парламенту для того, щоб не просто там сидіти. Чи є це загроза? Так, це загроза,
      – наголосив Данилюк.

      Проте, секретар РНБО відзначив, що українці врешті-решт проголосували за його політсилу і обрали депутатом.

      "Україна – демократична держава, тому треба вміти працювати і з такими викликами в парламенті. І не тільки в парламенті", – додав чиновник.

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      Окрім того, Данилюк зауважив, що не чув про жоден мирний план Медведчука щодо Донбасу, про який раніше заявляв політик. За словами останнього, на нього нібито погоджуються у Кремлі, окупаційна влада Луганська і Донецька, але не погоджуються в Києві.

      "Я не знаю про план Медведчука. І якщо він вже говорить, що його не сприймають в Києві, то певно, він його з кимось уже обговорював. Виходячи з його політичної позиції, з того, як він поводив себе під час виборчої кампанії і до цього, то у мене є певні побоювання, що цей план – не в інтересах України", – підсумував Данилюк.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Олександр Данилюк Віктор Медведчук Парламентські вибори 2019
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