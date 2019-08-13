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      Медведчук в парламенте – угроза нацбезопасности Украины, – Данилюк

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      Данилюк убежден, Что Медведчук угрожает нацбезопасности Украины
      Данилюк убежден, Что Медведчук угрожает нацбезопасности Украины / 112.ua

      Присутствие кума Путина и пророссийского политика Виктора Медведчука в новоизбранной Верховной Раде может составлять угрозу безопасности Украины.

      Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в интервью BBC отметил, что лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" сможет использовать Раду в своих пророссийских целях.

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      Понятно, что Медведчук имеет четкую прокремлевскую ориентацию, и он будет иметь возможность использовать площадку парламента для того, чтобы не просто там сидеть. Является ли это угрозой? Да, это угроза,
      – подчеркнул Данилюк.

      Однако, секретарь СНБО отметил, что украинцы в конце концов проголосовали за его политсилу и избрали депутатом.

      "Украина – демократическое государство, поэтому нужно уметь работать и с такими вызовами в парламенте. И не только в парламенте", – добавил чиновник.

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      Кроме того, Данилюк отметил, что не слышал ни о каком мирном плане Медведчука относительно Донбасса, о котором ранее заявлял политик. По словам последнего, на него якобы соглашаются в Кремле, оккупационная власть Луганска и Донецка, но не соглашаются в Киеве.

      "Я не знаю о плане Медведчука. И если он уже говорит, что его не воспринимают в Киеве, то вероятно, он его с кем-то уже обсуждал. Исходя из его политической позиции, из того, как он вел себя во время избирательной кампании и до этого, у меня есть определенные опасения, что этот план – не в интересах Украины", – подытожил Данилюк.

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      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Александр Данилюк Парламентские выборы 2019 Виктор Медведчук
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