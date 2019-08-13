Медведчук в парламенте – угроза нацбезопасности Украины, – Данилюк

Присутствие кума Путина и пророссийского политика Виктора Медведчука в новоизбранной Верховной Раде может составлять угрозу безопасности Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в интервью BBC отметил, что лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" сможет использовать Раду в своих пророссийских целях.

Важно! Янина Соколова: Медведчук – злой гений

Понятно, что Медведчук имеет четкую прокремлевскую ориентацию, и он будет иметь возможность использовать площадку парламента для того, чтобы не просто там сидеть. Является ли это угрозой? Да, это угроза,

– подчеркнул Данилюк.

Однако, секретарь СНБО отметил, что украинцы в конце концов проголосовали за его политсилу и избрали депутатом.

"Украина – демократическое государство, поэтому нужно уметь работать и с такими вызовами в парламенте. И не только в парламенте", – добавил чиновник.

Интересно: Станет ли Медведчук вице-спикером Верховной Рады: ответ политолога

Кроме того, Данилюк отметил, что не слышал ни о каком мирном плане Медведчука относительно Донбасса, о котором ранее заявлял политик. По словам последнего, на него якобы соглашаются в Кремле, оккупационная власть Луганска и Донецка, но не соглашаются в Киеве.

"Я не знаю о плане Медведчука. И если он уже говорит, что его не воспринимают в Киеве, то вероятно, он его с кем-то уже обсуждал. Исходя из его политической позиции, из того, как он вел себя во время избирательной кампании и до этого, у меня есть определенные опасения, что этот план – не в интересах Украины", – подытожил Данилюк.

Кто такой Виктор Медведчук: видео