Янина Соколова: После вопросов Медведчуку я обратилась в полицию, мне предложили охрану

Автор и ведущая программ "Рандеву", "Вечер с Яниной Соколовой" дала большое интервью для сайта 24 канала – о Зеленском, Медведчуке, антипропаганде и "запоребрике". Сегодня – первая часть откровенной беседы.

Мы говорим поздним вечером. Перед интервью Янина Соколова в течение двух часов выступала для львовской аудитории в рамках проекта "Шевченко на каждый день". К телеведущей выстроилась длиннющая очередь – Янина стала символом и источником вдохновения для миллионов украинцев. Особенно после того, как в мае шокировала неожиданным признанием: "Я лежала в реанимации, нашпигованная катетерами". У нее обнаружили рак. И она – победила!

Медведчук – злой гений

Янина, вы сказали фразу, суть которой можно передать так: "Тарас Шевченко был бабником, поэтому я бы с ним не встречалась". Неужели вы действительно отказали бы гениальному поэту?

Я бы с ним закрутила роман, а потом – позорно бросила (Улыбается). Чтобы он понял, что крутить романы с несколькими женщинами одновременно – не дело чести.

Кого из украинских классиков вы чтите кроме Шевченко?

Их очень много: Василий Симоненко, Леся Украинка, Ольга Кобылянская, Иван Франко, Василий Стус. Сейчас наступило такое время, когда все это оживает по-новому. Ведь то, о чем они писали, в частности борьба и за умы, и за души, и за нашу Независимость, которую мы время от времени рискуем потерять из-за нелепых шагов, сделанных властью, приобретает новые черты. Хочется, чтобы украинцы читали их все больше и больше. Тогда мы будем понимать, о чем говорили те, кто пережил это исторически. А они не оставались в стороне!

Соответственно, кто не знает истории – тот не имеет будущего. Именно поэтому мы создали проект "Шевченко на каждый день". Чтобы под грифом меня – девушки, которая является посредником между этими авторами и зрителем – донести их месседжи. Сегодня нам это удалось.

Василий Стус фигурировал в одном из трех ваших вопросов к Виктору Медведчуку. Как бы вы описали кума Путина?

Медведчук является человеком разумным и опасным для Украины – это факт

Это – злой гений. Это очень талантливый человек – не только в бизнесе, но и, думаю, в политике. Он сыграл свою роль в истории – не слишком позитивно. То, что он является человеком умным и опасным для Украины – это факт.

Был ли Медведчук опасным лично для вас? Возможно, после эфира велись определенные разговоры, намеки, звонки?

Были не намеки... Они на своих страницах в соцсетях пытались каким-то образом меня "подцепить". А потом произошел один случай, который подтолкнул меня позвонить представителям Нацполиции, после чего мне предложили охрану.

Наш зритель услышал разговор в одном из 5-звездочных гостиниц в центре Киева. Двое человек обсуждали мою политику против Медведчука, которую я веду время от времени, в частности – мою встречу с ним на его канале NEWSONE, куда я пришла, задала ему вопросы и ушла. Они обсуждали это под грифом фразы "Надо что-то с этой Яниной делать".

Вот тогда мы поняли, что даже внутри страны (один из них был будущим парламентарием, а другой – приближенный к политическим силам пророссийского толка) могут быть опасные люди. Кажется, это самый большой бич нашего времени – не россияне, а то, что происходит внутри страны.



Медведчук – злой гений | Фото: May Lee

Янина, о твоем проекте не говорит только столб

"Вечер с Яниной Соколовой". Какие фидбеки прилетают вам из-за поребрика?

То, что они время от времени порочат меня в своих самых рейтинговых шоу, в частности – Соловьев и Скабеева, то, что они обсуждают мои эфиры и меня, как "фашистку", "свидомитку" и "хохлособаку", означает, что до них долетает.

Сегодня во Львове ко мне подошла девушка – ее парень живет в Москве. Когда она там оказывалась в компании молодых людей, то слышала от них "А эта ваша...". Они ненавидят меня, но смотрят! Это подталкивает нас работать еще лучше.

Как вы можете объяснить успех этого проекта? Согласитесь, что причина заключается в формуле "красивая женщина, которая нецензурно ругается, говоря о России"?

Да. Все инструменты задействованы на результат. Первое – это мой образ девушки не совсем новостного формата, которая ругается матом и имеет третий-четвертый размер груди (сейчас – четвертый). Во-вторых, я это делаю с очень профессиональной командой, которая создает классную картинку, с невероятно крутыми сценаристами, которые делают классные тексты. Все это насыщено юмором и смелостью, за которой хочется наблюдать.

Сейчас мы монополизировали нишу, которая отвечает за антипропаганду, в том формате, который мы сделали. Ведь существует "Вата шоу", есть Рома Цимбалюк, спецкор УНИАНа в Москве – они делают антипропагандистские стримы или проекты. Но так, как делаем мы, не делает никто. Почему? Потому что это очень дорого. Да и я – девушка из другой сферы, не блогер. Я – телеведущая, которая еще и работает на порошенковском канале, а тут вдруг... Эффект неожиданности, плюс эти составляющие, которые я назвала, обеспечили нам успех.

Учти, что мы работали без рекламы с первого дня – на это просто не было денег. И даже без рекламы это облетело практически всех. Мне звонили топ-менеджеры крупных телеканалов: "Янина, о твоем проекте не говорит только столб". Полтора месяца – сразу "серебряная кнопка" в YouTube. Сейчас мы будем развивать проект – чтобы не стоять на месте, нужно меняться.

Очень надеюсь, что команда Зеленского в объявленном ими намерении сделать проукраинский телеканал на русском языке, который будет рассказывать правду, создаст парочку проектов, которые будут громко заниматься антипропагандой.



Вечер с Яниной Соколовой / Фото: May Lee

Идея дематюкации? Это – п***ец

Ругательства в медиа. В каких случаях они уместны?

Не забывай, что этот проект выходит в интернете. Я против ругательств в медиа – телевидение смотрит довольно широкая аудитория. Мне не хочется, чтобы мои сыновья слышали маты из моих уст даже под соусом антипропаганды. У нас же 18+ написано. YouTube – окей. Целевая аудитория, которая приходит туда, – окей. Но нецензурная лексика на телевидении – нет. Это слишком безответственно.

В быту позволяете себе крепкое словцо?

Да, я ругаюсь (Улыбается). Иногда возникают ситуации, когда невозможно не сказать слово, которое начинается на "п" и заканчивается на "ец". Не существует более крепкого выражения мыслей. Плюс – есть много людей вокруг, которые, к сожалению, не до конца понимают свои задачи. Поэтому, когда хочется поставить их на место, крепче ругани ничего нет, а они по-другому, по-хорошему, не понимают. Наверное, в окружении каждого из нас есть такие люди. Ругаюсь я не системно, но раз в день – точно.

Каким матерным словом вы бы охарактеризовали идею Богомолец относительно дематюкации?

Закон о дематюкации Богомолец – это п**дец

Это – п**дец. Невозможно по-другому сказать, ведь госпожа Богомолец сделала это сознательно. Она – очень хитрая и опытная женщина не только в медицине, но и в политике. Ей нужно было каким-то образом подзаработать себе баллов, чтобы хоть куда-то пройти на выборах. Поэтому она зарядила эту тему, зная, что в обществе есть староверы, которые очень придирчиво относятся к вопросу чистоты языка и к "новому поколению, которое начало сильно материться".

Действительно, если мы сейчас выйдем на улицу (а я вчера гуляла по вечернему Львову), то встретим категорию молодежи, у которой – бунтарский возраст, поэтому она употребляет много мата. Их родители, конечно, скажут "Оля, вперед" – и проголосуют за нее на выборах. Ради этого она такое сделала. Других причин нет.

Реально ли заменить русскую брань украинскими соответствиями?

Реально, но для этого нужно создать модную украинскую брань. Чтобы она была не только нами с тобой здесь озвучена, а чтобы ею общались на улице и YouTube-каналах. Когда украиноязычная брань станет мемом, тогда ее будут использовать все.

Прежде чем закрыть эту тему, хочу спросить об обращении Георгия Габунии, ведущего грузинского телеканала "Рустави-2", к Путину. Насколько этот нецензурный спич был уместным, искусным, красивым?

Идея – хорошая. Чем смелее мы будем с представителями страны-агрессора, которые делают войну на наших территориях, тем лучше нас слышит враг, а потом будет играть по нашим правилам. Смелость в борьбе с Россией – это путь к победе, даже если ты не до конца уверен в смелости своих шагов. Это такая нация, которая уважает только силу. По-другому с ней говорить невозможно. Язык компросов с русскими –это припарка для мертвого.

Что касается "Рустави-2"... Я – за отсутствие повторов. Мы тоже неоднократно обращались. Чего-то нового я там не увидела. Но то, что он (Габуния, – прим. ред.) сделал это в эфире довольно рейтингового телеканала – круто.



Смелость в борьбе с Россией – это путь к победе | Фото: May Lee

Кива – это микс "Ментов", французской комедии и сериала "Бригада"

В ожидании президентских выборов одиозный Михаил Добкин бросил вам фразу: "Вас всех, млядей петиных, уже очень скоро соберут в одном месте. Отхожем". Воспринимаете ли слова этого добродетеля серьезно?

Михаил Добкин, господин Насиров, Кива... Кто там еще в моем списке? Это – мои любимцы. Персонажи, на которых я не могу смотреть без смеха. Они настолько смешные, что я их серьезно не воспринимаю. Поэтому угрозы, мол, нас закроют в одном месте, – это смешно.

Как вам удалось сохранять серьезность во время интервью с Ильей Кивой?

Кива – это персонаж из кино

Ну он прекрасный, Олег (улыбается). Для меня – это персонаж из кино. У меня есть красный диплом актерского образования – я же должна его где-то применять. Вот там и применила. Я старалась быть с ним очень серьезной и играть на его поле – по его психологическим правилам.

Персонажем какого кино является Илья Кива?

Ой, это микс российских "ментов", какой-то французской комедии вроде фильмов с Луи де Фюнесом и сериала "Бригада". Три в одном.

Недавним гостем "Рандеву" стал Юрий Андрухович, который считает, что новая украинская власть поменяется еще до окончания своего срока полномочий, или же не поменяется уже никогда. А какими последующие годы видятся вам?

Я думаю, что эта власть продержится до конца срока. Если Зеленский не уйдет сам из-за, возможно, революционных настроений, которые уже назревают у людей, недовольных его первыми решениями, кадровой политикой, и продержится до окончания полномочий, он захочет и дальше удерживать власть. Это, на самом деле, украинский бич. Каждая власть имеет такие изъяны, поэтому пытается удержаться, чтобы защитить себя и членов своей бизнес-структуры.

Я не знаю, каким будет Зеленский в следующие 5 лет. Но предполагаю, что кадровая политика путем окружения себя людьми Коломойского будет продолжаться. Мы будем видеть это в комитетах, когда у нас существует 256 голосов от Слуги Народа и полностью вся Администрация Президента (Офис Президента – 24). Не забываем о Верховном главнокомандующем и дипломатических векторах. Представь: полная монополия власти!

Чем это закончится – посмотрим. Но я верю в революционность настроений украинцев – даже тех, кто голосовал за Слугу Народа. Если вдруг будут затронуты вопросы национальной идентичности, например, пересмотр языкового закона – мое окружение выйдет, это 100 процентов. А за мной стоит еще миллион людей, которые подписаны на мои страницы и являются моими идеологическими друзьями. Если хотя бы часть из них выйдет на улицу – это уже будет большой Майдан. Власть нужно контролировать и максимально создавать условия, в которых мы будем оставаться при своем. Даже если они думают "какая разница".

Вы дважды приглашали Зеленского к себе на эфир. Он так и не пришел…

Это была целая история. Сначала я не называла его "ссыкуном". Записала видео в машине, которое набрало миллион просмотров, где сказала: "Приходи ко мне, если ты не ссыкун". Сделала это, потому что раньше мы посылали различные официальные письма – ноль реакции. Нам обещали, что он рассмотрит – не рассмотрел.

Потом я обратилась через нынешнего замглавы Администрации Президента (Офиса Президента – 24) напрямую – это мой старый знакомый. Мы с ним обсудили в одном из мессенджеров дату прихода. Зеленский должен был прийти, но отказался. Это был один раз. Затем они сказали: "Да-да-да, подождите – на следующей неделе". Наступила следующая неделя – он снова не смог. Поэтому я не выдержала и написала то, что написала.

Во второй части интервью Янина Соколова расскажет о самых сложных случаях со съемок программы "Рандеву", перепалке с Натальей Мосийчук, переговорах с Порошенко и своем экс-возлюбленном, который оказался... в "ЛНР".