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      Партия Вакарчука "Голос" отказалась от должности вице-спикера Верховной Рады

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      "Голос" отказался от должности вице-спикера в Раде
      "Голос" отказался от должности вице-спикера в Раде / Движение "Честно"

      Ни один из представителей партии "Голос" не будет занимать пост заместителя председателя Верховной Рады IX созыва.

      Об этом заявил заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин, пишет "Интерфакс".

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      Как пояснил избранный депутат, должность вице-спикера "имеет в основном церемониальные позиции".

      "Поэтому в данном случае нас не интересует политическая должность – нас интересуют профессиональные должности", – подчеркнул Юрчишин.

      Он добавил, если бы "Голосу" предлагали позицию первого вице-спикера Рады, которая имеет не только политические, но и управленческие функции, то "за такую должность можно было бы побороться". По его словам, достойные кандидатуры на должность с такими функциями у "Голоса" есть.

      В то же время, Юрчишин отметил, что на должность заместителя председателя ВР в нынешнем виде могут претендовать только те политические силы, "для которых политическое позиционирование является более важным, чем профессиональное".

      Что предшествовало такому решению "Голоса"

      9 августа партия Вакарчука заявила, что во время заседания подготовительной группы будет предлагать своих депутатов на руководящие должности в некоторых комитетах, правда, по итогам заседания, председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отметил, что партия не будет уступать, потому что имеет своих достойных кандидатов.

      С тех пор "Голос" так и не сообщил ни фамилии претендентов на должности глав комитетов и вице-спикера, но 19 августа нардепы провели "стратегическую сессию по развитию партии".

      20 августа председатель парламентской фракции "Европейская солидарность" в новой Раде Артур Герасимов во время совместного брифинга с Разумковым заявил, что 19 числа все фракции сообщили имена своих делегатов в составы комитетов. А насчет должностей меньшинства в Раде, то официально об этом не говорили.

      Кстати, "Европейская солидарность" предложила двум партиям сотрудничество в парламенте

      Заметим, что на должность спикера в новой Верховной Раде наиболее вероятным кандидатом является Дмитрий Разумков, а первым вице-спикером имеет все шансы стать действующий представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук. В частности, эти фамилии выдвинула президентская политсила, а она в новом парламенте получит монобольшинство – 254 места. Относительно партии "Голос", то она будет иметь только 20 мест. Первое заседание Верховной Рады IX созыва запланировано на 29 августа.

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      Сколько мест в парламенте получат другие партии-победители на внеочередных параламенстьких выборах / Инфографика 24 канала

      ВЕРХОВНАЯ РАДА IX СОЗЫВА: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ​
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Партия Голос Парламентские выборы 2019 Святослав Вакарчук - новости
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