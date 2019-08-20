Партия Вакарчука "Голос" отказалась от должности вице-спикера Верховной Рады

Ни один из представителей партии "Голос" не будет занимать пост заместителя председателя Верховной Рады IX созыва.

Об этом заявил заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин, пишет "Интерфакс".

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Как пояснил избранный депутат, должность вице-спикера "имеет в основном церемониальные позиции".

"Поэтому в данном случае нас не интересует политическая должность – нас интересуют профессиональные должности", – подчеркнул Юрчишин.

Он добавил, если бы "Голосу" предлагали позицию первого вице-спикера Рады, которая имеет не только политические, но и управленческие функции, то "за такую должность можно было бы побороться". По его словам, достойные кандидатуры на должность с такими функциями у "Голоса" есть.

В то же время, Юрчишин отметил, что на должность заместителя председателя ВР в нынешнем виде могут претендовать только те политические силы, "для которых политическое позиционирование является более важным, чем профессиональное".

Что предшествовало такому решению "Голоса"

9 августа партия Вакарчука заявила, что во время заседания подготовительной группы будет предлагать своих депутатов на руководящие должности в некоторых комитетах, правда, по итогам заседания, председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отметил, что партия не будет уступать, потому что имеет своих достойных кандидатов.

С тех пор "Голос" так и не сообщил ни фамилии претендентов на должности глав комитетов и вице-спикера, но 19 августа нардепы провели "стратегическую сессию по развитию партии".

20 августа председатель парламентской фракции "Европейская солидарность" в новой Раде Артур Герасимов во время совместного брифинга с Разумковым заявил, что 19 числа все фракции сообщили имена своих делегатов в составы комитетов. А насчет должностей меньшинства в Раде, то официально об этом не говорили.

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Заметим, что на должность спикера в новой Верховной Раде наиболее вероятным кандидатом является Дмитрий Разумков, а первым вице-спикером имеет все шансы стать действующий представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук. В частности, эти фамилии выдвинула президентская политсила, а она в новом парламенте получит монобольшинство – 254 места. Относительно партии "Голос", то она будет иметь только 20 мест. Первое заседание Верховной Рады IX созыва запланировано на 29 августа.



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