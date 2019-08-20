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      В "Слуге народа" заявили, что готовы разделить руководство в некоторых комитетах

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      Новоизбранные депутаты собрались 20 августа на очередное заседание Подготовительной группы. Обсуждали все за закрытыми дверями, однако впоследствии представители партий таки пообщались с журналистами. Так, руководитель "Слуги народа" Дмитрий Разумков заверил, что они готовы уступить руководство в некоторых комитетах.

      На заседании обсуждали количество комитетов в Раде и их персональный состав. Известно, что уже 121 депутат из разных фракций подали свои заявки на участие в комитетах, передает корреспондент 24 канала в прямом эфире.

      Важно! Зеленский лично просил о создании одного из комитетов Рады, – Разумков

      Так, "Слуга народу" собирается отдать некоторые определенные руководящие должности в комитетах депутатам из оппозиционных фракций.

      Все будет согласно пропорциональному принципу. Мы предложим свое видение в отношении руководителей и заместителей комитетов, исходя из той пропорции, что у представителей партии "Слуга народа" в будущем парламенте будет 60%,
      – сказал Разумков.

      Однако, отдельные депутаты выразили недовольство тем, что количество депутатов в комитете будет регулируемое – от 7 до 31 нардепа. Так, депутат от "Европейской Солидарности" Артур Герасимов заявил, что Комитет по вопросам европейской интеграции будет состоять только из семи народных избранников, хотя много других комитетов имеют более 30 депутатов в составе.

      Как будут сидеть депутаты в Верховной Раде? Также на подготовительном заседании депутаты делили места в Верховной Раде. Предварительно известно, что все первые места возле президиума займет президентская партия "Слуга народа", а оппозиционные фракции будут сидеть сзади. Однако, политики еще должны за это проголосовать на своем публичном заседании.


      Сколько мандатов получат партии

      Какими будут первые решения новой Рады? В первую неделю, по словам депутата от "Слуги народа" Галина Янченко, депутаты возьмутся за неотложный законопроект Президента об обличителях, который позволит награждать тех, кто "сдаст" топ-коррупционеров правоохранительным органам, а также законопроект о возвращении ответственности за незаконное обогащение.

      Отметим, что в следующий раз депутаты соберутся в четверг, 22 августа, чтобы публично обсудить эти решения.

      Что известно о роботе комитетов Верховной Рады?Комитет Верховной Рады Украины – парламентский орган, который образуется из числа народных депутатов Украины. Комитеты осуществляют законопроектную работу, подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к полномочиям Верховной Рады Украины, выполнят контрольные функции.

      Верховная Рада каждого созыва утверждает количество комитетов, их названия и предметы ведения. Кроме того, устанавливает минимальное и максимальное количество лиц, которые могут входить в состав одного комитета.

      Персональный состав комитетов формируется Верховной Радой Украины нового созыва через избрание председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов.

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      Теги: Новости Украины Слуга народа Новости политики Верховная Рада Дмитрий Разумков Законодательство Артур Герасимов
      Источник: 24 канал
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