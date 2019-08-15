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      Зеленский лично просил о создании одного из комитетов Рады, – Разумков

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      Владимир Зеленский лично просил сохранить комитет молодежи и спорта
      Владимир Зеленский лично просил сохранить комитет молодежи и спорта / portal.lviv.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский лично просил о создании в Верховной Раде 9 созыва отдельного комитета по делам молодежи и спорта. Сначала фракция "Слуги народа" настаивала на сокращении 5 комитетов, среди которых был и вышеупомянутый "молодежный". Впоследствии решили сократить только 4 комитета.

      О просьбе украинского президента рассказал лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков во время своего брифинга после завершения подготовительного заседания.

      Интересно: В предстоящей Раде будет только 23 комитета: перечень

      "Мы услышали предложения, которые звучали от общества. Были и предложения от представителей спорта, учитывая то, что скоро состоится олимпиада. К нам поступали предложения от различных структур", – говорит Разумков.

      Среди всех предложений было обращение Владимира Зеленского о том, чтобы в Верховной Раде остался комитет по вопросам молодежи и спорта.

      Обсуждая этот вопрос сегодня и вчера, мы согласились с предметов ведения комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики выделить комитет, который будет называться комитетом по вопросам молодежи и спорта,
      – рассказал лидер "Слуги народа".

      Что известно о работе комитетов Верховной Рады?Комитет Верховной Рады Украины – парламентский орган, который образуется из числа народных депутатов Украины. Комитеты осуществляют законопроектную работу, подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к полномочиям Верховной Рады Украины, исполняют контрольные функции.

      Верховная Рада Украины каждого созыва утверждает количество комитетов, их названия и предметы ведения. Кроме того, устанавливает минимальное и максимальное количество лиц, которые могут входить в состав одного комитета.

      Персональный состав комитетов формируется Верховной Радой Украины нового созыва путем избрания председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Владимир Зеленский Дмитрий Разумков Слуга народа Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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