21:54
15 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: ОМОН планує переворот у Росії. Путін знайшов собі балерину
      Вєсті Кремля
      21:19, сьогодні
      Вєсті. UA: Чому Рабінович говорить російською. Гримчак серед ясного неба
      Вєсті.UA
      19:56, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ

      Зеленський особисто просив про створення одного з комітетів Ради, – Разумков

      376 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський особисто просив зберегти комітет молоді і спорту
      Володимир Зеленський особисто просив зберегти комітет молоді і спорту / portal.lviv.ua

      Президент України Володимир Зеленський особисто просив про створення у Верховній Раді 9 скликання окремого комітету у справах молоді та спорту. Спочатку фракція "Слуги народу" наполягала на скороченні 5 комітетів, серед яких був і вищезгаданий "молодіжний". Згодом вирішили скоротити лише 4 комітети.

      Про прохання українського президента розповів лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков під час свого брифінгу після завершення підготовчого засідання.

      Цікаво: У майбутній Раді буде лише 23 комітети: перелік

      "Ми почули пропозиції, які лунали від суспільства. Були і пропозиції від представників спорту, з огляду на те, що скоро відбудеться олімпіада. До нас надходили пропозиції від різних структур", – каже Разумков.

      Серед усіх пропозицій було звернення Володимира Зеленського щодо того, аби у Верховній Раді залишився комітет з питань молоді та спорту.

      Обговорюючи це питання сьогодні та вчора, ми погодилися з предметів відання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики виокремити комітет, який буде називатись комітетом з питань молоді та спорту,
      – розповів лідер "Слуги народу".

      Що відомо про роботу комітетів Верховної Ради?Комітет Верховної Ради України – парламентський орган, який утворюється з числа народних депутатів України. Комітети здійснюють законопроектну роботу, підготовку і попередній розгляд питань, що належать до повноважень Верховної Ради України, виконанують контрольні функції.

      Верховна Рада України кожного скликання затверджує кількість комітетів, їх назви та предмети відання. Крім того, встановлює мінімальну та максимальну кількість осіб, які можуть входити до складу одного комітету.

      Персональний склад комітетів формується Верховною Радою України нового скликання через обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів і членів комітетів.

      blog_ava
      Принцесі Анні – 69: як вітає королівська сім'я доньку Єлизавети II
      сьогодні
      3069
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Дмитро Разумков Володимир Зеленський Президент України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
      сьогодні , 21:00 Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
      Анастасія Кушпіт 2624
      Вибори онлайн: що про це треба знати і чи реально запровадити в Україні
      сьогодні , 20:30 Вибори онлайн: що про це треба знати і чи реально запровадити в Україні
      Світлана Попова 548
      Фрілансери-2019: де, за що і скільки платять
      сьогодні , 19:01 Фрілансери-2019: де, за що і скільки платять
      Яніна Ткачук 1071
      Письмо из Луганска: в гости домой, или это уже и не дом
      сьогодні , 19:00 Письмо из Луганска: в гости домой, или это уже и не дом
      Ольга Черненко 614
      Затримання високопосадовця Гримчака: в чому підозрюють чиновника і які будуть наслідки
      сьогодні , 18:01 Затримання високопосадовця Гримчака: в чому підозрюють чиновника і які будуть наслідки
      Інна Жолобович 2024
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук