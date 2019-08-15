Зеленський особисто просив про створення одного з комітетів Ради, – Разумков

Президент України Володимир Зеленський особисто просив про створення у Верховній Раді 9 скликання окремого комітету у справах молоді та спорту. Спочатку фракція "Слуги народу" наполягала на скороченні 5 комітетів, серед яких був і вищезгаданий "молодіжний". Згодом вирішили скоротити лише 4 комітети.

Про прохання українського президента розповів лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков під час свого брифінгу після завершення підготовчого засідання.

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"Ми почули пропозиції, які лунали від суспільства. Були і пропозиції від представників спорту, з огляду на те, що скоро відбудеться олімпіада. До нас надходили пропозиції від різних структур", – каже Разумков.

Серед усіх пропозицій було звернення Володимира Зеленського щодо того, аби у Верховній Раді залишився комітет з питань молоді та спорту.

Обговорюючи це питання сьогодні та вчора, ми погодилися з предметів відання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики виокремити комітет, який буде називатись комітетом з питань молоді та спорту,

– розповів лідер "Слуги народу".

Що відомо про роботу комітетів Верховної Ради?Комітет Верховної Ради України – парламентський орган, який утворюється з числа народних депутатів України. Комітети здійснюють законопроектну роботу, підготовку і попередній розгляд питань, що належать до повноважень Верховної Ради України, виконанують контрольні функції.



Верховна Рада України кожного скликання затверджує кількість комітетів, їх назви та предмети відання. Крім того, встановлює мінімальну та максимальну кількість осіб, які можуть входити до складу одного комітету.



Персональний склад комітетів формується Верховною Радою України нового скликання через обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів і членів комітетів.