В предстоящей Раде будет только 23 комитета: перечень
Подготовительная группа первой сессии Верховной Раді 9 созыва поддержала идею о сокращении парламентских комитетов до 23. Сначала крупнейшая фракция "Слуга народа" предлагала сократить их количество до 22, но впоследствии народные избранники решили оставить комитет по вопросам молодежи и спорта.
Отдельная дискуссия шла вокруг комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью. По мнению народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой, для защиты интересов ветеранов не нужна бюрократия с комитетами или министерствами.
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Так, в Верховной Раде 9 созыва могут исчезнуть сразу 4 комитета:
- по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности;
- по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений;
- по вопросам промышленной политики и предпринимательства;
- по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.
Всех их предлагают объединить с другими комитетами.
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Зато в следующем парламенте планируется оставить 23 комитета:
- по вопросам аграрной политики и земельных отношений;
- по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства;
- по вопросам бюджета;
- по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления;
- по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы;
- по вопросам экономической политики;
- по вопросам европейской интеграции;
- по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности;
- по вопросам предотвращения и противодействия коррупции;
- по иностранным делам;
- по вопросам информатизации и связи;
- по вопросам культуры и духовности;
- по вопросам науки и образования;
- по вопросам национальной безопасности и обороны;
- по вопросам здравоохранения;
- по вопросам налоговой и таможенной политики;
- по вопросам правовой политики и правосудия;
- по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины;
- по вопросам свободы слова и информационной политики;
- по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма;
- по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения;
- по вопросам транспорта;
- по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.
Что известно о работе комитетов Верховной Рады?
Комитет Верховной Рады Украины – парламентский орган, который образуется из числа народных депутатов Украины. Комитеты осуществляют законопроектную работу, подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к полномочиям Верховной Рады Украины, выполнят контрольные функции.
Верховная Рада каждого созыва утверждает количество комитетов, их названия и предметы ведения. Кроме того, устанавливает минимальное и максимальное количество лиц, которые могут входить в состав одного комитета.
Персональный состав комитетов формируется Верховной Радой Украины нового созыва через избрание председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов.