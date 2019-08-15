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      В предстоящей Раде будет только 23 комитета: перечень

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      Подготовительная группа Верховной Рады поддержала сокращение количества комитетов
      Подготовительная группа Верховной Рады поддержала сокращение количества комитетов / radiosvoboda.org

      Подготовительная группа первой сессии Верховной Раді 9 созыва поддержала идею о сокращении парламентских комитетов до 23. Сначала крупнейшая фракция "Слуга народа" предлагала сократить их количество до 22, но впоследствии народные избранники решили оставить комитет по вопросам молодежи и спорта.

      Отдельная дискуссия шла вокруг комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью. По мнению народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой, для защиты интересов ветеранов не нужна бюрократия с комитетами или министерствами.

       Разумков: Создавать министерства, руководителей которых ловят на взятках, нет смысла

      Так, в Верховной Раде 9 созыва могут исчезнуть сразу 4 комитета:

      • по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности;
      • по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений;
      • по вопросам промышленной политики и предпринимательства;
      • по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

      Всех их предлагают объединить с другими комитетами.

       К слову: Риски для них выросли, – политолог объяснил для чего "Оппозиционной платформе" нужны комитеты 

      Зато в следующем парламенте планируется оставить 23 комитета:

      • по вопросам аграрной политики и земельных отношений;
      • по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства;
      • по вопросам бюджета;
      • по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления;
      • по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы;
      • по вопросам экономической политики;
      • по вопросам европейской интеграции;
      • по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности;
      • по вопросам предотвращения и противодействия коррупции;
      • по иностранным делам;
      • по вопросам информатизации и связи;
      • по вопросам культуры и духовности;
      • по вопросам науки и образования;
      • по вопросам национальной безопасности и обороны;
      • по вопросам здравоохранения;
      • по вопросам налоговой и таможенной политики;
      • по вопросам правовой политики и правосудия;
      • по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины;
      • по вопросам свободы слова и информационной политики;
      • по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма;
      • по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения;
      • по вопросам транспорта;
      • по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

      Что известно о работе комитетов Верховной Рады?
      Комитет Верховной Рады Украины – парламентский орган, который образуется из числа народных депутатов Украины. Комитеты осуществляют законопроектную работу, подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к полномочиям Верховной Рады Украины, выполнят контрольные функции.

      Верховная Рада каждого созыва утверждает количество комитетов, их названия и предметы ведения. Кроме того, устанавливает минимальное и максимальное количество лиц, которые могут входить в состав одного комитета.

      Персональный состав комитетов формируется Верховной Радой Украины нового созыва через избрание председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов.

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      Теги: ТОП Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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