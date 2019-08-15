В предстоящей Раде будет только 23 комитета: перечень

Подготовительная группа первой сессии Верховной Раді 9 созыва поддержала идею о сокращении парламентских комитетов до 23. Сначала крупнейшая фракция "Слуга народа" предлагала сократить их количество до 22, но впоследствии народные избранники решили оставить комитет по вопросам молодежи и спорта.

Отдельная дискуссия шла вокруг комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью. По мнению народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой, для защиты интересов ветеранов не нужна бюрократия с комитетами или министерствами.

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Так, в Верховной Раде 9 созыва могут исчезнуть сразу 4 комитета:

по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности;

по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений;

по вопросам промышленной политики и предпринимательства;

по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Всех их предлагают объединить с другими комитетами.

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Зато в следующем парламенте планируется оставить 23 комитета:

по вопросам аграрной политики и земельных отношений;

по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства;

по вопросам бюджета;

по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления;

по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы;

по вопросам экономической политики;

по вопросам европейской интеграции;

по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности;

по вопросам предотвращения и противодействия коррупции;

по иностранным делам;

по вопросам информатизации и связи;

по вопросам культуры и духовности;

по вопросам науки и образования;

по вопросам национальной безопасности и обороны;

по вопросам здравоохранения;

по вопросам налоговой и таможенной политики;

по вопросам правовой политики и правосудия;

по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины;

по вопросам свободы слова и информационной политики;

по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма;

по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения;

по вопросам транспорта;

по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Что известно о работе комитетов Верховной Рады?

Комитет Верховной Рады Украины – парламентский орган, который образуется из числа народных депутатов Украины. Комитеты осуществляют законопроектную работу, подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к полномочиям Верховной Рады Украины, выполнят контрольные функции.



Верховная Рада каждого созыва утверждает количество комитетов, их названия и предметы ведения. Кроме того, устанавливает минимальное и максимальное количество лиц, которые могут входить в состав одного комитета.



Персональный состав комитетов формируется Верховной Радой Украины нового созыва через избрание председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов.