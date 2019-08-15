20:28
15 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Церковь-пирамида в России. Как Кремль защищает своих ученых
      Вєсті Кремля
      21:46, 14 августа
      Вести. UA: почему Рабинович говорит на русском. Грымчак среди ясного неба
      Вєсті.UA
      20:01, сегодня
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ

      Разумкова: Создавать министерства, руководителей которых ловят на взятках, нет смысла

      72 Читати новину українською
      Дмитрий Разумков намекнул на скандал с Грымчаком
      Дмитрий Разумков намекнул на скандал с Грымчаком / segodnya.ua

      15 августа заседание подготовительной депутатской группы в Раде началось с перерыва – представители партий не пришли к согласию в вопросе о комитете по делам ветеранов. Лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков критически отозвался о необходимости существования определенных комитетов и министерств, намекая на громкое дело с задержанием Грымчака.

      Сразу с начала заседания подготовительной группы в 17:00 четверга 15 августа представители "Европейской Солидарности" попросили объявить перерыв. Мотивировали это необходимостью пригласить в зал заседания представителей ветеранских организаций, чтобы выяснить их позиции и по управлению комитета по делам ветеранов в новой Верховной Раде.

      Читайте также: Разумков обещает прилагать усилия, чтобы депутаты в Раде общались на украинском

      В ответ председатель подготовительной группы и лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков предложил объявить перерыв и в течение него встретиться с членами ветеранских организаций в другом кабинете парламента.

      Вместе с этим Разумков сделал критическое замечание относительно существования определенных комитетов и министерств: "Вы же понимаете, мы можем создавать много комитетов. Мы можем создавать много министерств или других учреждений центральных органов власти. Но создание иногда не помогает. Ни ветеранам, ни временно оккупированным территориям".

      Таким образом Разумков намекал, скорее всего, на то, что существование комитета по делам ветеранов в Раде (который ввели по инициативе фракции БПП) и министерства по делам временно оккупированных территорий (заместитель руководителя которого – тот самый Грымчак, задержан на взятке 14 августа) – не нужны.

      Когда мы видим, что создают министерство, а после этого его руководители ловятся на взятках правоохранительными органами ... То иногда мне кажется, что, может, не стоит создавать такие министерства, в которых будут работать такие люди,
      отметил Разумков.

      Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его доверенное лицо задержали на взятке в 480 тысяч долларов поздно вечером 14 августа. Все детали дела – в материалах 24 канала.

      blog_ava
      Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд
      сегодня
      63497
      Теги: Новости Украины Задержание Юрия Грымчака Новости политики Верховная Рада Слуга народа Дмитрий Разумков
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Фрилансеры-2019: где, за что и сколько платят
      сегодня , 19:01 Фрилансеры-2019: где, за что и сколько платят
      Яніна Ткачук 129
      Письмо из Луганска: в гости домой, или это уже и не дом
      сегодня , 19:00 Письмо из Луганска: в гости домой, или это уже и не дом
      Ольга Черненко 343
      Задержание замминистра Грымчака: в чем подозревают чиновника и каковы будут последствия
      сегодня , 18:00 Задержание замминистра Грымчака: в чем подозревают чиновника и каковы будут последствия
      Інна Жолобович 383
      Ліквідація Державної екологічної інспекції: піар чи реформа?
      сегодня , 17:27 Ліквідація Державної екологічної інспекції: піар чи реформа?
      Все про екологію 1130
      В Окружному адмінсуді Києва торгують правосуддям: хто був на плівках Вовка
      сегодня , 16:30 В Окружному адмінсуді Києва торгують правосуддям: хто був на плівках Вовка
      Роман Маселко 105
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук