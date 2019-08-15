Разумкова: Создавать министерства, руководителей которых ловят на взятках, нет смысла

15 августа заседание подготовительной депутатской группы в Раде началось с перерыва – представители партий не пришли к согласию в вопросе о комитете по делам ветеранов. Лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков критически отозвался о необходимости существования определенных комитетов и министерств, намекая на громкое дело с задержанием Грымчака.

Сразу с начала заседания подготовительной группы в 17:00 четверга 15 августа представители "Европейской Солидарности" попросили объявить перерыв. Мотивировали это необходимостью пригласить в зал заседания представителей ветеранских организаций, чтобы выяснить их позиции и по управлению комитета по делам ветеранов в новой Верховной Раде.

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В ответ председатель подготовительной группы и лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков предложил объявить перерыв и в течение него встретиться с членами ветеранских организаций в другом кабинете парламента.

Вместе с этим Разумков сделал критическое замечание относительно существования определенных комитетов и министерств: "Вы же понимаете, мы можем создавать много комитетов. Мы можем создавать много министерств или других учреждений центральных органов власти. Но создание иногда не помогает. Ни ветеранам, ни временно оккупированным территориям".

Таким образом Разумков намекал, скорее всего, на то, что существование комитета по делам ветеранов в Раде (который ввели по инициативе фракции БПП) и министерства по делам временно оккупированных территорий (заместитель руководителя которого – тот самый Грымчак, задержан на взятке 14 августа) – не нужны.

Когда мы видим, что создают министерство, а после этого его руководители ловятся на взятках правоохранительными органами ... То иногда мне кажется, что, может, не стоит создавать такие министерства, в которых будут работать такие люди,

– отметил Разумков.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его доверенное лицо задержали на взятке в 480 тысяч долларов поздно вечером 14 августа. Все детали дела – в материалах 24 канала.