20:22
15 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Церква-піраміда у Росії. Як Кремль захищає своїх вчених
      Вєсті Кремля
      21:42, 14 серпня
      Вєсті. UA: Чому Рабінович говорить російською. Гримчак серед ясного неба
      Вєсті.UA
      19:56, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ

      Разумков: Створювати міністерства, керівників яких ловлять на хабарах, немає сенсу

      1462 Читать новость на русском
      Дмитро Разумков натяком відгукнувся на скандал з Гримчаком
      Дмитро Разумков натяком відгукнувся на скандал з Гримчаком / segodnya.ua

      15 серпня засідання підготовчої депутатської групи у Раді розпочалося з перерви – представники партій не порозумілися у питанні про комітет у справах ветеранів. Лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков критично відгукнувся про необхідність існування певних комітетів та міністерств, натякаючи на гучну справу із затриманням Гримчака.

      Одразу з початку засідання підготовчої групи о 17:00 четверга 15 серпня представники "Європейської Солідарності" попросили оголосити перерву. Мотивували це необхідністю запросити до зали засідання представників ветеранських організацій, щоб з'ясувати їхню позиціїю щодо управління комітету у справах ветеранів у новій Верховній Раді.

      Читайте також: Разумков обіцяє докладати зусиль, аби депутати в Раді спілкувалися українською

      У відповідь голова підготовчої групи та лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков запропонував оголосити перерву і протягом неї зустрітися з членами ветеранських організацій в іншому кабінеті парламенту.

      Поруч з цим Разумков зробив критичне зауваження щодо існування певних комітетів та міністерств: "Ви ж розумієте, ми можемо створювати багато комітетів. Ми можемо створювати багато міністерств чи інших установ центральних органів влади. Але їх створення іноді не допомагає. Ні ветеранам, ні тимчасово окупованим територіям". 

      Таким чином Разумков натякав, найімовірніше, на те, що існування комітету у справах ветеранів у Раді (який запровадили з ініціативи фракції БПП) та міністерства у справах тимчасово окупованих територій (заступник керівника якого – той самий Гримчак, затриманий на хабарі 14 серпня) – не потрібні.

      Коли ми бачимо, що створюють міністерство, а після цього його очільники потрапляють на хабарах до правоохоронних органів... То іноді мені здається, що, може, не варто створювати такі міністерства, у яких будуть працювати такі люди,
      – наголосив Разумков.

      Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака та його довірену особу затримали на хабарі у 480 тисяч доларів пізно ввечері 14 серпня. Усі деталі справи – у матеріалах 24 каналу.

      blog_ava
      Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест
      сьогодні
      3769
      Теги: Новини України Новини політики Затримання Юрія Гримчака Верховна Рада Слуга народу Дмитро Разумков
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Фрілансери-2019: де, за що і скільки платять
      сьогодні , 19:01 Фрілансери-2019: де, за що і скільки платять
      Яніна Ткачук 710
      Письмо из Луганска: в гости домой, или это уже и не дом
      сьогодні , 19:00 Письмо из Луганска: в гости домой, или это уже и не дом
      Ольга Черненко 331
      Затримання високопосадовця Гримчака: в чому підозрюють чиновника і які будуть наслідки
      сьогодні , 18:01 Затримання високопосадовця Гримчака: в чому підозрюють чиновника і які будуть наслідки
      Інна Жолобович 1740
      Ліквідація Державної екологічної інспекції: піар чи реформа?
      сьогодні , 17:27 Ліквідація Державної екологічної інспекції: піар чи реформа?
      Все про екологію 1101
      В Окружному адмінсуді Києва торгують правосуддям: хто був на плівках Вовка
      сьогодні , 16:30 В Окружному адмінсуді Києва торгують правосуддям: хто був на плівках Вовка
      Роман Маселко 510
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук