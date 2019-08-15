Разумков: Створювати міністерства, керівників яких ловлять на хабарах, немає сенсу

15 серпня засідання підготовчої депутатської групи у Раді розпочалося з перерви – представники партій не порозумілися у питанні про комітет у справах ветеранів. Лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков критично відгукнувся про необхідність існування певних комітетів та міністерств, натякаючи на гучну справу із затриманням Гримчака.

Одразу з початку засідання підготовчої групи о 17:00 четверга 15 серпня представники "Європейської Солідарності" попросили оголосити перерву. Мотивували це необхідністю запросити до зали засідання представників ветеранських організацій, щоб з'ясувати їхню позиціїю щодо управління комітету у справах ветеранів у новій Верховній Раді.

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У відповідь голова підготовчої групи та лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков запропонував оголосити перерву і протягом неї зустрітися з членами ветеранських організацій в іншому кабінеті парламенту.

Поруч з цим Разумков зробив критичне зауваження щодо існування певних комітетів та міністерств: "Ви ж розумієте, ми можемо створювати багато комітетів. Ми можемо створювати багато міністерств чи інших установ центральних органів влади. Але їх створення іноді не допомагає. Ні ветеранам, ні тимчасово окупованим територіям".

Таким чином Разумков натякав, найімовірніше, на те, що існування комітету у справах ветеранів у Раді (який запровадили з ініціативи фракції БПП) та міністерства у справах тимчасово окупованих територій (заступник керівника якого – той самий Гримчак, затриманий на хабарі 14 серпня) – не потрібні.

Коли ми бачимо, що створюють міністерство, а після цього його очільники потрапляють на хабарах до правоохоронних органів... То іноді мені здається, що, може, не варто створювати такі міністерства, у яких будуть працювати такі люди,

– наголосив Разумков.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака та його довірену особу затримали на хабарі у 480 тисяч доларів пізно ввечері 14 серпня. Усі деталі справи – у матеріалах 24 каналу.