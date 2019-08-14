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      Разумков підтвердив, що докладатиме зусиль, аби депутати в Раді спілкувалися українською

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      Разумков пояснив свою позицію щодо мови у стінах парламенту
      Разумков пояснив свою позицію щодо мови у стінах парламенту / informator.news

      Лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков запевнив журналістів, що докладатиме зусиль, аби депутати нової Верховної Ради дотримувалися регламенту. Мовиться про спілкування тільки державною українською мовою. Якщо ж депутати закон та регламент порушуватимуть – їм вимикатимуть мікрофон.

      Так Дмитро Разумков на брифінгу після засідання підготовчої групи депутатів 14 серпня прокоментував перепалку з Вадимом Рабіновичем, який категорично відмовлявся спілкуватися українською.

      Детально про перепалку – у матеріалі 24 каналу: Рабінович категорично відмовився розмовляти українською в Раді

      Лідер "Слуги народу" та найімовірніший спікер нової Ради сказав, що офіційне спілкування у стінах Верховної Ради має відбуватися державною мовою. Адже це відповідає регламенту, закону України про державну мову, до того ж – "це коректно і правильно щодо Верховної Ради та своїх колег".

      "Я спробую зробити так, щоб не дозволити цього", – додав Разумков, маючи на увазі офіційне спілкування російською. Також лідер СН дав зрозуміти, що буде відключати мікрофони порушникам.

      Нагадаємо, 16 липня набув чинності Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

      Про Разумкова та українську мову

      Раніше Дмитро Разумков робив важливі заяви щодо української мови. Зокрема, 31 липня він сказав: "Коли я буду народним депутатом, то буду використовувати українську мову, тому що це вимога закону". 

      26 липня політик казав, що єдиною державною мовою в Україні може бути лише українська.

      9 липня Дмитро Разумков говорив про те, що поки триває окупація Донбасу і анексія Криму, він публічно розмовлятиме російською, щоб у РФ бува не виникло бажання "захищати його від утисків".

      Разумков
      Дмитро Разумков – керівник "Слуги народу" та потенційний спікер парламенту

      Хто такий Дмитро Разумков? Біографію лідера президентської партії "Слуга народу" читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Дмитро Разумков Слуга народу Українська мова
      Джерело: 24 канал
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