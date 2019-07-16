Став чинним закон про державну мову: з 16 липня політична агітація повинна бути україномовною

У вівторок, 16 липня, набув чинності Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". З огляду на позачергові парламентські вибори, що відбудуться 21 липня, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення нагадує: чинними стали й ті положення закону, які стосуються політичної агітації. Відтепер вона повинна бути україномовною.

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення на своєму офіційному сайті звернула увагу ну статтю 18 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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У цій статті зазначено:

► "Матеріали передвиборної агітації в усіх її форматах (телебачення, радіо, зовнішня реклама, листівки і газети, інтернет-реклама), повинні бути українською мовою".

Звісно, для реалізації прав національних меншин та корінних народів законодавство передбачає, що в окремих населених пунктах україномовну політичну рекламу можна дублювати мовами меншин.

Як розв'язувати питання державної мови: програми партій, які йдуть у Раду – у матеріалі 24 каналу.

Національна рада звернулася до телерадіоорганізацій, які мають ліцензію на мовлення, і нагадала, що вони "зобов'язані дотримуватися законодавства України щодо мови передвиборної агітації під час кампанії з позачергових виборів народних депутатів України, що відбудуться 21 липня 2019 року".

24 канал нагадує, що саме загалом передбачає закон про українську мову: дивіться інфографіку



Закон про забезпечення функціонування української мови як державної Верховна Рада України ухвалила 25 квітня 2019 року. 15 травня документ підписав п'ятий президент України Петро Порошенко.