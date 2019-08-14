Ми ще не депутати, – Рабінович принципово відмовився розмовляти в Раді українською

Депутат з "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович категорично відмовився спілкуватися в Раді українською. Не подіяли на політика ні зауваження колег, ні вказівки на закон про мову та регламент. Трапилося це під час засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України 14 серпня.

На одне із робочих питань від головуючого на засіданні депутатів Дмитра Разумкова ("Слуга народу") Вадим Рабінович ("Опозиційна платформа – за життя") відповів російською мовою.

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На це Ірина Геращенко ("Європейська Солідарність") зауважила, що вже є чинним Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". І попросила усіх присутніх спілкуватися на засіданні державною мовою.

Рабінович не погодився з Геращенко та заявив, що зазначеним законом такого зобов'язання для народних депутатів не передбачено. Хоча й додав українською: "Я можу спілкуватися тією мовою..." Проте фразу не завершив.

Дмитро Разумков наголосив, що спілкування українською передбачене в Регламенті Верховної Ради: "Це є в Регламенті. Тут Ірина Геращенко має рацію". Ці слова Геращенко зустріла аплодисментами.

Рабінович попросив (теж українською) вказати йому, "у якому пункті Регламенту це передбачено". Невдовзі працівники апарату ВР надали Вадиму Рабіновичу цю інформацію. Частина 3 статті 2 Регламенту Верховної Ради України передбачає: "Мовою роботи Верховної Ради, її органів та посадових осіб є державна мова".

На якийсь час пристрасті навколо мови спілкування затихли, однак наприкінці засідання депутати до цього питання повернулися. Рабінович – вже російською – заявив: "По-перше, більшість моїх виборців спілкуються російською. Щодо Регламенту, який ви мені зачитали – він стосується Верховної Ради, а ми з вами не у Верховній Раді. Закон говорить про роботу депутатів. Якщо говоримо про закон, то там вказано і те, що повинен бути перекладач".

Рабінович не звертав уваги на спроби Разумкова та Геращенко наголосити, що депутати зараз перебувають у Верховній Раді, а Вадим Рабінович, зрештою, є чинним народним депутатом, а не лише новообраним.

"Ви нав'язали країні мовний закон", – вигукував Рабінович. На що Разумков запропонував закрити це питання у такий спосіб: депутати повинні бути конструктивними і не порушувати регламент, у іншому випадку їм просто вимикатимуть мікрофон.

Онлайн-трансляція засідання Підготовчої депутатської групи:

Хто такий Вадим Рабінович? Другий номер у списку партії "Опозиційна платформа – За життя", фігурант низки антикорупційних розслідувань, де звинувачувався у порушенні вимог фінансового контролю та незаконному збагаченні.



На телеканалі "112.Україна" виходить в ефір програма "Хто кому Рабінович", де, власне, Рабінович і є ведучим. Він називає її підсумками тижня, в ефірі розповідає про, на його думку, найважливіші новини. При цьому займає проросійську позицію.



З 2014 до 2016 років був членом партії "Опозиційний блок". Також у 2014 році балотувався на посаду президента України, де набрав 2,25% голосів. У 2019 році на посаду глави держави не балотувався.