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      Мы еще не депутаты, – Рабинович принципиально отказался разговаривать в Раде на украинском

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      Вадим Рабинович – депутат Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь"
      Вадим Рабинович – депутат Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" / unpp.com.ua

      Депутат из "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович категорически отказался общаться в Раде на украинском. Не подействовали на политика ни замечания коллег, ни указания на закон о языке и регламент. Случилось это во время заседания подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины 14 августа.

      На один из рабочих вопросов от председательствующего на заседании депутатов Дмитрия Разумкова ("Слуга народа") Вадим Рабинович ("Оппозиционная платформа – За жизнь") ответил на русском языке.

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      На это Ирина Геращенко (депутат от "Европейской Солидарности") заметила, что уже действует Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". И попросила всех присутствующих общаться на заседании на государственном языке.

      Рабинович не согласился с Геращенко и заявил, что указанным законом такого обязательства для народных депутатов не предусмотрено. Хотя и добавил на украинском: "Я можу спілкуватися тією мовою..." Но фразу не завершил.

      Дмитрий Разумков, председательствующий на заседании, отметил, что общение на украинском предусмотрено в регламенте Верховной Рады: "Это есть в регламенте. Здесь Ирина Геращенко права". Эти слова Геращенко встретила аплодисментами.

      Рабинович попросил (тоже на украинском) указать ему, "в каком пункте регламента это предусмотрено". Вскоре работники аппарата ВР предоставили Вадиму Рабиновичу эту информацию. Часть 3 статьи 2 регламента Верховной Рады Украины предусматривает: "Языком работы Верховной Рады, ее органов и должностных лиц является государственный язык".

      На некоторое время страсти вокруг языка общения утихли, однако в конце заседания депутаты к этому вопросу вернулись. Рабинович – уже по-русски – заявил: "Во-первых, большинство моих избирателей общаются на русском. Относительно регламента, который вы мне зачитали – он касается Верховной Рады, а мы с вами не в Верховной Раде. Закон говорит о работе депутатов. Если говорим про закон, то там указано и то, что должен быть переводчик".

      Рабинович не обращал внимания на попытки Разумкова и Геращенко подчеркнуть, что депутаты сейчас находятся в Верховной Раде, а Вадим Рабинович, в конце концов, является действующим народным депутатом, а не только что избранным.

      "Вы навязали стране языковой закон", – отозвался Рабинович. На что Разумков предложил закрыть этот вопрос таким образом: депутаты должны быть конструктивными и не нарушать регламент, в противном случае им просто будут отключать микрофон.

      Онлайн-трансляция заседания Подготовительной депутатской группы:

      Кто такой Вадим Рабинович?Второй номер в списке партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", фигурант ряда антикоррупционных расследований, где обвинялся в нарушении требований финансового контроля и незаконном обогащении.

      На телеканале "112.Украина" выходит в эфир программа "Кто кому Рабинович", где, собственно, Рабинович и является ведущим. Он называет ее итогам недели, в эфире рассказывает о, по его мнению, важных новостях. При этом занимает пророссийскую позицию.

      С 2014 до 2016 годов был членом партии "Оппозиционный блок". Также в 2014 году баллотировался на пост президента Украины, где набрал 2,25% голосов. В 2019 году на пост главы государства не баллотировался.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Оппозиционная платформа – За жизнь Верховная Рада Ирина Геращенко Вадим Рабинович Украинский язык Европейская солидарность Слуга народа
      Источник: 24 канал
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