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      10% от награбленного: у Зеленского придумали интересный способ поощрения "обличителей" коррупции

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      Руслан Рябошапка на обсуждении темы
      Руслан Рябошапка на обсуждении темы / Офис Президента

      Людей, которые разоблачают преступления топ-коррупционеров, предлагают вознаграждать определенным процентом от взятки или от возмещенных государству убытков.

      Такую идею высказал заместитель руководителя Офиса Президента Руслан Рябошапка на обсуждении темы коррупции с общественными организациями.

      К теме: Грымчака и его "помощника" задержали на взятке в 480 тысяч долларов: все, что известно

      Рябошапка отметил, что они уже начали готовить законопроекты, касающиеся содействия помощи в разоблачении коррупции, защиты разоблачителей и материального вознаграждения за помощь правоохранителям. Последнее планируют установить на уровне 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки.

      Государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и иных прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования разоблачителей,
      – сказал он.

      На сайте Офиса Президента сказано, что соответствующие законопроекты разработаны в соответствии с предвыборными обещаниями Зеленского. Президент планирует инициировать их как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой.

      Отметим, что Руслан Рябошапка может стать новым Генеральным прокурором. Что о нем известно –читайте в материале 24 канала.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Офіс Президента Верховная Рада Коррупция Законодательство Руслан Рябошапка
      Источник: 24 канал
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