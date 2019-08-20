10% от награбленного: у Зеленского придумали интересный способ поощрения "обличителей" коррупции

Людей, которые разоблачают преступления топ-коррупционеров, предлагают вознаграждать определенным процентом от взятки или от возмещенных государству убытков.

Такую идею высказал заместитель руководителя Офиса Президента Руслан Рябошапка на обсуждении темы коррупции с общественными организациями.

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Рябошапка отметил, что они уже начали готовить законопроекты, касающиеся содействия помощи в разоблачении коррупции, защиты разоблачителей и материального вознаграждения за помощь правоохранителям. Последнее планируют установить на уровне 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки.

Государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и иных прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования разоблачителей,

– сказал он.

На сайте Офиса Президента сказано, что соответствующие законопроекты разработаны в соответствии с предвыборными обещаниями Зеленского. Президент планирует инициировать их как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой.

Отметим, что Руслан Рябошапка может стать новым Генеральным прокурором. Что о нем известно –читайте в материале 24 канала.