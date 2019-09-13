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      Рада проголосовала за вознаграждение для обличителей коррупции: детали

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      Вознаграждение для обличителей коррупции в Украине 2019 - Верховна Рада
      Верховная Рада / 24 канал

      Народные депутаты внесли в повестку дня и проголосовали в первом чтении за проект закона №1010 относительно обличителей коррупции. Согласно ему, люди, которые помогают раскрывать коррупционные преступления, смогут получить от государства вознаграждение.

      За соответствующие изменения в закон "О предотвращении коррупции" проголосовали 283 народных избранников. Законопроект ранее внес в парламент президент Владимир Зеленский и обозначил его как неотложный.

      Интересно: Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках

      Законодательные новации предусматривают вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещения государству убытков или размера взятки. Кроме того, государство будет гарантировать обличителям и их близким право на бесплатную правовую помощь и конфиденциальность.

      Внимание! Законопроект предусматривает, что право на вознаграждение имеет разоблачитель, который сообщил о коррупционном преступлении, нанесенные государству убытки от которого в пять тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

      Размер вознаграждения должен определять суд в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления. Размер вознаграждения не может превышать 3 тысяч минимальных заработных плат.

      Кроме того, парламент поддержал подготовку закона ко второму чтению по сокращенной процедуре.

      Как в мире вознаграждают обличителей коррупции? К примеру, в США, согласно закону, разоблачители получают 15 – 25% от изъятой суммы. То есть были случаи, когда человек получал миллионы за сообщение о факте коррупции. Там также надежно защищают обличителей.

      А вот в Южной Корее, при необходимости, государство охраняет не только дом обличителя, но и целый квартал, где живет он или его родственники.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Коррупция Законодательство
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