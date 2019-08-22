Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках

В Офисе Президента заявили о подготовке законопроектов, в которых предусмотрена не только защита разоблачителей коррупции, но и выплата им вознаграждения в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды. О международных примерах защиты разоблачителей и помогут ли такие законодательные новации снизить уровень отечественной коррупции – в материале 24 канала.

Защитить разоблачителя

К обличителям коррупции у украинцев отношение не очень хорошее. Часто эти правдолюбы сталкиваются не только с нежеланием правоохранительных органов разбираться в предоставленной информации, но и опасностью для своей жизни.

Новации: 10% от награбленного, – у Зеленского предлагают платить обличителям коррупции

Законопроект, который готовят в Офисе Президента, сможет реально защитить не только обличителей и их близких, а также предоставит право на бесплатную правовую помощь и конфиденциальность. Также законодательные новации предусматривают вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещения государству убытков или размера взятки.

Надо поздравить инициативу президента по усилению защиты прав обличителей в Украине. Исследования показывают, что это действительно насущный вопрос. Ведь обличители сталкиваются с притеснениями, нарушением их трудовых прав, уголовным преследованием и прочим,

– отмечает исполнительный директор Научно-образовательного центра противодействия коррупции Оксана Нестеренко.

Конечно, пока еще продолжается работа над изменениями в законодательство, поэтому можно говорить лишь об обнародованных новациях. Больше всего общество заинтересовала возможность выплат обличителям вознаграждения за разоблачение коррупции в пределах 10% от суммы взятки.

Почему судьи-обличители Украине становятся мишенью для коррумпированной системы, смотрите здесь:

По мнению Оксаны Нестеренко, если в законе будет идти речь о выплате 10% не от фактически возвращенных денег, а от суммы, указанной в судебном приговоре – это не очень хорошо. Такая новация может повредить как обличителям, так и бюджету государства. Поскольку фактически деньги еще не возвращены, а 10% обличителю уже надо заплатить. В таком случае могут появиться новые коррупционные риски. К сожалению, в Украине не развиты и не защищены как правовые институты, так и правовая система.

Официальные цифры: Сколько за год в Украине выявлено коррупционных преступлений

В этой ситуации стоит вспомнить громкие заявления генпрокурора Юрия Луценко о возвращении государству миллионов гривен через суды. Когда приговор по делу вроде есть, и 10% обличителю вернули, потом оказывается, что деньги так и не конфисковали или их вообще не было.

Оксана Нестеренко отмечает, что выплата компенсации обличителям – это скорее американская практика. Правда, там в течение последних 5-6 лет эта практика весьма коммерциализировалась. За этот период появилось немало фирм, которые начали зарабатывать на возврате процентов для своих клиентов. Как следствие, именно из-за такой коммерциализации отношение к обличителям ухудшилось. В Украине обличителей и без такого вознаграждения недолюбливают, поэтому после введения такой платы есть риски, что отношение к этим людям лишь ухудшится.

Миллионы за вскрывшуюся коррупцию

В Америке обличителем выгодно быть. История знает случаи, когда человек получил 27 миллионов долларов за сообщение о коррупции. В этой стране по закону обличители получают 15-25% от изъятой суммы. Также в Америке работает очень много общественных организаций, которые помогают защищать разоблачителей. В Южной Корее тоже надежно защищают обличителей. В этой стране при необходимости охраняют не только дом обличителя, но и целый квартал, где живет он или его родственники.



В Америке разоблачители неплохо зарабатывают на разоблачении коррупции / Фото 24 канала

В Сербии закон предусматривает тренинги для судей, где им рассказывают о международных стандартах, новом законодательстве, практике защиты обличителей в других странах. Это делается для того, чтобы судьи знали, какие решения они имеют право выносить, а какие нет, и как они могут защитить разоблачителя от преследований. По мнению юридического советника Transparency International Александра Калитенко, это хорошая практика, когда такие тренинги предусматриваются для судей или работников правоохранительных органов.

Тем временем: Противодействует коррупции и выявляет пробелы в законодательстве: с каким давлением столкнулась судья Гольник

Кстати, есть страны с похожей на нашу моделью антикоррупционных органов. В частности, речь идет о Словении, где нет отдельно специального закона, посвященного защите обличителей, но они там действительно защищены. Правда, у них есть орган, который защищает обличителей, куда они могут обратиться за юридической защитой или консультацией.

Еще 5 лет назад Еврокомиссия негативно оценила возможность принятия на всей территории ЕС закона о защите разоблачителей. Мол, он не актуален. А сейчас уже есть директива Евросоюза по защите обличителей. Пока ее приняли на уровне институции ЕС, но это уже прогресс.

Правоохранителей придется обучать правильно защищать обличителей / фото 24 канала

Привлечение обличителей к выявлению коррупции положительно влияет на снижение ее уровня в обществе. Это подтверждают и исследования международной организации по защите разоблачителей.

В своем исследовании международная организация по защите обличителей сравнила работу аудиторов и обличителей. 40% информации об эффективности внутренних процессов бизнес получает от обличителей и 14% – от внутреннего аудита. Обличители работают эффективнее внутреннего аудита,

– рассказывает Александр Калитенко.

Кстати: "Самопомич" предлагает защищать обличителей коррупции

Поэтому защищать обличителей нужно и эта инициатива президента актуальна. Правда, нам еще нужно тщательно поработать над методами защиты.