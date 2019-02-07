Какими противоречивыми решениями в отношении известных чиновников прославился судья Каркашьян

Пока одни служители Фемиды борются с реальным давлением фигурантов дел на них, другие же помогают давить на других.

НЕчесть недели

5 февраля судья Окружного админсуда Сергей Каракашьян фактически отстранил Ульяну Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения.

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Такое решение суд принял, чтобы обеспечить иск нардепа Игоря Мосийчука. Пока судья Каракашьян устанавливает профессиональную компетенцию Супрун, ей запрещено выполнять любые обязанности министра.

Например, согласовывать проекты законов о здравоохранении, подавать их на рассмотрение Кабмина и увольнять с должностей коррумпированных глав медицинских вузов.

Избрание такой меры пресечения Супрун фактически является решением дела по существу, что запрещено действующим законодательством.



Сергей Каракашьян получил премию "НеЧесть недели"

Теперь можно с высокой вероятностью предсказать, какое же решение примет судья 15 февраля, когда будет рассматривать сам иск.

Судья Каркашьян прославился еще раньше, когда в коллегии судей признал незаконным увольнение Насирова. Также он решил, что известная политическая реклама Луценко является социальной.

Судьи говорят, что отстранили Ульяну Супрун с должности исполняющей обязанности главы Минздрава, в частности из-за того, что она имеет двойное гражданство. Напомним, одним из оснований для принятия решения о восстановлении Насирова в должности стало именно отсутствие доказательств двойного гражданства у него.

О какой рекламе Луценко идет речь? Реклама, которая в 2018 году бесплатно транслировалась в эфирах украинских телеканалов и радиостанций. Это – ряд видео, в которых рассказывали об успехах Генеральной прокуратуры в борьбе за деньги украинцев. Все они завершались фразой: "Выполняем закон, устанавливаем справедливость. Юрий Луценко".

Честь недели

С едва ли не наибольшим давлением среди судей столкнулась судья Октябрьского райсуда Полтавы Лариса Гольник. На нее долгое время давил глава суда из-за публичного разоблачения коррупции и заявления о проблемах работы суда.

Кроме того, из-за своей чрезмерной независимости, она была лишена возможности рассматривать дела. Раньше судей назначали только на пять лет, после чего президент решал, нужно ли их назначать бессрочно. Гольник ждала такого решения аж три года.



Премию "Честь недели" получила Лариса Гольник

В первую же неделю работы Гольник продемонстрировала свою независимость и профессионализм. На своей странице в Facebook судья рассказала, что к ней обратился прокурор с ходатайством о временном допуске к документам службы автомобильных дорог Полтавской области.

Службу подозревают в закупке услуг ремонта дорог по завышенным ценам. Прокурор просил о доступе к документам, чтобы узнать детали закупок и определить, получали ли работники службы взятку за такие действия.

Судья решила рассмотреть ходатайство без представителей тех организаций, которым принадлежат документы: чтобы правоохранители без помех смогли исследовать всю нужную им информацию и не раскрыть тайну следствия.

Мнжду тем на заседание пришел не только прокурор, который просил доступ, но и представитель службы автомобильных дорог, которого в суд никто не вызывал. В результате Лариса Гольник не допустила его на заседание и объективно рассмотрела ходатайство. Она позволила прокурорам ознакомиться с документами так, чтобы это не парализовало работу службы.

Правда, сохранить тайну следствия судье все же не удалось. Ведь постановления о доступе к документам уже на следующий день появляются в судебном реестре в открытом доступе, где каждый желающий может узнать, что же хотели исследовать правоохранительные органы.

Такое требование закона Лариса Гольник назвала серьезной проблемой и призвала судебную власть ее изменить, чтобы досудебные расследования были более эффективными.

Полный выпуск программы "Честь и НЕЧесть" смотрите здесь.