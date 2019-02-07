Якими суперечливими рішеннями щодо відомих чиновників прославився суддя Каркашьян

Поки одні служителі Феміди борються із реальним тиском фігурантів справ на них, інші ж самі допомагають тиснути на інших.

НЕчесть тижня

5 лютого суддя Окружного адмінсуду Сергій Каракашьян фактично відсторонив Уляну Супрун від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я.

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Таке рішення суд прийняв, щоб забезпечити позов нардепа Ігоря Мосійчука. Поки суддя Каракашьян встановлює професійну компетенцію Супрун, їй заборонено виконувати будь-які обов'язки Міністра.

Наприклад, погоджувати проекти законів про охорону здоров'я, подавати їх на розгляд Кабмін та звільняти з посад корумпованих голів медичних вишів.

Обрання такого запобіжного заходу Супрун фактично є вирішенням справи по суті, що заборонено чинним законодавством.



Cергій Каракашьян отримав премію "НеЧесть тижня"

Тепер можна з високою ймовірністю передбачити, яке ж рішення прийме суддя 15 лютого, коли розглядатиме сам позов.

Суддя Каркашьян прославився ще раніше, коли в колегії суддів визнав незаконним звільнення Насірова. Також він вирішив, що відома політична реклама Луценка є соціальною.

Судді переконують, що відсторонили Уляну Супрун з посади виконувачки обов'язків очільниці МОЗ, зокрема через те, що вона має подвійне громадянство. Нагадаємо, однією з підстав для прийняття рішення про поновлення Насірова на посаді стало саме відсутність доказів щодо подвійного громадянства у нього.

Про яку рекламу Луценка йдеться?Реклама, яка у 2018 році безкоштовно транслювалася в ефірах українських телеканалів та радіостанцій. Це – низка відео, у яких розповідали про успіхи Генеральної прокуратури у боротьбі за гроші українців. Всі вони завершувалися фразою: "Виконуємо закон, встановлюємо справедливість. Юрій Луценко".

Честь тижня

З чи не найбільшим тиском серед суддів стикнулася суддя Октябрського райсуду Полтави Лариса Гольник. На неї довгий час тиснув голова суду через публічне викриття корупції та заяви щодо проблем роботи суду.

Крім того, через свою надмірну незалежність, вона була позбавлена можливості розглядати справи. Раніше суддів призначали лише на п'ять років, після чого президент вирішував, чи потрібно їх призначати безстроково. Гольник чекала такого рішення аж три роки.



Премію "Честь тижня" отримала Лариса Гольник

В перший же тиждень роботи Гольник продемонструвала свою незалежність та професійність. На своїй сторінці у Facebook суддя розказала, що до неї звернувся прокурор з клопотанням про тимчасовий допуск до документів служби автомобільних доріг Полтавської області.

Службу підозрюють у закупівлі послуг ремонту доріг за завищеними цінами. Прокурор просив про доступ до документів, аби дізнатися деталі закупівель й визначити, чи отримували працівники служби хабар за такі дії.

Суддя вирішила розглянути клопотання без представників тих організацій, яким належать документи: щоб правоохоронці без перешкод змогли дослідити усю потрібну їм інформацію та не розкрити таємницю слідства.

Натомість на засідання прийшов не тільки прокурор, який просив доступу, а й представник служби автомобільних доріг, якого до суду ніхто не викликав. В результаті Лариса Гольник не допустила його до засідання та об'єктивно розглянула клопотання. Вона дозволила прокурорам ознайомитись із документами так, щоб це не паралізувало роботу служби.

Щоправда, зберегти таємницю слідства судді таки не вдалося. Адже ухвали про доступ до документів вже наступного дня з'являються в судовому реєстрі у відкритому доступі, де кожен охочий може дізнатися, що ж хотіли дослідити правоохоронні органи.

Таку вимогу закону Лариса Гольник назвала серйозною проблемою та закликала судову владу її змінити, аби досудові розслідування були більш ефективними.

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