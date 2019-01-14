Сколько за год в Украине выявлено коррупционных преступлений: официальные цифры

В Украине в течение 2018 года разоблачили 564 случая коррупции. Наибольшее количество взяточников было в Государственной фискальной службе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Подозрение в коррупции сообщили 21-му работнику налоговых органов Государственной фискальной службы. Также известие о подозрении получили 10 сотрудников Государственной миграционной службы и 10 судей.

Всего в Украине за период 2015-2018 годов удалось разоблачить 2 тысячи 443 коррупционных преступления. В 2018 году следователи СБУ сделали 10 тысяч 931 уголовных производств для 2 тысяч 699 человек.

Напомним, что с начала 2019 года за коррупцию составлено более ста протоколов. Деньги требовали за решение земельных вопросов, выдачу определенных документов, выполнения условий договоров. Суммы неправомерной выгоды колебались от 8 тысяч гривен до 21 тысячи долларов. Задержали взяточников в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Львовской, Одесской и Черновицкой областях.