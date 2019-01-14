13:21
14 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный
      Вєсті Кремля
      19:32, 12 января
      Вести.UA. Жир: Сюрприз под елку. Религиозная ответочка Ляшко
      Вєсті.UA
      18:47, 12 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Сколько за год в Украине выявлено коррупционных преступлений: официальные цифры

      30 Читати новину українською
      В Украине за 2018 год выявили более полутысячи случаев коррупции
      В Украине за 2018 год выявили более полутысячи случаев коррупции / Фото из открытых источников

      В Украине в течение 2018 года разоблачили 564 случая коррупции. Наибольшее количество взяточников было в Государственной фискальной службе.

      Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

      Читайте также: За что на самом деле платят налоги заробитчане, студенты и пенсионеры

      Подозрение в коррупции сообщили 21-му работнику налоговых органов Государственной фискальной службы. Также известие о подозрении получили 10 сотрудников Государственной миграционной службы и 10 судей.

      Всего в Украине за период 2015-2018 годов удалось разоблачить 2 тысячи 443 коррупционных преступления. В 2018 году следователи СБУ сделали 10 тысяч 931 уголовных производств для 2 тысяч 699 человек.

      Напомним, что с начала 2019 года за коррупцию составлено более ста протоколов. Деньги требовали за решение земельных вопросов, выдачу определенных документов, выполнения условий договоров. Суммы неправомерной выгоды колебались от 8 тысяч гривен до 21 тысячи долларов. Задержали взяточников в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Львовской, Одесской и Черновицкой областях.

      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Судьи Коррупция Государственная фискальная служба СБУ Государственная миграционная служба
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як проходить конкурс до Антикорупційного суду: детальний аналіз перших кандидатів
      сегодня , 13:00 Як проходить конкурс до Антикорупційного суду: детальний аналіз перших кандидатів
      Роман Маселко 13
      Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке
      сегодня , 12:50 Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке
      38468
      Ні обіцянок, ні пробачень: як влада замилює очі українцям
      сегодня , 12:00 Ні обіцянок, ні пробачень: як влада замилює очі українцям
      Артем Овдієнко 552
      Правоохоронці вкрали коштовностей на мільйони: як обшуки перетворюються в пограбування
      сегодня , 11:00 Правоохоронці вкрали коштовностей на мільйони: як обшуки перетворюються в пограбування
      Тетяна Мартинюк 293
      Обращение Трампа, расследование ФБР, правительство "не работает" – главные новости США за неделю
      сегодня , 08:40 Обращение Трампа, расследование ФБР, правительство "не работает" – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 245
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук