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      Скільки за рік в Україні викрито корупційних злочинів: офіційні цифри

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      В Україні за 2018 рік викрили понад півтисячі випадків корупції
      В Україні за 2018 рік викрили понад півтисячі випадків корупції / http://esp.md

      В Україні впродовж 2018 року викрили 564 випадки корупції. Найбільша кількість хабарників була у Державній фіскальній службі.

      Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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      Підозру у корупції повідомили 21-му працівнику податкових органів Державної фіскальної служби. Також звістку про підозру отримали 10 співробітників Державної міграційної служби та 10 суддів. 

      Загалом в Україні за період 2015-2018 років вдалося викрити 2 тисячі 443 корупційних злочини. У 2018 році слідчі СБУ зробили 10 тисяч 931 кримінальних проваджень для 2 тисяч 699 осіб.

      Нагадаємо, що з початку 2019 року за корупцію складено більше ста протоколівГроші вимагали за вирішення земельних питань, видачу певних документів, виконання умов договорів. Суми неправомірної вигоди коливалися від 8 тисяч гривень до 21 тисячі доларів. Затримали хабарників у Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях.

       

      Теги: Новини України Гроші Новини політики Корупція Судді СБУ Державна фіскальна служба Державна міграційна служба
      Джерело: 24 Канал
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