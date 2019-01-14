Скільки за рік в Україні викрито корупційних злочинів: офіційні цифри

В Україні впродовж 2018 року викрили 564 випадки корупції. Найбільша кількість хабарників була у Державній фіскальній службі.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Підозру у корупції повідомили 21-му працівнику податкових органів Державної фіскальної служби. Також звістку про підозру отримали 10 співробітників Державної міграційної служби та 10 суддів.

Загалом в Україні за період 2015-2018 років вдалося викрити 2 тисячі 443 корупційних злочини. У 2018 році слідчі СБУ зробили 10 тисяч 931 кримінальних проваджень для 2 тисяч 699 осіб.

Нагадаємо, що з початку 2019 року за корупцію складено більше ста протоколів. Гроші вимагали за вирішення земельних питань, видачу певних документів, виконання умов договорів. Суми неправомірної вигоди коливалися від 8 тисяч гривень до 21 тисячі доларів. Затримали хабарників у Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях.