Рада проголосувала за винагороду для викривачів корупції: деталі

Народні депутати внесли до порядку денного та ухвалили у першому читанні проєкт закону №1010 щодо викривачів корупції. Згідно з ним, люди, які допомагають розкривати корупційні злочин, зможуть отримати від держави винагороду.

За відповідні зміни до закону "Про запобігання корупції" проголосували 283 народних обранців. Законопроєкт раніше подав до парламенту президент Володимир Зеленський і позначив його як невідкладний.

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Законодавчі новації передбачають винагороду в межах 10% від суми відшкодування державі збитків або розміру хабаря. Окрім того, держава гарантуватиме викривачам та їх близьким право на безоплатну правову допомогу та конфіденційність.

До уваги! Законопроєкт передбачає, що право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, завдані державі збитки від якого у п'ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.



Розмір винагороди має визначати суд у межах 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину. Розмір винагороди не може перевищувати 3 тисяч мінімальних заробітних плат.

Крім того, парламент підтримав підготовку закону президента до другого читання за скороченою процедурою.

Як у світі винагороджують викривачів корупції? Приміром, у США, згідно з законом, викривачі отримують 15 – 25% від вилученої суми. Тобто були випадки, коли людина отримувала мільйони за повідомлення про факт корупції. Там також надійно захищають викривачів.



А ось у Південній Кореї, за потреби, держава охороняє не лише будинок викривача, а й цілий квартал, де живе він чи його родичі.