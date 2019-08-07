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      Не всі депутати від "Слуги народу" прагнуть зняти депутатську недоторканність, – Арахамія

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      Президент Зеленський обіцяв, що недоторканність з депутатів знімуть
      Президент Зеленський обіцяв, що недоторканність з депутатів знімуть / "Радіо Свобода"

      10-15 відсотків майбутніх депутатів від "Слуги народу" (особливо серед тих, хто пройшов до Ради по одномандатних округах) не підтримують ідею зняття депутатської недоторканності. Однак позиція фракції в цьому питанні буде жорсткою.

      Кандидати у депутати від "Слуги народу" підтримували майбутній закон про зняття депутатської недоторканності і підписували меморандум про це.

      Читайте також: Рябошапка назвав перші законопроекти, які розгляне нова Рада

      Та під час навчання у Трускавці дехто вже заявив, що цей крок потрібно переглянути – про це розповів потенційний глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія в інтерв'ю "Радіо НВ".

      Їх 10-15% серед мажоритарників. Серед списочників таких набагато менше. А мажоритарники (говорять – 24 канал): "Це мій округ, мої люди, за мене проголосували. Чому я повинен бути підзвітним?" Я думаю, що ми просто з цим будемо працювати. Нам дуже важлива підтримка суспільства, 
      – розповів Арахамія.

      Сам він виступає за те, щоб нардепів можна було притягати до відповідальності за кримінальні порушення, але не за політичні висловлювання і політичні рішення – так званий індемнітет.

      Також Давид Арахамія назвав чотирьох головних претендентів на посаду прем'єр-міністра України.

      Позиція фракції ж щодо прийняття закону про зняття депутатської недоторканності буде жорсткою: цей закон парламент нового скликання буде переглядати одним з перших. Як, до слова, і закон про імпічмент президента.

      Інтерв'ю можна подивитися і послухати тут:

      На парламентських виборах в Україні президентська партія "Слуга народу" перемогла, вона матиме 254 депутати у Раді – найбільшу фракцію, здатну сформувати монобільшість.

      Слуга
      Яка партія та скільки мандатів у новообраній Раді отримає / Інфографіка 24 каналу

      Детальніше про навчання новообраних депутатів від "Слуги народу" у Трускавці читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада Законодавство
      Джерело: 24 канал
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