05:06
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Не все депутаты от "Слуги народа" стремятся снять депутатскую неприкосновенность, – Арахамия

      363 Читати новину українською
      Президент Зеленский обещал, что неприкосновенность с депутатов снимут
      Президент Зеленский обещал, что неприкосновенность с депутатов снимут / "Радио Свобода"

      10-15 процентов будущих депутатов от "Слуги народа" (особенно среди тех, кто прошел в Раду по одномандатным округам) не поддерживают идею снятия депутатской неприкосновенности. Однако позиция фракции в этом вопросе будет жесткой.

      Кандидаты в депутаты от "Слуги народа" поддерживали будущий закон о снятии депутатской неприкосновенности и подписывали меморандум об этом.

      Читайте также: Рябошапка назвал первые законопроекты, которые рассмотрит новая Рада

      Но во время учебы в Трускавце кое-кто уже заявил, что этот шаг нужно пересмотреть – об этом рассказал потенциальный глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в интервью "Радио НВ".

      Их 10-15% среди мажоритарщиков. Среди списочников таких гораздо меньше. А мажоритарщики (говорят – 24 канал): "Это мой округ, мои люди, меня проголосовали. Почему я должен быть подотчетным?" Я думаю, что мы просто с этим будем работать. Нам очень важна поддержка общества,
      – рассказал Арахамия.

      Сам он выступает за то, чтобы нардепов можно было привлечь к ответственности за уголовные нарушения, но не за политические высказывания и политические решения – так называемый индемнитет.

      Также Давид Арахамия назвал четырех главных претендентов на должность премьер-министра Украины.

      Позиция фракции же о принятии закона о снятии депутатской неприкосновенности будет жесткой: этот закон парламент нового созыва будет рассматривать одним из первых. Как, к слову, и закон об импичменте президента.

      Интервью можно посмотреть и послушать здесь:

      На парламентских выборах в Украине президентская партия "Слуга народа" победила, она будет иметь 254 депутата в Раде – наибольшую фракцию, способную сформировать монобольшинство.

      Слуга
      Какая партия и сколько мандатов в новоизбранной Раде получит / Инфографика 24 канала

      Подробнее об обучении вновь избранных депутатов от "Слуги народа" в Трускавце читайте в материале 24 канала.

      blog_ava
      54-летняя Элизабет Херли обнажила грудь в бассейне: пикантное фото
      8 августа
      383
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Законодательство
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 7 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      510
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 430
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 873
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      61
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 279
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук