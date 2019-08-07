Не все депутаты от "Слуги народа" стремятся снять депутатскую неприкосновенность, – Арахамия

10-15 процентов будущих депутатов от "Слуги народа" (особенно среди тех, кто прошел в Раду по одномандатным округам) не поддерживают идею снятия депутатской неприкосновенности. Однако позиция фракции в этом вопросе будет жесткой.

Кандидаты в депутаты от "Слуги народа" поддерживали будущий закон о снятии депутатской неприкосновенности и подписывали меморандум об этом.

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Но во время учебы в Трускавце кое-кто уже заявил, что этот шаг нужно пересмотреть – об этом рассказал потенциальный глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в интервью "Радио НВ".

Их 10-15% среди мажоритарщиков. Среди списочников таких гораздо меньше. А мажоритарщики (говорят – 24 канал): "Это мой округ, мои люди, меня проголосовали. Почему я должен быть подотчетным?" Я думаю, что мы просто с этим будем работать. Нам очень важна поддержка общества,

– рассказал Арахамия.

Сам он выступает за то, чтобы нардепов можно было привлечь к ответственности за уголовные нарушения, но не за политические высказывания и политические решения – так называемый индемнитет.

Также Давид Арахамия назвал четырех главных претендентов на должность премьер-министра Украины.

Позиция фракции же о принятии закона о снятии депутатской неприкосновенности будет жесткой: этот закон парламент нового созыва будет рассматривать одним из первых. Как, к слову, и закон об импичменте президента.

Интервью можно посмотреть и послушать здесь:

На парламентских выборах в Украине президентская партия "Слуга народа" победила, она будет иметь 254 депутата в Раде – наибольшую фракцию, способную сформировать монобольшинство.



Какая партия и сколько мандатов в новоизбранной Раде получит / Инфографика 24 канала

Подробнее об обучении вновь избранных депутатов от "Слуги народа" в Трускавце читайте в материале 24 канала.