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      "Слуги народа" завершили обучение в Трускавце: как это было – фото

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      Депутаты "Слуги народа" завершили курсы молодого парламентария
      Депутаты "Слуги народа" завершили курсы молодого парламентария / Фото с Facebook Богдана Яременко

      Восьмидневные тренинги будущих депутатов от партии "Слуга народа" в Трускавце заканчиваются. За это время политики знакомились, учились, развлекались. Не забывали "Слуги народа" и делиться фотографиями и впечатлениями в социальных сетях.

      Финиширует обучения зе!депутатов. Уставшая, но счастливая, подписала фото Марина Бардина.

      Интересно: Школа депутатов: чего слуг народа учат в Трускавце

      Коллектив отеля "Риксос Прикарпатье", в котором жили и учились народные депутаты, уже успел поблагодарить "слуг народа". Организаторы выразили надежду, что будущие парламентарии в Верховной Раде Украины максимально используют все полученные знания для того, чтобы улучшить жизнь украинцев и сделать нашу страну мирной, богатой и успешной.
       
       
      В партии тоже не скупились на похвалу для отеля и его работников. Там заверили, что полученные знания усваивались еще лучше именно благодаря гостеприимной встрече.

      Во время учений, уже состоялось определенное разделение на парламентские комитеты. Так, например, Александр Ткаченко поделился фотографией с потенциальным комитетом по вопросам гуманитарной политики. Кроме него на фото попали Анатолий Костюх, Никита Потураев, Сергей Швец, Марина Бардина, Александр Санченко, Андрей Боблях, Лиза Богуцкая, и Дмитрий Налетов.

      За время обучения Роман Грищук успел найти аж 250 новых друзей в Facebook. Адреса страниц своих коллег он "слил" в сеть.

      Делились депутаты и фотографиями с президентом, который приезжал в Трускавец. Георгий Мазурашу поделился наблюдением, что желания сделать совместное фото с предыдущими президентами, кроме Леонида Кравчука, у него не было.

      А утренние пробежки в Трускавце уже стали определенной традицией.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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