"Слуги народа" завершили обучение в Трускавце: как это было – фото

Восьмидневные тренинги будущих депутатов от партии "Слуга народа" в Трускавце заканчиваются. За это время политики знакомились, учились, развлекались. Не забывали "Слуги народа" и делиться фотографиями и впечатлениями в социальных сетях.

Финиширует обучения зе!депутатов. Уставшая, но счастливая, подписала фото Марина Бардина.

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Коллектив отеля "Риксос Прикарпатье", в котором жили и учились народные депутаты, уже успел поблагодарить "слуг народа". Организаторы выразили надежду, что будущие парламентарии в Верховной Раде Украины максимально используют все полученные знания для того, чтобы улучшить жизнь украинцев и сделать нашу страну мирной, богатой и успешной.

В партии тоже не скупились на похвалу для отеля и его работников. Там заверили, что полученные знания усваивались еще лучше именно благодаря гостеприимной встрече.

Во время учений, уже состоялось определенное разделение на парламентские комитеты. Так, например, Александр Ткаченко поделился фотографией с потенциальным комитетом по вопросам гуманитарной политики. Кроме него на фото попали Анатолий Костюх, Никита Потураев, Сергей Швец, Марина Бардина, Александр Санченко, Андрей Боблях, Лиза Богуцкая, и Дмитрий Налетов.

За время обучения Роман Грищук успел найти аж 250 новых друзей в Facebook. Адреса страниц своих коллег он "слил" в сеть.

Делились депутаты и фотографиями с президентом, который приезжал в Трускавец. Георгий Мазурашу поделился наблюдением, что желания сделать совместное фото с предыдущими президентами, кроме Леонида Кравчука, у него не было.

А утренние пробежки в Трускавце уже стали определенной традицией.