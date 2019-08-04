"Слуги народа" завершили обучение в Трускавце: как это было – фото
Восьмидневные тренинги будущих депутатов от партии "Слуга народа" в Трускавце заканчиваются. За это время политики знакомились, учились, развлекались. Не забывали "Слуги народа" и делиться фотографиями и впечатлениями в социальных сетях.
Финиширует обучения зе!депутатов. Уставшая, но счастливая, подписала фото Марина Бардина.
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Во время учений, уже состоялось определенное разделение на парламентские комитеты. Так, например, Александр Ткаченко поделился фотографией с потенциальным комитетом по вопросам гуманитарной политики. Кроме него на фото попали Анатолий Костюх, Никита Потураев, Сергей Швец, Марина Бардина, Александр Санченко, Андрей Боблях, Лиза Богуцкая, и Дмитрий Налетов.
За время обучения Роман Грищук успел найти аж 250 новых друзей в Facebook. Адреса страниц своих коллег он "слил" в сеть.
Делились депутаты и фотографиями с президентом, который приезжал в Трускавец. Георгий Мазурашу поделился наблюдением, что желания сделать совместное фото с предыдущими президентами, кроме Леонида Кравчука, у него не было.
А утренние пробежки в Трускавце уже стали определенной традицией.