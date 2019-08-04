19:15
4 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ СЛУГА НАРОДУ АНДРІЙ БОГДАН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Навального. Залізна армія Лукашенка
      Вєсті Кремля
      19:17, 3 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Ляшко захищає Кличка. Політичне підлобузництво від Авакова
      Вєсті.UA
      18:23, 3 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ СЛУГА НАРОДУ АНДРІЙ БОГДАН

      "Слуги народу" завершили навчання у Трускавці: як це було – фото

      285 Читать новость на русском
      Депутати "Слуги народу" завершили курси молодого парламентаря
      Депутати "Слуги народу" завершили курси молодого парламентаря / Фото з Facebook Богдана Яременка

      Восьмиденні тренінги майбутніх депутатів від партії "Слуга народу" у Трускавці завершуються. За цей час політики знайомилися, навчалися, розважалися. Не забували "Слуги народу" і ділитися фотографіями та враженнями у соціальних мережах.

      Фінішує навчання зе!депутатів. Втомлена, але щаслива, підписала фото Марина Бардіна.

      Цікаво: Школа депутатів: чого слуг народу навчають у Трускавці

      Колектив готелю "Ріксос Прикарпаття", у якому жили і навчалися народні депутати, вже встиг подякувати "слугам народу". Організатори висловили сподівання, що майбутні парламентарі у Верховній Раді України максимально використають всі набуті знання для того, щоб покращити життя українців і зробити нашу країну мирною, заможною та успішною.
       
       
      У партії теж не скупились на похвалу для готелю та його працівників. Там запевнили, що здобуті знання засвоювались ще краще саме завдяки гостинній зустрічі.

      Під час навчань, вже відбувся певний розподіл на парламентські комітети. Так, наприклад, Олександр Ткаченко поділився світлиною з потеніцйним комітетом з питань гуманітарної політики. Крім нього на фото потрапили Анатолій Костюх, Микита Потураєв, Сергій Швець, Марина Бардіна, Олександр Санченко, Андрій Боблях, Ліза Богуцька, та Дмитро Нальотов.

      За час навчання Роман Грищук встиг знайти аж 250 нових друзів у Facebook. Адреси сторінок своїх колег він "злив" у мережу.

      Ділились депутати і фотографіями з президентом, який приїздив у Трускавець. Георгій Мазурашу поділився спосетереженням, що бажання зробити спільне фото з попередніми президентами, окрім Леоніда Кравчука, у нього не було.

      А ранкові пробіжки у Трускавці вже стали певною традицією.

      Результати виборів, Верховна Рада, розподіл місць
      Як розподіляться місця у Верховній Раді / інфографіка 24 каналу
      blog_ava
      Топ-трансфери літа 2019: онлайн
      сьогодні
      6243
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Українці самі в себе крадуть історію, або Чому чорні археологи дійсно важлива проблема
      сьогодні , 19:00 Українці самі в себе крадуть історію, або Чому чорні археологи дійсно важлива проблема
      Олекса Коба 57
      Скандал з партією "Свобода": як націоналісти пов'язані з агентурою Кремля
      сьогодні , 17:00 Скандал з партією "Свобода": як націоналісти пов'язані з агентурою Кремля
      Дмитро Гнап 2427
      Путешествие из Луганска в Крым: денег, собранных за год, не хватит ни на что
      сьогодні , 16:00 Путешествие из Луганска в Крым: денег, собранных за год, не хватит ни на что
      Ольга Черненко 1123
      "Убийство выстрелами в упор, головы, разбитые прикладами", – ужасы ГУЛАГа глазами женщины
      сьогодні , 12:00 "Убийство выстрелами в упор, головы, разбитые прикладами", – ужасы ГУЛАГа глазами женщины
      Максим Мирович 1619
      В Україні відзначають День Повітряних Сил: привітання від Зеленського та інших політиків
      сьогодні , 11:41 В Україні відзначають День Повітряних Сил: привітання від Зеленського та інших політиків
      712
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук