"Слуги народу" завершили навчання у Трускавці: як це було – фото

Восьмиденні тренінги майбутніх депутатів від партії "Слуга народу" у Трускавці завершуються. За цей час політики знайомилися, навчалися, розважалися. Не забували "Слуги народу" і ділитися фотографіями та враженнями у соціальних мережах.

Фінішує навчання зе!депутатів. Втомлена, але щаслива, підписала фото Марина Бардіна.

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Колектив готелю "Ріксос Прикарпаття", у якому жили і навчалися народні депутати, вже встиг подякувати "слугам народу". Організатори висловили сподівання, що майбутні парламентарі у Верховній Раді України максимально використають всі набуті знання для того, щоб покращити життя українців і зробити нашу країну мирною, заможною та успішною.

У партії теж не скупились на похвалу для готелю та його працівників. Там запевнили, що здобуті знання засвоювались ще краще саме завдяки гостинній зустрічі.

Під час навчань, вже відбувся певний розподіл на парламентські комітети. Так, наприклад, Олександр Ткаченко поділився світлиною з потеніцйним комітетом з питань гуманітарної політики. Крім нього на фото потрапили Анатолій Костюх, Микита Потураєв, Сергій Швець, Марина Бардіна, Олександр Санченко, Андрій Боблях, Ліза Богуцька, та Дмитро Нальотов.

За час навчання Роман Грищук встиг знайти аж 250 нових друзів у Facebook. Адреси сторінок своїх колег він "злив" у мережу.

Ділились депутати і фотографіями з президентом, який приїздив у Трускавець. Георгій Мазурашу поділився спосетереженням, що бажання зробити спільне фото з попередніми президентами, окрім Леоніда Кравчука, у нього не було.

А ранкові пробіжки у Трускавці вже стали певною традицією.