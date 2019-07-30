Школа депутатів: чого слуг народу навчають у Трускавці

У Трускавці в санаторно-готельному комплексі "Ріксос" у школі "Зе!Депутата" активно навчають майбутніх депутатів партії "Слуга народу". Для чого потрібне це навчання та що воно дасть українцям – розбирались журналісти 24 каналу.

Протягом тижня – до 4 серпня – викладачі Київської школи економіки і українські економісти навчатимуть їх державному управлінню, зокрема безпеці, обороні, макроекономіці, інфраструктурі, оподаткуванню.

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Після того, як президент Київської школи економіки Тимофій Милованов повідомив про навчання "слуг народу", жарти щодо його результативності почали з’являтися скрізь.

Що це за навчання та наскільки ефективним воно може бути – розбирали журналісти 24 каналу.

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Кого вчать у таборі для народних депутатів?

Майбутніх депутатів від "Слуги народу". Зрештою, більшість у парламенті буде належати їм.



Результати парламентських виборів в інфографіці

Загалом на "Школу" приїхали близько 250 обранців. У тому числі ті кандидати зі списку партії, які поки що у парламент не проходять, але мають шанс там опинитись, якщо кілька людей з прохідної частини списку підуть у виконавчу владу. За словами бізнес-тренера Олексія Чорного, у тренінгу вирішили взяти участь не всі представники партії, але більша їх частина. Решта відмовилися через особисті причини.

Всіх учасників тренінгу розділено на 30 груп по 8-10 осіб. Заняття відбуваються з 8:30 до 21 години, з трьома перервами по 20 хвилин та коротким обідом.

Хто вчить народних депутатів?

22 інструктори та 12 модераторів. Всі ці люди допомагають їм опановувати нові навички під час навчального інтенсиву. І все це – люди які знаються на тому, про що вони будуть розказувати.

Серед авторитетів, які читатимуть лекції, – головний митник країни Максим Нефьодов, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, керівниця проекту "Індекс моніторингу реформ" у VoxUkraine Тетяна Тищук, директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Сергій Ніколайчук, колишній міністр фінансів та віце-прем'єр Віктор Пинзеник, в. о. директора "ProZorro" Олексій Соболєв і співзасновник "ProZorro" Олександр Стародубцев.

Чому вчать нардепів у Трускавці?

Головним чином – думати і розуміти. Дуже посиленими темпами. Сам Милованов написав, що інтенсив буде жорстким і насиченим.

Курс розбитий на три програми: основну, факультативну і вечірню. На факультативній програмі "Слугам народу" розповідають про засади прийняття рішень. Вечірня програма буде розвивати "гнучкі навички" (soft skills). В основній програмі депутатів навчають технологіям політичного процесу.

В Трускавці в понеділок було гаряче. Журналісти полювали на новообраних депутатів із запитаннями "Хто написав гімн?", "... Опубліковано Roksolana Pidlasa Понеділок, 29 липня 2019 р.

Крім того, вони зможуть за допомогою експертів зорієнтуватись у роботі секторальних напрямків: енергетика, соціальна політика, освіта, інфраструктура, безпека і оборона, податки та інші важливі речі. Які влаштовані набагато складніше, ніж може видатись на перший погляд.

Хто оплачує навчання?

Партія "Слуга народу". Скільки коштуватиме це задоволення – наразі невідомо. Милованов наголосив, що вартість програми навчання – комерційна таємниця. Скільки витратила партія – можна буде дізнатись з її офіційного звіту на сайті НАЗК.

Проживання, судячи із місця проведення заходу, точно коштуватиме не дешево. Навчання проводиться на базі найдорожчого готелю Трускавця – Rixos Prykarpattya. Щоправда, у партії пояснили, що зупинились на цьому місці не через любов до розкошів, а тому що більше не було де.

Вартість одного номера зараз там починається від 3200 гривень за добу.



Вартість одного номера готелю із напівпансіоном



Вартість одного номера із повним пансіоном

Сім днів інтенсивної підготовки для "слуг народу", обійдуться партії орієнтовно у 2,5 мільйона гривень. Це – лише за проживання. Плюс – вартість трансферу (вартість квитків на потяг у цьому напрямку коливається від 222 до 1453 грн).

Що дає це навчання?

Тут все залежить від того, про кого ми говоримо. Керівник аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник пояснив 24 каналу, що коли ми говоримо про наслідки, треба пам’ятати, що для кожної конкретної групи інтересів наслідки будуть різні.

"Якщо ми говоримо про "Слугу народу", як бренд, то наслідки будуть позитивні. Суспільство толерує всіляким формам навчання, аби не за державний кошт. Якщо ми говоримо про людей, то, на моє глибоке переконання, якщо людина не змогла отримати вищу освіту до певного періоду, то її хоч в Гарвард відправляй – толку не буде. Якщо ми говоримо про фракцію "Слуги народу", то наслідків не буде жодних, адже навчання не відобразиться на ефективності її роботи", – зазначив він.

Втім, деякі загальні бонуси від всього, що зараз відбувається у Трускавці, все ж можна виокремити.

• Тімбілдінг

Політолог Олексій Мінаков вважає, що навчання матиме позитивний вплив на всіх його учасників, незалежно від того, скільки воно триватиме. "Є питання щодо ефективності цих зборів. Очевидно, що ключова їхня мета – це не навчити чогось депутатів за тиждень, а це, перш за все, тімбілдінг. Організували їх виключно заради того, аби вони хоча б познайомилися і потім не було курйозів", – сказав він.

Експерт "Інституту демократії ім. Пилипа Орлика" Сергій Рачинський додав, що саме це і буде головним результатом навчання. "Жодних помітних наслідків така школа не матиме. Головним результатом таких навчань буде знайомство депутатів одне з одним і визначення неформальних лідерів серед них", – сказав він.

Важливим буде також певне тестування інтелектуальних і вербальних навичок депутатів. Це може бути корисним для визначення майбутніх спікерів, яким буде дозволено доносити позицію партії в залі засідань і для преси,

– додав Рачинський.

• Щеплення від популізму

Будь-який інтенсив від Київської школи економіки дає розуміння про те, як насправді працюють державні механізми і стимулюють активне мислення. Тому дійсно існує вірогідність того, що хоча б частина із слухачів цієї школи зрозуміє, наскільки шкідливим в масштабах держави є популізм.

Тренер команд народних депутатів програми USAID РАДА Юрій Трачук у коментарі 24 каналу нагадав, що українці прагнули перезавантаження влади. Вони його отримали. Це означає, що вперше обрані народні депутати насправді потребують знань та коучингу.

Маємо шанс на формування парламентаризму, спраглого до знань, пошуку нових рішень. Оскільки без розуміння економічних процесів неможливо забезпечити сталий розвиток країни та її територій, тому, так, все логічно: слід добре засвоїти засади економічної політики. Тоді й поменшає популізму та демагогії. Натомість, більше буде конструктиву та командного розуміння,

– сказав він.

• Курс молодого бійця

Всі учасники навчання отримають хоч приблизне, але все ж уявлення про те, з чим їм доведеться працювати наступні п’ять років.

Представниця Інституту національної політики Марина Багрова каже, що це навчання має своєю метою дати новоспеченим депутатам лише загальні знання про те, що таке Конституція і закони, Верховна Рада і як вона функціонує, чим відрізняється "комітет" від "комісії".

І, за її словами, вивчення біографій, освіти, життєвого і професійного шляху новоспечених депутатів партії "Слуга Народу" свідчить про те, що така ініціатива додаткової теоретичної підготовки народних депутатів просто необхідна. Однак, на думку Багрової, пропонованих обсягів знань про парламентаризм та додаткової теоретичної підготовки народних депутатів для більшості з них явно недостатньо.

Депутати, які мають вищу юридичну освіту і стаж роботи з юридичної спеціальності, повинні без проблем освоїти теоретичний депутатський курс. Для депутатів, які не мають навіть базової вищої освіти та ніколи не стикалися з органами влади, необхідне викладання спеціального курсу теоретичної підготовки з включенням у нього основ правознавства, а також теорії держави і права. Спеціальний курс для більшості народних обранців повинен тривати в межах від півроку до дев'яти місяців, як-то кажуть без відриву від виробництва,

– додала вона.

Наскільки необхідним було це навчання?

Насправді – необхідним. Депутат, який навчений хоч чомусь заздалегідь, кращий за депутата, який приходить до парламенту взагалі без підготовки. Експерт Агентства з питань електронного уряду України Яніка Мерило дотримується тієї ж думки – краще тиждень у Трускавці, аніж нічого.

З іншого боку, аби навчити новообраних депутатів азам парламентської роботи їхати у Трускавець було необов’язковим. Микола Мельник нагадав, що при Верховній Раді і так існує Інститут законодавства, де кожен нардеп та його помічник можуть пройти відповідні курси законотворчої діяльності, і це – нормальний процес.

Провідний науковий співробітник Інституту історії України Андрій Мартинов вважає, що Академія державного управління при Президентові України здатна більш фахово провести курс "молодого депутата", щоправда, за умови, що такий депутат має хоча б одну вищу освіту.

"Державне управління як будь-яке систематизоване наукове знання потребує системних зусиль задля засвоєння і застосування на практиці. Але така "консервативна" точка зору вкрай непопулярна серед "напівінтелігенції", яка переконана, що усі знання можна "загуглити". Тренінг може "навчити як", але не може "навчити що" робити", – додав він.

Разом з тим, всі опитані 24 каналом експерти так чи інакше сходяться на думці, що постійне навчання та додаткова підготовка народних депутатів у будь-якому випадку потрібні, незалежно від виборів.