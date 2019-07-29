З'їзд партії "Слуга народу" в Трускавці: як відбуваються навчання

У курортному Трускавці розпочала свою роботу школа народного депутата для представників партії "Слуга Народу". Обіцяли насичений та жорсткий графік. Тож чому навчатимуть та чи розпочались лекції дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

В перший день тижневого інтенсиву майбутні народні депутати вивчатимуть основи самоврядування. За вчителів матимуть викладачів Київської школи економіки та відомих українських економістів. Тематики охоплять інфраструктуру, безпеку, оборону та кілька інших сфер.

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Майбутніх нардепів поділять на комітети, аби вчилися працювати, як у Верховній Раді. Також вони можуть обрати собі специфіку, над якою хотіли б попрацювати під час тижня навчань.



З'їзд партії "Слуга народу"

За ці сім днів кожен із учасників має підготувати кілька документів. Серед яких: стратегія розвитку держави, законопроект та методика його втілення.

У партії зазначають, що цей тиждень стане першим із низки навчань, які планують провести для майбутніх нардепів.

Відео: майбутні нардепи з'їжджаються до Трускавця

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