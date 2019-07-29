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      З'їзд партії "Слуга народу" в Трускавці: як відбуваються навчання

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      Партія "Слуга народу"
      Партія "Слуга народу" / znaj.ua

      У курортному Трускавці розпочала свою роботу школа народного депутата для представників партії "Слуга Народу". Обіцяли насичений та жорсткий графік. Тож чому навчатимуть та чи розпочались лекції дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

      В перший день тижневого інтенсиву майбутні народні депутати вивчатимуть основи самоврядування. За вчителів матимуть викладачів Київської школи економіки та відомих українських економістів. Тематики охоплять інфраструктуру, безпеку, оборону та кілька інших сфер.

      Читайте також: У партії "Слуга народу" хочуть замінити державні адміністрації

      Майбутніх нардепів поділять на комітети, аби вчилися працювати, як у Верховній Раді. Також вони можуть обрати собі специфіку, над якою хотіли б попрацювати під час тижня навчань.

      З'їзд партії
      З'їзд партії "Слуга народу"

      За ці сім днів кожен із учасників має підготувати кілька документів. Серед яких: стратегія розвитку держави, законопроект та методика його втілення.

      У партії зазначають, що цей тиждень стане першим із низки навчань, які планують провести для майбутніх нардепів.

      Відео: майбутні нардепи з'їжджаються до Трускавця

      Дивіться пряме включення кореспондента 24 каналу:

       

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      Теги: Новини України Слуга народу Новини політики Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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