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      Кто будет премьер-министром: Арахамия озвучил "шорт-лист" от "Слуги народа"

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      Гройсмана в "шорт-листе" кандидатов от "Слуги народа" нет
      Гройсмана в "шорт-листе" кандидатов от "Слуги народа" нет / liga.net

      Наиболее вероятный глава фракции "Слуги народа" в новоизбранной Верховной Раде Давид Арахамия назвал четырех главных претендентов на должность премьер-министра Украины.

      В интервью "Радио НВ" Давид Арахамия выразил отношение "Слуги народа" к возможным кандидатурам на ключевые должности в стране.

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      В частности, по спикеру Верховной Рады  безальтернативным кандидатом будет Дмитрий Разумков. А вот относительно других должностей  есть сомнения. Например, генпрокурором, что наиболее реально, будет Руслан Рябошапка (сейчас  заместитель председателя Офиса Президента), но есть и другие кандидаты.

      На должность премьера же есть несколько реальных претендентов.

      У нас есть шорт-лист. В нем Андрей Коболев, Юрий Витренко, Алексей Гончарук и Владислав Рашкован,
       отметил Арахамия

      ► Андрей Коболев  председатель правления НАК "Нафтогаз Украина".
      ► Юрий Витренко  исполнительный директор "Нафтогаза".
      ► Алексей Гончарук  заместитель председателя Офиса Президента по экономическим вопросам.
      ► Владислав Рашкован  исполнительный директор Международного валютного фонда.

      Видео полного интервью Давида Арахамии "Радио НВ":


      Кто претендует на топ-должности в Украине: смотрите видео

       

       

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      Автор: Людмила Кушнир, Егор Скорина, Оксана Тропотяга
      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Слуга народа Андрій Коболев
      Источник: 24 канал
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