Кто будет премьер-министром: Арахамия озвучил "шорт-лист" от "Слуги народа"
Наиболее вероятный глава фракции "Слуги народа" в новоизбранной Верховной Раде Давид Арахамия назвал четырех главных претендентов на должность премьер-министра Украины.
В интервью "Радио НВ" Давид Арахамия выразил отношение "Слуги народа" к возможным кандидатурам на ключевые должности в стране.
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В частности, по спикеру Верховной Рады – безальтернативным кандидатом будет Дмитрий Разумков. А вот относительно других должностей – есть сомнения. Например, генпрокурором, что наиболее реально, будет Руслан Рябошапка (сейчас – заместитель председателя Офиса Президента), но есть и другие кандидаты.
На должность премьера же есть несколько реальных претендентов.
У нас есть шорт-лист. В нем Андрей Коболев, Юрий Витренко, Алексей Гончарук и Владислав Рашкован,
– отметил Арахамия
► Андрей Коболев – председатель правления НАК "Нафтогаз Украина".
► Юрий Витренко – исполнительный директор "Нафтогаза".
► Алексей Гончарук – заместитель председателя Офиса Президента по экономическим вопросам.
► Владислав Рашкован – исполнительный директор Международного валютного фонда.
Видео полного интервью Давида Арахамии "Радио НВ":
Кто претендует на топ-должности в Украине: смотрите видео