Наиболее вероятный глава фракции "Слуги народа" в новоизбранной Верховной Раде Давид Арахамия назвал четырех главных претендентов на должность премьер-министра Украины.

В интервью "Радио НВ" Давид Арахамия выразил отношение "Слуги народа" к возможным кандидатурам на ключевые должности в стране.

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В частности, по спикеру Верховной Рады – безальтернативным кандидатом будет Дмитрий Разумков. А вот относительно других должностей – есть сомнения. Например, генпрокурором, что наиболее реально, будет Руслан Рябошапка (сейчас – заместитель председателя Офиса Президента), но есть и другие кандидаты.

На должность премьера же есть несколько реальных претендентов.

У нас есть шорт-лист. В нем Андрей Коболев, Юрий Витренко, Алексей Гончарук и Владислав Рашкован,

– отметил Арахамия

► Андрей Коболев – председатель правления НАК "Нафтогаз Украина".

► Юрий Витренко – исполнительный директор "Нафтогаза".

► Алексей Гончарук – заместитель председателя Офиса Президента по экономическим вопросам.

► Владислав Рашкован – исполнительный директор Международного валютного фонда.

Видео полного интервью Давида Арахамии "Радио НВ":



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