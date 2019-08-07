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      Хто буде прем'єр-міністром: Арахамія озвучив "шорт-лист" від "Слуги народу"

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      Гройсмана у "шорт-листі" кандидатів від "Слуги народу" немає
      Гройсмана у "шорт-листі" кандидатів від "Слуги народу" немає / liga.net

      Найімовірніший глава фракції "Слуги народу" у новообраній Верховній Раді Давид Арахамія назвав чотирьох головних претендентів на посаду прем'єр-міністра України.

      У інтерв'ю "Радіо НВ" Давид Арахамія висловив ставлення "Слуги народу" до ймовірних кандидатур на ключові посади у країні.

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      Зокрема, щодо спікера Верховної Ради – безальтернативним кандидатом буде Дмитро Разумков. А от щодо інших посад – є сумніви. Наприклад, генпрокурором, найбільш реально, буде Руслан Рябошапка (зараз – заступник голови Офісу Президента), але є й інші кандидати.

      На посаду прем'єра ж є декілька реальних претендентів.

      У нас є шорт-лист. У ньому: Андрій Коболєв, Юрій Вітренко, Олексій Гончарук і Владислав Рашкован,
       зазначив Арахамія

      ► Андрій Коболєв голова правління НАК "Нафтогаз Україна".
      ► Юрій Вітренко виконавчий директор "Нафтогазу".
      ► Олексій Гончарук заступник голови Офісу Президента з економічних питань.
      ► Владислав Рашкован виконавчий директор Міжнародного валютного фонду.

      Відео повного інтерв'ю Давида Арахамії "Радіо НВ":

       

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Кабінет Міністрів України Андрій Коболєв
      Джерело: 24 канал
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