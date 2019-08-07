Хто буде прем'єр-міністром: Арахамія озвучив "шорт-лист" від "Слуги народу"

Найімовірніший глава фракції "Слуги народу" у новообраній Верховній Раді Давид Арахамія назвав чотирьох головних претендентів на посаду прем'єр-міністра України.

У інтерв'ю "Радіо НВ" Давид Арахамія висловив ставлення "Слуги народу" до ймовірних кандидатур на ключові посади у країні.

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Зокрема, щодо спікера Верховної Ради – безальтернативним кандидатом буде Дмитро Разумков. А от щодо інших посад – є сумніви. Наприклад, генпрокурором, найбільш реально, буде Руслан Рябошапка (зараз – заступник голови Офісу Президента), але є й інші кандидати.

На посаду прем'єра ж є декілька реальних претендентів.

У нас є шорт-лист. У ньому: Андрій Коболєв, Юрій Вітренко, Олексій Гончарук і Владислав Рашкован,

– зазначив Арахамія

► Андрій Коболєв – голова правління НАК "Нафтогаз Україна".

► Юрій Вітренко – виконавчий директор "Нафтогазу".

► Олексій Гончарук – заступник голови Офісу Президента з економічних питань.

► Владислав Рашкован – виконавчий директор Міжнародного валютного фонду.

Відео повного інтерв'ю Давида Арахамії "Радіо НВ":