Коломойський назвав двох своїх фаворитів на посаду прем’єра

Український олігарх Ігор Коломойський визначився із своїми фаворитами на посаду прем'єра-міністра України. Один із них заступник глави Офісу президента.

У лідерах в Коломойського виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, про це бізнесмен розповів російському виданню РБК.

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Окрім того, імпонує олігарху на цьому місті і гендиректор інвесткомпанії AYA Capital і заступник голови Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук.

Наразі крісло прем’єра – загадка. Президент України вже заявив, що на посаді прем'єра його команда бачить "гуру економіки" – незалежну, сильну людину з професійною освітою, яку поважають в Україні та на Заході.

Експерти зазначають, що наразі на Банковій лунає кілька прізвищ: Андрій Коболєв, Юрій Вітренко, Владислав Рашкован, Олександр Данилюк та інші.

Що відомо про кандидатів у прем'єри?Варто зазначити, що після появи версії про п'ятьох потенційних прем'єрів , яка прийшла в Україну зі США, з'явилася інформація про нового кандидата – заступника голови Офісу Президента Олексія Гончарука. До того ж, за словами політичних еспертів та журналістів, прем'єр-міністром може стати і керівник Офісу Президента Андрій Богдан.



Інформація про п'ятьох потенційних прем'єр-міністрів прийшла в Україну зі США