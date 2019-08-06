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      Компанія Коломойського виграла багатомільйонний тендер на авіаперевезення президента

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      Компанія Коломойського виграла тендер на авіаперевезення президента за 35,1 мільйона гривень
      Компанія Коломойського виграла тендер на авіаперевезення президента за 35,1 мільйона гривень / Українська правда

      Компанія "Роза вітрів", яку пов’язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського, виграла тендер на здійснення авіаперевезень перших осіб держави. Його сума – 35,1 мільйона гривень.

      Згідно з умовами тендеру, літерні перевезення (перших осіб держави) будуть здійснюватись у період до 31 грудня 2019 року, інформація є у системі Prozorro.

      Дивіться також: Як Коломойський став олігархом та чи справді він має вплив на Зеленського

      Кошти за перевезення потрібно буде надавати після надання послуг протягом 20 днів. Джерелом фінансування визначено державне авіаційне підприємство "Україна".

      За даними, поширеними у ЗМІ, компанію "Роза вітрів" пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, пише "Громадське". Офіційними засновниками компанії є ТОВ "Райдел", ТОВ "Ренлі" та дві кіпрські компанії.

      Польоти літер "А" (або літерні рейси) виконуються для перевезення повітряним транспортом вищих посадових осіб України, а також глав держав та урядів зарубіжних країн, які прибувають до України або перетинають її повітряний простір.

      Щодо самого "Приватбанку", то активи Коломойського далі під арештом. Так, Апеляційний суд Англії і Вельсу заслухав справу оскарження "Приватбанком" рішення першої інстанції Високого суду Лондона. Представники "Привату" подали апеляцію, тому що вважають хибним рішення щодо колишніх власників банку – Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Рішення суд оголосить наприкінці вересня – на початку жовтня.

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      Теги: Новини України авіація Новини політики Ігор Коломойський Президент України
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