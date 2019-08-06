Компанія Коломойського виграла багатомільйонний тендер на авіаперевезення президента

Компанія "Роза вітрів", яку пов’язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського, виграла тендер на здійснення авіаперевезень перших осіб держави. Його сума – 35,1 мільйона гривень.

Згідно з умовами тендеру, літерні перевезення (перших осіб держави) будуть здійснюватись у період до 31 грудня 2019 року, інформація є у системі Prozorro.

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Кошти за перевезення потрібно буде надавати після надання послуг протягом 20 днів. Джерелом фінансування визначено державне авіаційне підприємство "Україна".

За даними, поширеними у ЗМІ, компанію "Роза вітрів" пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, пише "Громадське". Офіційними засновниками компанії є ТОВ "Райдел", ТОВ "Ренлі" та дві кіпрські компанії.

Польоти літер "А" (або літерні рейси) виконуються для перевезення повітряним транспортом вищих посадових осіб України, а також глав держав та урядів зарубіжних країн, які прибувають до України або перетинають її повітряний простір.

Щодо самого "Приватбанку", то активи Коломойського далі під арештом. Так, Апеляційний суд Англії і Вельсу заслухав справу оскарження "Приватбанком" рішення першої інстанції Високого суду Лондона. Представники "Привату" подали апеляцію, тому що вважають хибним рішення щодо колишніх власників банку – Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Рішення суд оголосить наприкінці вересня – на початку жовтня.