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      Компания Коломойского выиграла многомиллионный тендер на авиаперевозки президента

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      Компания Коломойского выиграла тендер на авиаперевозки президента за 35,1 миллиона гривен
      Компания Коломойского выиграла тендер на авиаперевозки президента за 35,1 миллиона гривен / Украинская правда

      Компания "Роза ветров", которую связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, выиграла тендер на осуществление авиаперевозок первых лиц государства. Его сумма – 35,1 миллиона гривен.

      Согласно условиям тендера, литерные перевозки (первых лиц государства) будут осуществляться в период до 31 декабря 2019 года, информация есть в системе Prozorro.

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      Средства за перевозку нужно будет предоставлять после предоставления услуг в течение 20 дней.

      Источником финансирования определено государственное авиационное предприятие "Украина".

      По данным, распространенным в СМИ, компанию "Роза ветров" связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, пишет "Громадское". Официальными учредителями компании являются ООО "Райдел", ООО "Ренли" и две кипрские компании.

      Полеты букв "А" (или литерные рейсы) выполняются для перевозки воздушным транспортом высших должностных лиц Украины, а также глав государств и правительств зарубежных стран, которые прибывают в Украину или пересекают ее воздушное пространство.

      Что касается самого "Приватбанка", то активы Коломойского дальше под арестом. Так, Апелляционный суд Англии и Уэльса заслушал дело обжалования "Приватбанком" решения первой инстанции Высокого суда Лондона. Представители "Привата" подали апелляцию, потому что считают ошибочным решение о бывших владельцах банка – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Решение суд объявит в конце сентября – начале октября.

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      Теги: Новости Украины Новости политики авиация Президент Украины Игорь Коломойский
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