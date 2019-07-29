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      Активи Коломойського далі під арештом: на рішення суду доведеться зачекати

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      Суд завершив розгляд апеляції ПриватБанку на зняття всесвітнього арешту з активів Коломойського
      Суд завершив розгляд апеляції ПриватБанку на зняття всесвітнього арешту з активів Коломойського / Українська правда

      Апеляційний суд Англії і Вельсу заслухав справу оскарження "Приватбанком" рішення першої інстанції Високого суду Лондона. Представники "Привату" подали апеляцію, тому що вважають хибним рішення щодо колишніх власників банку – Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

      Слухання в Апеляційному суді Лондона проходило у відкритому режимі 5 днів, а рішення суд оголосить наприкінці вересня – на початку жовтня, повідомляє "НВ".

      Важливо: Апеляційний суд не зняв арешт з активів Коломойського у справі "Приватбанку"

      Всесвітній арешт на активи Коломойського і Боголобова буде діяти до моменту оголошення відповідного судового рішення. При цьому арешт активів розповсюджується і на низку компаній, які їм належать або які вони контролюють.

      Мовиться про компанії Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. А також Ukrtransitservice.

      Якщо ж суд ухвалить рішення на користь "Приватбанку", цей арешт активів буде подовжено і далі.

      Зазначимо, раніше юристи Коломойського повідомили, що Високий суд Лондона зняв арешт з його активів і з активів Боголюбова. Натомість у "Приватбанку" повідомили, що оскаржуватимуть це рішення і наразі арешт на активи Коломойського та Боголюбова залишається чинним.

      Хроніки справи у англійському суді: 

      • "Приватбанк" в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Боголюбова та шести їхніх компаній.
      • 20 грудня 2017 року суд в якості забезпечувального заходу видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників на суму більше $ 2,6 млрд.
      • Суд також зобов’язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.
      • Окрім того, суд зобов’язав фігурантів цієї справи витрачатимуть не більше 20 тисяч фунтів на тиждень.
      • Коломойський і Боголюбов оскаржили рішення Високого суду Лондона у березні 2018 року. Вони вимагали перенести процес в Швейцарію чи в Україні.

      Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?Він був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Після того, як у банківській системі країни сталася криза, уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

      Кабмін тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції та назвали націоналізацію незаконною.

      Як розгортаються події щодо "Приватбанку" в Україні?

      • Окружний адмінсуд Києва 18 квітня скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура порушувала норми законодавства.

      • 19 квітня стало відомо, що суд скасував рішення НБУ щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб.

      • 20 квітня Печерський суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

      • 26 квітня з'ясувалося, що Коломойський подав ще 5 позовів з метою скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.

      • 14 травня НБУ і "Приватбанк" виграли в суді позови до компаній, пов'язаних з українським олігархом Ігорем Коломойським, які вимагали через суд звільнити їх від зобов'язань на суми 2,6 мільярда гривень.

      Верховний суд України відмовився задовольняти скаргу "Приватбанку" та водночас зобов'язав виплатити 25 мільйонів гривень компанії Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

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      Теги: Новини України Новини політики Приватбанк Ігор Коломойський Гроші Судді Лондон Великобританія
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