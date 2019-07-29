Активи Коломойського далі під арештом: на рішення суду доведеться зачекати

Апеляційний суд Англії і Вельсу заслухав справу оскарження "Приватбанком" рішення першої інстанції Високого суду Лондона. Представники "Привату" подали апеляцію, тому що вважають хибним рішення щодо колишніх власників банку – Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Слухання в Апеляційному суді Лондона проходило у відкритому режимі 5 днів, а рішення суд оголосить наприкінці вересня – на початку жовтня, повідомляє "НВ".

Важливо: Апеляційний суд не зняв арешт з активів Коломойського у справі "Приватбанку"

Всесвітній арешт на активи Коломойського і Боголобова буде діяти до моменту оголошення відповідного судового рішення. При цьому арешт активів розповсюджується і на низку компаній, які їм належать або які вони контролюють.

Мовиться про компанії Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. А також Ukrtransitservice.

Якщо ж суд ухвалить рішення на користь "Приватбанку", цей арешт активів буде подовжено і далі.

Зазначимо, раніше юристи Коломойського повідомили, що Високий суд Лондона зняв арешт з його активів і з активів Боголюбова. Натомість у "Приватбанку" повідомили, що оскаржуватимуть це рішення і наразі арешт на активи Коломойського та Боголюбова залишається чинним.

Хроніки справи у англійському суді:

"Приватбанк" в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Боголюбова та шести їхніх компаній.

20 грудня 2017 року суд в якості забезпечувального заходу видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників на суму більше $ 2,6 млрд.

Суд також зобов’язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

Окрім того, суд зобов’язав фігурантів цієї справи витрачатимуть не більше 20 тисяч фунтів на тиждень.

Коломойський і Боголюбов оскаржили рішення Високого суду Лондона у березні 2018 року. Вони вимагали перенести процес в Швейцарію чи в Україні.

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?Він був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Після того, як у банківській системі країни сталася криза, уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".



Кабмін тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції та назвали націоналізацію незаконною.

Як розгортаються події щодо "Приватбанку" в Україні?

• Окружний адмінсуд Києва 18 квітня скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура порушувала норми законодавства.

• 19 квітня стало відомо, що суд скасував рішення НБУ щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб .

• 20 квітня Печерський суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

• 26 квітня з'ясувалося, що Коломойський подав ще 5 позовів з метою скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.

• 14 травня НБУ і "Приватбанк" виграли в суді позови до компаній, пов'язаних з українським олігархом Ігорем Коломойським, які вимагали через суд звільнити їх від зобов'язань на суми 2,6 мільярда гривень.

• Верховний суд України відмовився задовольняти скаргу "Приватбанку" та водночас зобов'язав виплатити 25 мільйонів гривень компанії Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.