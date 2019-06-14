17:47
14 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Стабільність Путіна. Хто зламав Медведєва
      Вєсті Кремля
      23:43, 13 червня
      Вєсті.UA: Як Смешко врятував українців від Гордона. Тарифний "Ералаш" від Зеленського
      Вєсті.UA
      21:38, 13 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Чи була в Союзі зброя суто радянська
      Згадати все
      17:06, 13 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP

      Суд зобов'язав "Приватбанк" виплатити Коломойському 25 мільйонів

      3216 Читать новость на русском
      Справа "Приватбанку"
      Справа "Приватбанку" / delo.ua

      Верховний суд України відмовився задовольняти скаргу "Приватбанку" та водночас зобов'язав виплатити компанії Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова 25 мільйонів гривень.

      Відповідне рішення з'явилося на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.  

      Читайте також: Як Коломойський став олігархом та чи справді він має вплив на Зеленського

      У чому полягала скарга "Приватбанку"

      Свого часу компанія "Акватера", власниками якої є Коломойський та Боголюбов, заплатила Нацбанку України 25 мільйонів гривень, аби погасити заборгованість банку за кредитом рефінансування. Компанія "Акватера" була однією з компанії-поручителів по кредитах "Приватбанку" до його націоналізації.

      А "Приватбанк" у суді намагався визнати стягнення на користь компанії "Акватера" 25 мільйонів гривень незаконним, однак Верховний суд України це рішення не підтримав.


      Суд зобов'язав "Приватбанк" виплатити Коломойському 25 мільйонів

      Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"

      "Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Після того, як у банківській системі країни сталася криза, уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

      Кабмін тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції та назвали націоналізацію незаконною.

      blog_ava
      Трійця 2019 в Україні: дата і чи буде свято вихідним днем
      сьогодні
      18700
      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Захисники Мар'їнки: надіємося на краще, готові – до будь-чого!
      сьогодні , 17:01 Захисники Мар'їнки: надіємося на краще, готові – до будь-чого!
      Володимир Патола
      Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      сьогодні , 16:30 Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      Інна Жолобович 9022
      Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      11 червня , 15:30 Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      Слуги народу: про таємниці списків Зеленського, Вакарчука, Порошенка, Садового та Саакашвілі
      сьогодні , 15:50 Слуги народу: про таємниці списків Зеленського, Вакарчука, Порошенка, Садового та Саакашвілі
      495
      Раніше на відпочинок: про що йдеться в рішенні Конституційного суду, яке змінює пенсійну реформу
      сьогодні , 16:02 Раніше на відпочинок: про що йдеться в рішенні Конституційного суду, яке змінює пенсійну реформу
      Ірина Поліщук 1700
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук