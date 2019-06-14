Верховний суд України відмовився задовольняти скаргу "Приватбанку" та водночас зобов'язав виплатити компанії Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова 25 мільйонів гривень.

Відповідне рішення з'явилося на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

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У чому полягала скарга "Приватбанку"

Свого часу компанія "Акватера", власниками якої є Коломойський та Боголюбов, заплатила Нацбанку України 25 мільйонів гривень, аби погасити заборгованість банку за кредитом рефінансування. Компанія "Акватера" була однією з компанії-поручителів по кредитах "Приватбанку" до його націоналізації.

А "Приватбанк" у суді намагався визнати стягнення на користь компанії "Акватера" 25 мільйонів гривень незаконним, однак Верховний суд України це рішення не підтримав.



Суд зобов'язав "Приватбанк" виплатити Коломойському 25 мільйонів

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"

"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Після того, як у банківській системі країни сталася криза, уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Кабмін тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції та назвали націоналізацію незаконною.